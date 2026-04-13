Παύλος Ντε Γκρες: Η επίσκεψη στο Άγιο Όρος και το μήνυμα για το φετινό Πάσχα

Snapshot Ο Παύλος Ντε Γκρες επισκέφθηκε πρόσφατα το Άγιο Όρος, το οποίο χαρακτήρισε πηγή πνευματικής χαράς και στήριξης.

Στην ανάρτησή του, ευχήθηκε το φως της Ανάστασης να φέρει ελπίδα, ειρήνη και ενότητα σε όλους τους Έλληνες.

Τόνισε τη σημασία του μηνύματος «Ειρήνη υμίν» ως το πιο ισχυρό αίτημα των δύσκολων καιρών.

Υπογράμμισε την ανάγκη για ταπείνωση, πίστη και πνευματική αναγέννηση κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας.

Εξέφρασε την επιθυμία το φως της Ανάστασης να ενισχύσει την πίστη, την προσφορά και την προσήλωση στο κοινό καλό και την πατρίδα.

Ο Παύλος Ντε Γκρες έστειλε τις ευχές του για το Πάσχα κάνοντας ανάρτηση για τους Έλληνες και την βαθιά του πίστη.

Όπως ανέφερε, πρόσφατα ο ίδιος επισκέφθηκε το Άγιο Όρος, το οποίο αποτελεί πηγή πνευματικής χαράς και στήριξης.

«Χριστός Ανέστη! Εύχομαι αυτή την ιερή ημέρα, το Ανέσπερο Φως της Αναστάσεως του Κυρίου μας Ιησού Χριστού να πλημμυρίσει τις καρδιές και να φέρει ελπίδα, ειρήνη και ενότητα σε όλες και όλους τους Έλληνες, ενισχύοντας το διαχρονικό πνεύμα της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού σε όλο τον κόσμο.

Σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς, όπου η αβεβαιότητα σκιάζει την καθημερινότητά μας, το μήνυμα «Ειρήνη υμίν» παραμένει το πιο ισχυρό αίτημα των ημερών.

Το πρόσφατο προσκύνημά μου στο Άγιον Όρος ήταν για εμένα πηγή πνευματικής χαράς και στήριξης, οδηγώντας με ουσιαστικά στο πνεύμα της Μεγάλης Εβδομάδας — ένα πνεύμα ταπεινότητας, πίστης και πνευματικής αναγέννησης.

Με αυτό το πνεύμα, είθε το φως της Ανάστασης να καθοδηγεί όλες και όλους προς έναν κόσμο συμπόνιας και ενότητας, και να φωτίζει το δρόμο μας ενισχύοντας την Πίστη μας, την Προσφορά και την Προσήλωση στο καθήκον για το κοινό καλό και το καλό της Πατρίδας μας», έγραψε στην ανάρτησή του ο Παύλος Ντε Γκρες.

