Coachella 2026: Οι Huntrix του «KPop Demon Hunters» έκλεψαν την παράσταση με εμφάνιση-έκπληξη

Snapshot Οι Huntrix, το μουσικό γκρουπ από την ταινία «KPop Demon Hunters», εμφανίστηκαν απρόσμενα στο Coachella 2026 ως special guests των KATSEYE.

Η κοινή ερμηνεία του βραβευμένου με Όσκαρ τραγουδιού «Golden» ήταν μια από τις κορυφαίες στιγμές της πρώτης ημέρας του φεστιβάλ.

Η εμφάνιση των Huntrix στο Coachella αποτελεί σπάνια περίπτωση ενός φανταστικού συγκροτήματος να ζωντανεύει σε ένα μεγάλο πραγματικό μουσικό γεγονός.

Η παρουσία τους ενίσχυσε τη δυναμική της ταινίας «KPop Demon Hunters», που σημειώνει διεθνή επιτυχία σε βραβεία και streaming πλατφόρμες. Snapshot powered by AI

Μία από τις πιο πολυσυζητημένες στιγμές της πρώτης βραδιάς του Coachella ήταν η απρόσμενη εμφάνιση των Huntrix, του μουσικού γκρουπ που έγινε γνωστό από την ταινία «KPop Demon Hunters», που βρέθηκαν ζωντανά στη σκηνή, ενθουσιάζοντας το κοινό.

Η μεγάλη έκπληξη της βραδιάς

Οι Huntrix εμφανίστηκαν ως special guests στο set των KATSEYE - ένα ακόμη δημοφιλές γκρουπ - με τις τραγουδίστριες EJAE, Rei Ami και Audrey Nuna να ανεβαίνουν στη σκηνή σε μια εμφάνιση που δεν είχε ανακοινωθεί.

Η παρουσία τους μετατράπηκε αμέσως σε highlight της βραδιάς, με το κοινό να αντιδρά ενθουσιωδώς.

Η ερμηνεία του «Golden»

Οι Huntrix ενώθηκαν με τις KATSEYE και παρουσίασαν το βραβευμένο με Όσκαρ τραγούδι Golden, δημιουργώντας μια δυνατή και συναισθηματική στιγμή.

Η live εκτέλεση του κομματιού, που έχει ήδη ξεχωρίσει διεθνώς, θεωρείται από πολλούς μία από τις κορυφαίες εμφανίσεις της πρώτης ημέρας του φεστιβάλ.

Από τη fiction σκηνή στην πραγματικότητα

Η εμφάνιση των Huntrix στο Coachella σηματοδοτεί μια σπάνια στιγμή όπου ένα φανταστικό συγκρότημα, μεταφέρεται στη σκηνή ενός από τα μεγαλύτερα φεστιβάλ παγκοσμίως.

Το γεγονός αυτό ενισχύει ακόμη περισσότερο τη δυναμική της ταινίας animation «KPop Demon Hunters», η οποία συνεχίζει την επιτυχημένη της πορεία μετά τις διακρίσεις στα Όσκαρ, τα ρεκόρ στις streaming πλατφόρμες και τη μεγάλη απήχηση στο κοινό.

