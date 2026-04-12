Πάρις Χίλτον: Το Coachella βίντεο που έγινε viral - Γιατί όλοι ταυτίστηκαν μαζί της

Ένα βίντεο από την εμφάνιση της Πάρις Χίλτον στο Coachella έχει γίνει viral, όχι μόνο για το στιλ και την παρουσία της, αλλά κυρίως για τον σωματοφύλακά της που την ακολουθεί διαρκώς, βήμα-βήμα, μέσα στο πλήθος.

Το στιγμιότυπο προκάλεσε έντονη συζήτηση στα social media, όταν χρήστες άρχισαν να το περιγράφουν ως την «καλύτερη μεταφορά για το άγχος» - κάτι που σε ακολουθεί παντού, ακόμα και σε στιγμές διασκέδασης.

Πολλοί σχολίασαν με χιούμορ αλλά και ειλικρίνεια ότι η εικόνα θυμίζει την εμπειρία του σύγχρονου άγχους, που δεν «φεύγει» ποτέ, ακόμη κι όταν κάποιος βρίσκεται σε ένα ξέγνοιαστο περιβάλλον όπως ένα φεστιβάλ.

The video of Paris Hilton’s bodyguard at Coachella constantly following her around is the best metaphor I’ve ever seen for my anxiety that never leaves me alone not even when I’m out there hopping around on the grass dressed like some kind of fairy nymph pic.twitter.com/GuA6MMj1Xg — Mambo Italiano (@mamboitaliano__) April 11, 2026

Από ένα στιγμιότυπο… σε σύμβολο άγχους

Το βίντεο συγκέντρωσε εκατομμύρια προβολές, με χρήστες να κάνουν αναπαραγωγές, memes και προσωπικές εξομολογήσεις, μετατρέποντάς το από ένα απλό στιγμιότυπο σε ένα ευρύτερο σχόλιο για την ψυχική υγεία.

https://www.instagram.com/p/DXAQCf1mD06/

