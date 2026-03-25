25η Μαρτίου: Στο Σύνταγμα και ο Παύλος Ντε Γκρες για τη στρατιωτική παρέλαση – Δείτε εικόνες

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται και ο εφετινός εορτασμός της 25ης Μαρτίου. Στην καθιερωμένη στρατιωτική παρέλαση στο κέντρο της Αθήνας θα δώσει το «παρών» και ο Παύλος Ντε Γκρες, ο οποίος επέστρεψε στην Ελλάδα.

Μάλιστα, σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα αντάλλαξε χαμόγελα και σύντομες συνομιλίες με στελέχη και αξιωματικούς των Ενόπλων Δυνάμεων κατά τη διάρκεια των προετοιμασιών.

«Θέλω να είμαι χρήσιμος στη χώρα μου»

Σε πρόσφατη συνέντευξη, ο Παύλος Ντε Γκρες αναφέρθηκε επανειλημμένα στη σχέση που έχει με την Ελλάδα, εκφράζοντας με σαφήνεια τη διάθεση να συνδεθεί ενεργά με τη χώρα.

Ακόμη, εκδήλωσε λύπη που δεν υπηρέτησε στον ελληνικό στρατό και τόνισε τη σημασία της αγάπης για την πατρίδα, την οικογένεια και τη θρησκεία, τονίζοντας παράλληλα την πίστη στη Δημοκρατία και το ισχυρό Σύνταγμα της Ελλάδας, απορρίπτοντας το ενδεχόμενο επιστροφής της μοναρχίας.

Μεταξύ άλλων, επεσήμανε ότι «εγώ έχω πάρει την ελληνική υπηκοότητα με το όνομά μου και ζω εδώ, κοντά σας», για να συμπληρώσει πως «είμαι ένας Έλληνας που μεγάλωσε στο εξωτερικό και έχει επιστρέψει. Αφήστε με να ζήσω τη ζωή μου. Θέλω να προσφέρω στη χώρα μου. Θέλω να είμαι χρήσιμος στη χώρα μου. Δεν ζητώ κάτι διαφορετικό».