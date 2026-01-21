Πάρις Χίλτον: «Έλαμψε» με την εμφάνισή της στην πρεμιέρα του νέου της ντοκιμαντέρ

Εκθαμβωτική ήταν η Πάρις Χίλτον στην πρεμιέρα του νέου της ντοκιμαντέρ

Εκθαμβωτική ήταν η Πάρις Χίλτον κατά την διάρκεια της πρεμιέρας του νέου της ντοκιμαντέρ, «Infinite Icon: A Visual Memoir», μαγνητίζοντας τα βλέμματα από την βγαλμένη από παραμύθι εμφάνισή της, χθες το βράδυ στο Λος 'Αντζελες.

Η διάσημη επιχειρηματίας και σταρ των ριάλιτι εντυπωσίασε επιλέγοντας να φορέσει ένα κομψό ροζ φόρεμα με στρας. Στο πλευρό της βρισκόταν ο σύζυγός της, Κάρτερ Ριμ, ενώ την παράσταση έκλεψαν τα δύο τους παιδιά, ο τρίχρονος Φίνιξ και η δίχρονη Λόντον, στην πρώτη τους ίσως τόσο επίσημη κοινή εμφάνιση με τους γονείς τους.

Η εμφάνιση της Πάρις Χίλτον στην πρεμιέρα του "Infinite Icon: A Visual Memoir" Invision

Η εμφάνιση της Πάρις Χίλτον στην πρεμιέρα του "Infinite Icon: A Visual Memoir" Invision

Στην πρεμιέρα που πραγματοποιήθηκε στο The Grove του Λος 'Αντζελες, το «παρών» έδωσαν λαμπερά ονόματα της σόουμπιζ, μεταξύ των οποίων, η Σοφία Βεργκάρα, η Χάιντι Κλουμ και η Ντέμι Λοβάτο η οποία πόζαρε μαζί με την Πάρις στο κόκκινο χαλί, σύμφωνα με την Daily Mail.

Οι γονείς της, Κάθι και Ρικ Χίλτον βρέθηκαν επίσης εκεί για να τη στηρίξουν στην προβολή της νέας ταινίας, η οποία καταγράφει την πορεία της καριέρας της μέσα στα χρόνια.

Η Πάρις Χίλτον μαζί με τους γονείς της στο πλευρό της κατά την διάρκεια της πρεμιέρας του νέου της ντοκιμαντέρ Invision

Το νέο ντοκιμαντέρ της Πάρις φέρει το όνομα του δεύτερου και πιο πρόσφατου άλμπουμ της, «Infinite Icon», το οποίο κυκλοφόρησε τον περασμένο Σεπτέμβριο. Μιλώντας στο περιοδικό People εκείνη την περίοδο δήλωσε ότι το άλμπουμ αντιπροσωπεύει την «εξέλιξη» από την εποχή του «party girl» των 2000s στο σήμερα.

Τον περασμένο μήνα στα TikTok Awards 2025 είχε αναφέρει στο περιοδικό ότι είναι «πολύ περήφανη» για το νέο της ντοκιμαντέρ, το οποίο θα κάνει πρεμιέρα στις αμερικανικές αίθουσες στις 30 Ιανουαρίου.

Διαβάστε επίσης