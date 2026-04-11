Ο τρυφερός λόγος για τα λουλούδια του Άνταμ Σάντλερ στη Τζένιφερ Άνιστον την Ημέρα της Μητέρας

Η Τζένιφερ Άνιστον έχει πλέον μιλήσει ανοιχτά για τη μάχη της ενάντια στη στειρότητα και την επιθυμία της να αποκτήσει ένα παιδί.

Όπως εξομολογήθηκε ήταν «ένας δύσκολος δρόμος» που σημαδεύτηκε από την ελπίδα, την απογοήτευση και την συναισθηματική εξάντληση. Μια πορεία που, επιπλέον, αναγνωρίζεται από τον φίλο της και ηθοποιό Άνταμ Σάντλερ, μαζί με τη σύζυγό του.

Κάθε χρόνο την Ημέρα της Μητέρας, ο Άνταμ Σάντλερ και η σύζυγός του, Τζάκι, διατηρούν ένα έθιμο που αντανακλά τη στενή σχέση και την αλληλοϋποστήριξη μεταξύ φίλων: στέλνουν στην ηθοποιό ένα μπουκέτο λουλούδια.

Αυτή η παράδοση ξεκίνησε όταν έγιναν γνωστές οι προσωπικές δυσκολίες της σε σχέση με τη γονιμότητα και διατηρείται εδώ και αρκετά χρόνια, αν και κανένας από τους εμπλεκόμενους δεν έχει διευκρινίσει πότε ακριβώς ξεκίνησε.

Η σχέση μεταξύ των δύο χρονολογείται από τη δεκαετία του '90, όταν γνωρίστηκαν ως νέοι ανερχόμενοι ηθοποιοί στο Λος Άντζελες.

Η φιλία τους έχει διαρκέσει για δεκαετίες, ενισχυμένη από συνεργασίες σε κινηματογραφικά έργα όπως το «Just Go With It» και τη σειρά μυστηρίου στο Netflix.

Το μπουκέτο λουλουδιών που λαμβάνει κάθε χρόνο είναι, σύμφωνα με τα λόγια της ηθοποιού, μια ένδειξη σεβασμού και αγάπης που υπερβαίνει τις προσωπικές περιστάσεις, όπως ανέφερε το Harpers Bazaar.

Σε όσους πρότειναν την υιοθεσία ως εναλλακτική λύση, ήταν ξεκάθαρη ότι η επιθυμία της ήταν πάντα να αποκτήσει ένα βιολογικό παιδί: «Θέλω το δικό μου DNA σε ένα μικρό άτομο. Αυτός ήταν ο μόνος τρόπος, εγωιστής ή όχι, αυτό ήθελα».

Η ηθοποιός αναφέρθηκε επίσης στις φήμες με υποτιθέμενη προτεραιότητα για την επαγγελματική της καριέρα.

Μιλώντας στο Harper's Bazaar UK, παρατήρησε: «Δεν ήξεραν τι είχα περάσει για να προσπαθήσω να κάνω οικογένεια. Δεν είναι δουλειά κανενός και, παρόλο που έρχεται μια στιγμή που δεν μπορείς να σταματήσεις να ακούς τι λέγεται, έμαθα να αφήνω αυτό το βάρος».