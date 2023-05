Epson: Βραβεία Best of the Best στην κατηγορία Product Design στα Red Dot Design Awards

Η σειρά compact εκτυπωτών για την παραγωγή φωτογραφιών SL-D500 της Epson αποτελεί μία από τις ελάχιστες συμμετοχές που απέσπασαν το βραβείο Best of the Best, την υψηλότερη διάκριση των Red Dot: Product Design 2023.

Αυτή είναι η τέταρτη φορά που η Epson κερδίζει το βραβείο Best of the Best. Η Epson έλαβε επίσης βραβεία Red Dot για πέντε inkjet εκτυπωτές, ένα βιομηχανικό ρομπότ, έναν προβολέα και για ένα μοντέλο smart glasses.

Best of the Best award-winning design

Η σειρά compact εκτυπωτών παραγωγής φωτογραφιών SL-D500

Ο σχεδιασμός αυτών των compact, ελαφρών εκτυπωτών παραγωγής φωτογραφιών παρέχει ευελιξία εγκατάστασης σε καταστήματα όπου ο χώρος είναι περιορισμένος. Μέχρι και τρεις μονάδες μπορούν να στοιβάζονται η μία πάνω στην άλλη. Παράλληλα, η δυνατότητα λειτουργίας με πρόσβαση από το μπροστινό τμήμα σημαίνει ότι μπορείτε να τους εγκαταστήσετε ακόμη και σε στενά ράφια και πάγκους. Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις ελαχιστοποιούνται με τη χρήση ενός περιβλήματος που αποτελείται από ανακυκλωμένη ρητίνη και μπουκάλια μελάνης αντί για φυσίγγια μελάνης, με αποτέλεσμα λιγότερη συσκευασία και άλλα απορρίμματα.

TM-P20II & TM-P80II φορητοί εκτυπωτές αποδείξεων

Αυτοί οι φορητοί εκτυπωτές αποδείξεων είναι ιδανικοί για εφαρμογές λιανικής πώλησης, φιλοξενίας, παράδοσης δεμάτων και meter-reading. Η λιτή, κομψή εμφάνισή τους ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πελατών για εκτυπωτές που μπορούν να φορεθούν άνετα στη ζώνη ή στον ώμο και που ταιριάζουν άψογα σε κάθε περιβάλλον. Επιπλέον, οι εκτυπωτές παρέχουν ισχυρή αντοχή σε χτυπήματα και προστασία από το νερό σύμφωνα με τα πρότυπα IP54.

TM-L100 compact εκτυπωτής ετικετών

Αυτός ο compact εκτυπωτής ετικετών είναι ιδανικός για τη διαχείριση παραγγελιών και την επισήμανση ειδών τροφίμων σε εστιατόρια και καταστήματα. Ο ομαλός, κομψός σχεδιασμός τον καθιστά εύκολο στον καθαρισμό και ιδανικό για χρήση σε χώρους όπου γίνεται διακίνηση τροφίμων. Η ζήτηση για μεγαλύτερη ποικιλία μέσων έχει αυξηθεί μαζί με την διάδοση των υπηρεσιών παράδοσης τροφίμων. Αυτός ο εκτυπωτής υποστηρίζει ετικέτες χωρίς επένδυση με υψηλή αντοχή κόλλας, βελτιώνοντας τη χρησιμότητα και μειώνοντας παράλληλα το περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

SureColor SC-T7700 series & SC-P8500 series

Αυτοί οι εκτυπωτές μεγάλου μεγέθους έχουν σχεδιαστεί για εφαρμογές CAD, φωτογραφιών και POP. Με βάθος 500 mm, οι μονάδες αυτές μπορούν να εγκατασταθούν ακόμη και σε στενούς χώρους στην πίσω πλευρά των καταστημάτων. Τα πάντα, από τη φόρτωση χαρτιού σε ρολό έως τις εργασίες εκτύπωσης, μπορούν να γίνουν από το μπροστινό πάνελ, ενώ το πίσω και τα πλευρικά πάνελ είναι επίπεδα για να επιτρέπουν την εύκολη εγκατάσταση σε τρεις τοίχους. Η επάνω επιφάνεια είναι επίσης επίπεδη, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πάγκος εργασίας ή γραφείο Η/Υ, αξιοποιώντας έτσι τον χώρο με μέγιστη αποδοτικότητα.

TM-m30III εκτυπωτής αποδείξεων

Αυτός ο εκτυπωτής αποδείξεων POS μπορεί να χρησιμοποιηθεί από ένα smartphone ή μια συσκευή tablet. Ο κομψός σχεδιασμός σε σχήμα κύβου ταιριάζει σε κάθε περιβάλλον, από κομψές μπουτίκ μέχρι καταστήματα ψιλικών. Αυτή η μονάδα υποστηρίζει πρακτικά την εξαγωγή χαρτιού τόσο από την μπροστινή όσο και από την επάνω πλευρά. Το λείο εξωτερικό έχει μειωμένους αρμούς, ανοίγματα και ανώμαλες επιφάνειες. Αυτό όχι μόνο δίνει μια αίσθηση κομψότητας, αλλά είναι επίσης πιο εύκολο να καθαριστεί. Το περίβλημα είναι αντιβακτηριδιακό, καθιστώντας το προϊόν ασφαλές για χρήση ακόμη και σε ταμεία self-checkout που χρησιμοποιούνται από πολλούς ανθρώπους.

LQ-690II series και LQ-780 series εκτυπωτές serial impact dot matrix (SIDM)

Ο καθαρός σχεδιασμός αυτών των εκτυπωτών SIDM μεγιστοποιεί την αποδοτικότητα του χώρου στο γραφείο. Το λεπτό προφίλ επιτρέπει την εγκατάσταση ακόμη και σε στενούς πάγκους. Όταν δεν χρησιμοποιείται, ο οδηγός των φύλλων μπορεί να αναδιπλωθεί, ώστε να γίνεται ακόμη πιο αποτελεσματική χρήση του χώρου του γραφείου. Αυτοί οι εκτυπωτές είναι συμπαγείς, ωστόσο η επίπεδη επάνω επιφάνεια έχει διευρυνθεί για να παρέχει χώρο για την τοποθέτηση αντικειμένων.







GX8 βιομηχανικό ρομπότ

Τα βιομηχανικά ρομπότ απαιτείται να λειτουργούν με ακρίβεια σε περιορισμένο χώρο και σε διαφορετικά περιβάλλοντα εργασίας και το GX8 έχει αναπτυχθεί για να ανταποκρίνεται σε αυτές τις αυστηρές απαιτήσεις. Η τεχνολογία GYROPLUS*, η οποία βελτιώνει την απόδοση του ελέγχου κίνησης, επιτυγχάνει τόσο λειτουργία υψηλής ταχύτητας όσο και υψηλή ακρίβεια, διατηρώντας παράλληλα ένα έξυπνο μέγεθος σώματος. Επιπλέον, υιοθετήσαμε έναν σχεδιασμό που μπορεί να παρέχει μεγάλη ποικιλία εναλλακτικών λύσεων που αντιστοιχούν σε διάφορα περιβάλλοντα εργασίας. Αυτό επιτρέπει στους χρήστες να βελτιώσουν την παραγωγικότητα και να εξοικονομήσουν χώρο υλοποιώντας το βέλτιστο σχήμα και διάταξη.

*: Η τεχνολογία GYROPLUS είναι μια τεχνολογία που επιτυγχάνει servo control υψηλής ταχύτητας και ακρίβειας συνδυάζοντας τον αποκλειστικό μας αισθητήρα γυροσκοπίου και την τεχνολογία ελέγχου ρομπότ.

CO-FH02 έξυπνος full-HD βιντεοπροβολέας

Αυτός ο βιντεοπροβολέας πολλαπλών χρήσεων είναι εξοπλισμένος με λειτουργίες για την αναπαραγωγή βίντεο κατά απαίτηση και άλλου διαδικτυακού περιεχομένου. Παρά το μικρό του μέγεθος, αποδίδει φωτεινότητα 3.000 lumens και διαθέτει εναλλασσόμενες λειτουργίες προβολής, επιτρέποντας την άνετη χρήση του σε μια φωτεινή αίθουσα συνεδριάσεων ή σε ένα σαλόνι. Η απλή, καθαρή γραμμή του και οι επιμέρους λιτές λεπτομέρειες του επιτρέπουν να ταιριάζει άκοπα σε κάθε περιβάλλον.

MOVERIO BT-45C & BT-45CS

Αυτά τα see-through smart glasses έχουν σχεδιαστεί για βιομηχανικές εφαρμογές. Οι χρήστες στο χώρο μπορούν να λαμβάνουν απομακρυσμένη βοήθεια για να μπορούν να εκτελούν ομαλά τις εργασίες τους. Τα προϊόντα αυτά βοηθούν στην επίλυση προβλημάτων του εργασιακού χώρου, όπως τα προβλήματα που προέκυψαν όταν περιορίστηκαν οι μετακινήσεις λόγω του COVID-19. Επιπλέον, καθώς ο ενεργός εργασιακά πληθυσμός γερνάει, θα χρησιμοποιηθούν για τη μετάδοση γνώσεων και δεξιοτήτων στην επόμενη γενιά εργαζομένων. Η φορητότητα, ένα μακροχρόνιο ζήτημα, βελτιώθηκε με την κατανομή του βάρους του προϊόντος σε ολόκληρο το κεφάλι, καθιστώντας δυνατή τη χρήση των γυαλιών για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Η Epson ανταποκρίθηκε στα σχόλια των χρηστών, υιοθετώντας έναν νέο μηχανισμό που επιτρέπει την εύκολη τοποθέτηση των γυαλιών σε κράνος με απλή εναλλαγή ενός παρελκομένου εξαρτήματος.

