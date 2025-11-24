Δώσε κι εσύ 12 ευρώ να γίνεις... πρόεδρος, το briefing του Μαρινάκη με τους πολίτες

Η μεγάλη του «Φραπέ» σχολή

Σπάω το κεφάλι μου να καταλάβω γιατί η εξεταστική άφησε τον «Φραπέ» να μην παραστεί στην διαδικασία και δεν τον μπουζουριάσανε με το ζόρι ως όφειλαν. Τον παραπέμπουν λέει στην τακτική δικαιοσύνη. Ζήσε Μάη μου να φας τριφύλλι δηλαδή... Μέχρι να αποφανθεί η δικαιοσύνη θα περάσουν κάτι μήνες... Άσε που έκαναν δεκτό το αίτημα που επικαλέστηκε περί δικαιώματος «σιωπής», κάτι που ισχύει μόνο για κατηγορούμενους. Αν δεν κάνω λάθος ακόμα δεν είναι κατηγορούμενος. Πρωτοφανείς καταστάσεις. Ο «Φραπές» πάντως δημιουργεί σχολή! Να δείτε που δεν θα πάει στην εξεταστική ούτε η γαλάζια Πόπη με τη Ferrari. Θα στείλει ένα υπόμνημα και από 'δω παν' κι οι άλλοι... Τελικά εδώ στην Ελλάδα νόμος είναι τα γούστα του αγρότη.

Δώσε κι εσύ 12 ευρώ να γίνεις... πρόεδρος

Κι όμως παρά τη γκρίνια και τη δυσφορία βρέθηκαν 122.500 συμπολίτες μας που έδωσαν 12 ευρώ για να συμμετάσχουν στις εσωκομματικές εκλογές της ΝΔ που θα γίνουν την Κυριακή 23 Νοεμβρίου και μάλιστα οι 7.500 από αυτούς κατέθεσαν και αίτημα να είναι υποψήφιοι για τις τοπικές οργανώσεις της ΝΔ. Μέγας συνωστισμός στο κόμμα. Και μετά μου λέτε ότι έχει χαμηλή συσπείρωση η ΝΔ.

Η κόρη του Χασάπη και τα λαχεία

Επειδή είμαι σίγουρος ότι δεν είδατε το βίντεο με την κατάθεση του Χασάπη (κατά κόσμον Ανδρέας Στρατάκης) στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ τα όσα απάντησε στην Ευαγγελία Λιακουλη του ΠΑΣΟΚ και στον Αλέξανδρο Καζαμία της Πλεύσης Ελευθερίας είναι απολαυστικά. Το 2017 η κόρη του κέρδισε 3 φορές αστρονομικά ποσά σε λαχεία! Τύχη βουνό που λέμε... Την αποκάλυψη έκανε με ερώτησή του ο βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας, Αλέξανδρος Καζαμίας, και στη συνέχεια η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Ευαγγελία Λιακούλη.



Στις ερωτήσεις των εισηγητών της Πλεύσης Ελευθερίας και του ΠΑΣΟΚ απαντά αρχικά: «Αυτό δεν σας αφορά». Μετά η Λιακούλη του λέει: «πάρα πολλές φορές τα τυχερά παιχνίδια χρησιμοποιήθηκαν για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Ισχύει κάτι τέτοιο στην περίπτωσή σας;». Και τι απαντά ο γίγαντας Χασάπης; «Αν ισχύει, αφορά το 2017!» και συνεχίζει: «Όλα τα λεφτά είναι φορολογημένα, νόμιμα... καλοδεχούμενος κάθε έλεγχος». Άστο σύντροφε, μην κουράζεσαι καταλάβαμε. Όλα ΟΚ. Απλά έχετε το κοκαλάκι της νυχτερίδας οικογενειακώς. Πέτρα πιάνετε και γίνεται χρυσάφι... Αλίμονο σε μας που παίζαμε ΠΡΟΠΟ 40 χρόνια και μια φορά δεν πιάσαμε 13αρι. Άτιμη κενωνία άλλους τους ανεβάζεις στα ψηλά κι άλλους στα τάρταρα.

Το briefing του Μαρινάκη με τους πολίτες

Πάντως οφείλουμε να παρατηρήσουμε ότι ο Παύλος Μαρινάκης δεν σταματά την επαφή με τους πολίτες. Μέσα σε όλη την ιστορία με το νέο νόμο για την ΕΡΤ, που ξεκίνησε την προ-προηγούμενη Πέμπτη και ολοκληρώθηκε με την ψήφισή του την Πέμπτη που μας πέρασε και το briefing με τους πολιτικούς συντάκτες έκανε την Παρασκευή και το άλλο.



Ποιο είναι το άλλο; Το briefing που κάνει με τους πολίτες και απαντάει στα απ’ ευθείας ερωτήματα που του στέλνουν. Αυτό ήταν το 9ο από την ημέρα που το ξεκίνησε. Άλλωστε, εκτός αυτή η απ’ ευθείας επαφή μέσα από το συγκεκριμένο briefing εχει ενδιαφέρον γιατί έτσι πιάνει κανείς και τον… παλμό σχετικά με το ποιά θέματα ενδιαφέρουν τον κόσμο και όχι τον… μικρόκοσμο της πολιτικής και της παραπολιτικής.

Έρχονται εκπλήξεις

Μένουμε στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ όπου έχω την εντύπωση ότι η εβδομάδα θα κλείσει με μεγάλες εκπλήξεις. Στην Εξεταστική οπωσδήποτε γιατί άλλα ήταν τα πλάνα που είχαν στο μυαλό τους όσοι έκαναν τις προσκλήσεις και άλλα θα τους προκύψουν. Και αυτά που θα προκύψουν μπορεί να δημιουργήσουν ένα μικρό χαμό με στημένους ελέγχους και άλλα ωραία που συμβαίνουν στον Οργανισμό εις υγείαν του τεχνικού Συμβούλου. Κατά τα λοιπά το έργο του Τεχνικού Συμβούλου παρελήφθη ομοφώνως γιατί προφανώς και οι καθυστερήσεις μπορούν να γίνονται δεκτές αλλά και οι τρύπες.

Με ευφυία και δάνεια εμπειρία

Κατά τα λοιπά η ενασχόληση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με την Κοινωνία της Πληροφορίας ακούω ότι θα φέρει και παραιτήσεις. Για την ακρίβεια καρατομήσεις με το μανδύα των παραιτήσεων για λόγους ευθιξίας. Τώρα αν από την ευθιξία ο έλεγχος των Ευρωπαίων Εισαγγελέων φτάσει και σε άλλα συμπεράσματα δεν μπορώ να είμαι σίγουρος. Γιατί μπορεί να είναι ευφυής η γεωργία αλλά όταν τα ίχνη μένουν στο cloud μπορεί να προκύψει ότι δεν ήταν και τόσο μεγάλη η ευφυία. Αφήστε που ακούω και κάτι περίεργα για εταιρείες που έχουν πάρει έργα αλλά άλλες εταιρείες είναι αυτές που τα υλοποιούν με … δάνεια εμπειρία. Και εδώ αρχίζουν να μπλέκουν οι «εργαλειοθήκες» που έκαναν φύλλο και φτερό οι ελεγκτές της OLAF. Ούτε ψύλλος στον κόρφο των «εργαλειοθηκών» και στο ταίρι μιας γλυκύτατης Υπουργού.

Αναβαθμίσεις και εκπλήξεις από τη ΔΕΗ

Δεν πρόλαβε καλά καλά να ολοκληρωθεί η παρουσίαση του στρατηγικού σχεδίου της ΔΕΗ στο Λονδίνο για την τριετία 2026-2028 και ήλθαν αμέσως οι θετικές εκθέσεις διεθνών οίκων με τιμές στόχους σε υψηλότερα από τα τρέχοντα επίπεδα της μετοχής. Και αυτό δεν είναι τυχαίο καθώς το περίγραμμα του νέου σχεδιασμού ήταν πλήρες και ο επικεφαλής του ομίλου Γιώργος Στάσσης είχε απαντήσεις σε κάθε ερώτημα εύκολο ή δύσκολο που του τέθηκε.

Εμείς κρατάμε ότι η ΔΕΗ είναι σήμερα ο κορυφαίος Powertech Όμιλος στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και λειτουργεί ως ένας πλήρως καθετοποιημένος όμιλος, με δραστηριότητες στην παραγωγή, διανομή και πώληση προηγμένων προϊόντων και υπηρεσιών ενέργειας με παρουσία στην Ελλάδα, τη Ρουμανία, τα Σκόπια, την Ιταλία και τη Βουλγαρία. Επίσης ότι είναι ο μεγαλύτερος προμηθευτής ενέργειας σε Ελλάδα και Ρουμανία.

Ταυτόχρονα είναι ο νέος ανερχόμενος τηλεπικοινωνιακός πάροχος με δίκτυο οπτικής ίνας που φτάνει σε 1,7 εκατομμύρια σπίτια και με κόστος μόλος 160 ευρώ τη σύνδεση γεγονός που σημαίνει ταχεία απόσβεση επένδυσης και μεγάλες δυνατότητες στη διαμόρφωση τιμών. Τέλος κρατάμε ότι την ερχόμενη τριετία σχεδόν τα μισά χρήματα από το επενδυτικό πρόγραμμα δηλαδή 5 δις ευρώ θα κατευθυνθούν σε επενδύσεις ευκαιρίας, πράγμα που σημαίνει ότι τα περιθώρια εκπλήξεων είναι τεράστια και πιθανά ήδη προσχεδιασμένα. Θα ψηφίζαμε δε ότι οι εκπλήξεις μπορεί να έλθουν από τις τηλεπικοινωνίες όπου ακόμα ο ανταγωνισμός δεν φαίνεται να έχει δει τίποτα.

Για λόγους εκτόνωσης;

Στη Βουλή αναμένεται να πάει η διοίκηση του Υπερταμείου το επόμενο διάστημα προφανώς για τα ΕΛΤΑ. Αλλά εμείς πραγματικά δεν το καταλαβαίνουμε γιατί συμβαίνει αυτό. Και δεν το καταλαβαίνουμε γιατί αν δεν κάνουμε λάθος το Υπερταμείο διέπεται από συγκεκριμένους κανόνες και έχει ένα συγκεκριμένο σκοπό και υπάρχει επειδή το 2015 υπογράψαμε ως χώρα λόγω της απίθανης πολιτικής Βαρουφάκη ένα βαρύ μνημόνιο.

Με βάση λοιπόν αυτά τα δεδομένα αναρωτιόμαστε γιατί οι βουλευτές αντιδρούν μετά τα όσα έχουν γίνει με τα ΕΛΤΑ. Λέει πουθενά το ιδρυτικό του Υπερταμείου αν έχει κοινωνικό ρόλο ή η αποστολή του είναι να αποπληρώνεται το χρέος; Ή μήπως δόθηκαν συγκεκριμένες πολιτικές κατευθύνσεις ότι πρέπει να λειτουργεί με κοινωνικά κριτήρια και δεν τηρήθηκαν. Γιατί κάτι τέτοιο δε μας προκύπτει και υποψιαζόμαστε ότι καλούν τη διοίκηση στη Βουλή για να γίνει ο σάκος του μποξ προκειμένου να εκτονωθούν οι βουλευτές.

Ο πέλεκυς και η … αντίσταση

Τελικά με τον πέλεκυ να επικρέμεται ότι θα σας πάρουμε τις μετοχές θέλετε δεν θέλετε η δημόσια πρόταση του Euronext ολοκληρώθηκε με επιτυχία αφού συγκεντρώθηκε ποσοστό πάνω από 75%. Και η τρομοκρατία δια των non papers που δεν ξέρουμε και πόσο δόκιμα ή νόμιμα είναι όταν τρέχει μια δημόσια πρόταση αποδείχτηκε ότι ήταν αποτελεσματική όπως αποτελεσματικές ήταν και οι νομοθετικές παρεμβάσεις ώστε να μπορεί να ασκεί τρομοκρατία των χαμένων μετοχών το Euronext.Βέβαια υπήρχαν και αυτοί που αντιστάθηκαν και μαθαίνουμε ότι δεν έχουν πει την τελευταία τους λέξη. Και ειδικά ένα fund το οποίο έχει στην κατοχή ποσοστό που άμεσα και έμμεσα ξεπερνά το 10%. Πιθανά δε ίσως και σήμερα να αρχίσουμε να βλέπουμε τις αντιδράσεις να αρχίσουν να ξεδιπλώνονται.

MREL για 1 δισ. ευρώ ως το τέλος του έτους

Την περασμένη εβδομάδα η Εθνική Τράπεζα ολοκλήρωσε με επιτυχία την έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας στις διεθνείς αγορές και άντλησε 500 εκατ. ευρώ και αυτά στο πλαίσιο του MREL. Δεδομένου πως υπάρχουν και άλλα ομόλογα που λήγουν και θέλουν αναχρηματοδότηση, η εκτίμηση είναι πως μέχρι το τέλος του έτους θα υπάρξουν και άλλες τράπεζες που πρόκειται να προχωρήσουν σε εκδόσεις. Στο σύνολο πάντως αυτές οι εκδόσεις δεν αναμένεται να ξεπεράσουν το 1 δισ. ευρώ.

Σε ότι αφορά την έκδοση της Εθνικής το επιτόκιο διαμορφώθηκε σε πολύ καλό επίπεδο και συγκεκριμένα στα 3,375% και η απόδοση 3,422%. Και επειδή εν τέλει για τις τράπεζες οι εκδόσεις αυτές δεν είναι ακριβές, συναντούν δε τεράστια ζήτηση, γι' αυτό και σπεύδουν πριν το τέλος του έτους να ολοκληρώσουν τα προγράμματά τους.

Το κρίσιμο rebalancing και οι αντίρροπες δυνάμεις

Κρίσιμη είναι η σημερινή ημέρα για την μετοχή της Metlen καθώς γίνεται το rebalancing για την αναδιάρθρωση των δεικτών MSCI και η μετοχή αφαιρείται από τον Greece Standard. Οι εκροές που αναμένονται είναι περί τα 7 εκατομμύρια μετοχές και εξ αυτού του γεγονότος έχουν πάρει θέσεις shortπου αντιστοιχούν στο 2,5% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας τρία μεγάλα διεθνή fundsπροφανώς για λόγους υποτιμητικής κερδοσκοπίας και ποντάροντας σε πίεση στη μετοχή λόγω των εκροών που μπορεί να φέρει η αναδιάρθρωση.

Βέβαια με τόσο σορτάρισμα η μετοχή τις προηγούμενες ημέρες έδειξε να μην … καταλαβαίνει καθώς όπως πληροφορούμαστε έγιναν σημαντικές τοποθετήσεις από CIG και Norge Bankαλλά και άλλα μεγάλα funds καθώς ναι μεν από την μια η μετοχή βγαίνει από τον ελληνικό MSCI αλλά από την άλλη εντάσσεται στο MSCI small caps των ανεπτυγμένων αγορών λόγω της διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου. Σημειώνουμε ότι ο Ευάγγελος Μυτιληναίος πρόσφατα αναφερόμενος σε εκείνους που πουλούν τη μετοχή είχε πει ότι γελάει καλά όποιος γελάει τελευταίος και εκτίμησε ότι, αυτοί θα είναι οι πρώτοι που θα τρέξουν να αγοράσουν την μετοχή όταν θα εισέλθει στον Δείκτη Standard Developed markets.

Τα ξαναζεσταμένα μακαρόνια της Aegean

Δεν έχει να ζηλέψει πλέον τίποτα η Aegean από τις εταιρίες χαμηλού κόστους. Αν κάποιος πετάξει σε πτήσεις του εξωτερικού δεν έχει παρά να το διαπιστώσει είτε στο φαγητό που προσφέρεται και είναι πολύ λιγότερο και σαφώς υποβαθμισμένο ποιοτικά (γιατί πως αλλιώς να χαρακτηριστεί η παροχή του ξαναζεσταμένου μακαρονιού) και σε πολύ μικρές ποσότητες αλλά και τα κόλπα που γίνονται με τις θέσεις όπου συστηματικά όσοι έχουν το φθηνότερο εισιτήριο ή ομαδικό θα πρέπει να πληρώσουν έξτρα για να μην καθίσουν σε μεσαία θέση. Και όλα αυτά συμβαίνουν όταν οι αποστάσεις μεταξύ των καθισμάτων έχουν μειωθεί αισθητά και σε ύψη πάνω από 1,70 είναι αδύνατο να ταξιδέψει κάποιος χωρίς να γίνει … «κουλούρα». Και τελικά το ερώτημα είναι αν μιλάμε για εταιρία χαμηλού κόστους που απλά προσφέρει ανέσεις όταν πληρώσεις ακριβό εισιτήριο. Αυτό όμως συμβαίνει και στις εταιρίες χαμηλού κόστους. Ή μήπως κάνουμε λάθος;

Δεν πιάνουν τα … μαγικά

Κάτω από τις εκτιμήσεις των αναλυτών κινήθηκαν τα αποτελέσματα της ΚΡΙ ΚΡΙ στο ενιάμηνο παρά τις αυξήσεις τιμών που έκανε στο τρίτο τρίμηνο για να ανακάμψει η κερδοφορία που υποχωρεί παρά την σημαντική αύξηση του τζίρου. Έχουμε την αίσθηση όμως ότι παρά τα μαγικά, τα πράγματα δεν είναι τόσο εύκολα ειδικά στις αγορές του εξωτερικού όπου είναι εμφανής η υποχώρηση των περιθωρίων κέρδους γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα την συνολική οριακή αύξηση του μεικτού περιθωρίου κατά 0,2 μονάδες στο ενιάμηνο. Η ΚΡΙ φαίνεται ότι ακόμα πληρώνει τις μεγάλες αυξήσεις που έκανε το 2023 που μπορεί να έφεραν τότε εκτίναξη κερδών αλλά όταν έχεις απέναντί σου ανταγωνιστές το πάρτι δεν μπορεί να κρατήσει για πάντα.

Το «τρένο» της Motor Oil

Τρένο πήγαν το τρίτο τρίμηνο οι επιδόσεις της Motor Oil εκπλήσσοντας τους αναλυτές με το αυξημένο περιθώριο διύλισης να αποτελεί τη βασική αιτία και να φέρνει το 75% των EBITDA. Φαίνεται όμως ότι η επέκταση και σε άλλες δραστηριότητες (ΑΠΕ, απορρίμματα, παραγωγή και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας) έχει αρχίσει ήδη να φέρνει καρπούς και θα φέρει ακόμα περισσότερους τα επόμενα χρόνια. Η εταιρία εκτιμά ότι το 2030 το 40% των EBITDA θα προέρχεται από τις δραστηριότητες εκτός διύλισης.