H ΒΙΑΝΕΞ διακρίθηκε στο θεσμό “Diamonds of the Greek Economy 2021”

Η κορυφαία ελληνική φαρμακοβιομηχανία ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε ξεχώρισε και φέτος στις καταξιωμένες επιχειρηματικές διακρίσεις “Diamonds of the Greek Economy 2021”, έναν θεσμό που διοργανώνεται από την εταιρεία New Times Publishing και στοχεύει να αναδείξει τις δυναμικότερες ελληνικές επιχειρήσεις μετά από ενδελεχή αξιολόγηση συγκεκριμένων οικονομικών δεικτών και κριτηρίων. Σε μία ιδιαίτερη εκδήλωση για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων και της αγγλόφωνης έκδοσης “Diamonds of the Greek Economy 2021” που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 7 Ιουλίου, παρευρέθηκε η κ. Γεωργία Βέρδη, Διευθύντρια Διασφάλισης Ποιότητας της ΒΙΑΝΕΞ, εκπροσωπώντας την εταιρεία.

Η έκδοση “Diamonds of the Greek Economy 2021” παρουσιάζει αναλυτικά τις εταιρείες που ξεχώρισαν από όλο το επιχειρηματικό φάσμα της ελληνικής αγοράς, από τους τομείς της βιομηχανίας, του εμπορίου, της ναυτιλίας και του τουρισμού. Στην εκδήλωση που διοργανώθηκε για την παρουσίασή τους, παρευρέθηκε πλήθος εκπροσώπων, τόσο του επιχειρηματικού κόσμου, όσο και θεσμικοί φορείς, από τον πολιτικό και ακαδημαϊκό κόσμο.

Ο κ. Δημήτρης Γιαννακόπουλος, Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΒΙΑΝΕΞ, ανέφερε σχετικά με τη διάκριση της ΒΙΑΝΕΞ: «Ο Όμιλός μας συνέχισε να τρέχει με ρυθμούς ανάπτυξης και το 2020 παρά τις δυσκολίες, ρυθμούς που συνεχίζονται και το 2021. Είμαι αισιόδοξος ότι οι επιτυχίες θα συνεχιστούν, η ΒΙΑΝΕΞ θα συνεχίσει να αναπτύσσεται και να αποτελεί πρωτοπόρο του κλάδου. Όλη η οικογένεια της ΒΙΑΝΕΞ, διοίκηση και εργαζόμενοι, είμαστε υπερήφανοι για την τιμητική διάκριση. Έρχεται μετά από ένα δύσκολο διάστημα, γεμάτο προκλήσεις, που δοκίμασε τις δυνάμεις μας σε εθνικό, συλλογικό και ατομικό επίπεδο. Παρόλα αυτά όμως, αυτός ο χρόνος μας έκανε πιο δυνατούς για το μέλλον. Μας έκανε να αξιολογούμε τις προτεραιότητές μας. Με ένα γερό υπόβαθρο, στρέφουμε το βλέμμα μας προς το μέλλον, επενδύοντας συνεχώς, οδηγώντας την ποιότητα, την οικονομία και την καινοτομία πιο ψηλά».