Πώς να απολαμβάνεις τις εμπειρίες της ζωής – Πάρε έμπνευση από τον Αντίνοο Αλμπάνη και τη Fischer

Το έχουν πει πολλοί αλλά θα το πούμε και εμείς. Η αλήθεια είναι ότι η ζωή είναι στιγμές.

Στιγμές που απολαμβάνουμε, στιγμές που γελάμε παρέα με τα αγαπημένα μας πρόσωπα, στιγμές που «χανόμαστε», στιγμές που είμαστε «εκεί» και τις ζούμε. Άλλωστε, η ευτυχία είναι το κράμα όλων αυτών των μικρών και μεγάλων καθημερινών στιγμών, που συνθέτουν το «παζλ» των αναμνήσεων μας.

Και ξέρεις, αυτές οι στιγμές δεν είναι απαραίτητα κάτι out of this world. Τις περισσότερες φορές είναι καθημερινές εμπειρίες, οι οποίες όμως, με μερικά twists, γίνονται μοναδικές. Γιατί, τελικά, τα περισσότερα πράγματα (δεν θα πούμε όλα) στη ζωή είναι θέμα οπτικής. Και αυτό, είναι κάτι που μας το θύμισε το «Taste the Experience», το νέο τηλεοπτικό σποτ της Fischer με πρωταγωνιστή τον πρώτο Έλληνα ambassador της αγαπημένης μπίρας, Αντίνοο Αλμπάνη.





