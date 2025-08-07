COSMOTE TELEKOM: Η τεχνολογία στην υπηρεσία του πολιτισμού

Από την Ακρόπολη και τη Δήλο μέχρι τα μυστικά της Κέρου, η Ελλάδα διαθέτει μία μοναδική πολιτιστική κληρονομιά που μετρά αιώνες. Κατά τη διάρκεια αυτών των αιώνων, επιστήμες όπως τα μαθηματικά και η ιατρική, καθώς και πρωτοποριακές τεχνολογίες, πρωτοεμφανίστηκαν και αναπτύχθηκαν από την αρχαιότητα κιόλας, ενώ υπάρχουν αρχιτεκτονικά κτίσματα που αποτελούν παγκόσμια πρότυπα κατασκευής και αισθητικής παγκοσμίως.

Δύσκολα μπορεί κανείς να αμφισβητήσει ότι η εμβέλεια του ελληνικού πολιτισμού ξεπερνά τα γεωγραφικά όρια της χώρας. Εμβληματικό παράδειγμα, ο Μηχανισμός των Αντικυθήρων που επηρέασε τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε την ιστορία της μηχανικής μία για πάντα, αποτελώντας ουσιαστικά τον πρώτο αναλογικό υπολογιστή.

Διαφυλάσσοντας και αναδεικνύοντας αυτή την πολύτιμη κληρονομιά σε όλο τον κόσμο, τη μετατρέπουμε σε πηγή έμπνευσης για τις επόμενες γενιές, σε ζωντανή ιστορική μνήμη, αλλά και σε μία βιωματική εμπειρία που αποκτά νέα διάσταση με «μοχλό» την τεχνολογία. Σε αυτή την τεχνολογική μετάβαση του πολιτισμού, η COSMOTE TELEKOM αναδεικνύεται σε πρωτοπόρο δύναμη, αξιοποιώντας τεχνολογίες αιχμής και τα κορυφαία δίκτυά της.

Αρχαιολογικοί χώροι και μουσεία με δωρεάν Wi-Fi

Για να παραμείνουμε συνδεδεμένοι με την πολιτιστική μας κληρονομιά χρειάζονται διαχρονικές λύσεις που να «γεφυρώνουν» το χθες με το σήμερα. Αυτόν ακριβώς τον ρόλο αναλαμβάνει η COSMOTE TELEKOM, φέρνοντάς μας πιο κοντά στον πολιτισμό της χώρας, μέσα από ένα φιλόδοξο επενδυτικό πλάνο ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ, που εστιάζει στην παροχή σύγχρονων λύσεων συνδεσιμότητας σε μείζονος σημασίας αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία.

Συγκεκριμένα, σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, υλοποιείται η εγκατάσταση δωρεάν Wi-Fi σε 25 χώρους ιστορικής και πολιτιστικής αξίας ανά την Ελλάδα, εκ των οποίων οι 21 προσφέρουν ήδη πρόσβαση στους επισκέπτες (Ακρόπολη, Κνωσός, Δελφοί, Αρχαία Ολυμπία, Επίδαυρος (Θέατρο & Ασκληπιείο), Δήλος, Δωδώνη, Σπιναλόγκα, Σούνιο, Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, Ακρόπολη Μυκηνών και Μουσείο, Αρχαία Κόρινθος, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων, Ελεύθερνα, Αρχαιολογικός χώρος Ακρωτηρίου Θήρας, Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου στη Ρόδο και Αρχαιολογικό Μουσείο, Αρχαία Νεμέα και Μυστράς).

Έως το τέλος του έτους αναμένεται να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση και στους υπόλοιπους τέσσερις χώρους: το Κάστρο Παλαμηδίου, το Φρούριο του Επταπυργίου στη Θεσσαλονίκη (Γεντί Κουλέ), τους Βασιλικούς Τάφους των Αιγών (Βεργίνα) και την Ακρόπολη της Λίνδου στη Ρόδο.

Με αυτόν τον τρόπο, η τεχνολογία ενισχύει ουσιαστικά την πολιτιστική εμπειρία προσφέροντας στους επισκέπτες ελευθερία ψηφιακής περιήγησης, πρόσβαση σε ψηφιακά εργαλεία ξενάγησης και έναν νέο, ανοιχτό τρόπο αλληλεπίδρασης με την Ιστορία.

Αρχαιολογικές ανασκαφές με τεχνολογίες αιχμής στο Αιγαίο

Την ίδια στιγμή, η COSMOTE TELEKOM που επενδύει διαχρονικά στην ανάπτυξη κορυφαίων υποδομών συνδεσιμότητας, στηρίζει ένα από τα πιο σημαντικά και πρωτοποριακά αρχαιολογικά εγχειρήματα των τελευταίων δεκαετιών στο Αιγαίο, το «The Cambridge Keros Project». Πρόκειται για ανασκαφές στα νησιά Κέρος και Δασκαλιό -και μάλιστα μία από τις πιο τεχνολογικά προηγμένες ανασκαφές παγκοσμίως, καθώς και καινοτομίες όπως η 3D φωτογραμμετρία.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία υποστήριξε έμπρακτα την καθημερινή έρευνα στο πεδίο παρέχοντας ενισχυμένη 5G συνδεσιμότητα για σταθερή και γρήγορη πρόσβαση στο διαδίκτυο, αλλά και ψηφιακές συσκευές όπως tablets, drones, routers και powerbanks για τη διευκόλυνση του έργου της ερευνητικής ομάδας. Η αρχαιολογική έρευνα και τα μέχρι σήμερα ευρήματα από τις πολυετείς ανασκαφές παρουσιάζονται στη διεθνή συμπαραγωγή ντοκιμαντέρ της COSMOTE TV με το National Geographic με τίτλο «Κέρος: Το Μυστήριο Των Σπασμένων Ειδωλίων».

Ερευνώντας το Ναυάγιο των Αντικυθήρων με τη βοήθεια του 5G

Όσον αφορά στις αρχαιολογικές έρευνες που πραγματοποιούνται στο Ναυάγιο των Αντικυθήρων- ένα από τα σημαντικότερα της ελληνιστικής περιόδου με κορυφαίο τον περίφημο Μηχανισμό των Αντικυθήρων, τον πρώτο αναλογικό υπολογιστή στην ιστορία- η παρουσία της COSMOTE TELEKOM παραμένει κομβική από το 2014, έτος κατά το οποίο ξεκίνησε τη στήριξη της υποθαλάσσιας ανασκαφής.

Και φέτος, με γνώμονα τις αυξημένες απαιτήσεις της αποστολής, η εταιρεία έθεσε σε λειτουργία υποδομή 5G που εξασφαλίζει, μεταξύ άλλων, τη ζωντανή αναμετάδοση των εικόνων από τον βυθό, ενώ εξόπλισε την επιστημονική ομάδα με τεχνολογικά εργαλεία (tablets κ.ά) που διευκολύνουν την έρευνα.

«Ζωντανεύοντας» την Ακρόπολη με «μοχλό» την τεχνολογία

Τεχνολογίες αιχμής όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η εικονική και η επαυξημένη πραγματικότητα αποτελούν σήμερα καινοτόμα εργαλεία που η COSMOTE TELEKOM αξιοποιεί για να μας φέρει κοντά στην πολιτιστική κληρονομιά της χώρας μας με όρους του σήμερα.

Μέσα από τη δωρεάν εφαρμογή για κινητά και tablets COSMOTE CHRONOS, δίνεται η ευκαιρία στους χρήστες να δουν τα μνημεία του Ιερού Βράχου και των κλιτύων της Ακρόπολης όπως δεν τα έχουν ξαναδεί: σε πλήρη ψηφιακή αποκατάσταση, στο φυσικό τους μέγεθος και με δυνατότητα εσωτερικής περιήγησης, ανεξάρτητα από τη φυσική τους τοποθεσία. Ιδιαίτερη καινοτομία της εφαρμογής αποτελεί η ξεναγός «Κλειώ», μία ψηφιακή βοηθός που, με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης και δικτύου 5G, συνομιλεί με τον χρήστη σε πραγματικό χρόνο και απαντά σε περισσότερες από 14.000 ερωτήσεις σε ελληνικά και αγγλικά.

Μία Tik Tok σειρά που φέρνει τους νέους σε επαφή με την ιστορία

Η COSMOTE TELEKOM αποδεικνύει πως ο πολιτισμός μπορεί να βρει θέση ακόμη και στις πιο σύγχρονες ψηφιακές πλατφόρμες — αρκεί να μιλά στη γλώσσα των νέων. Γι' αυτό και δίνει το «παρών» στο Tik-Tok, εκεί όπου βρίσκονται οι νέοι και οι νέες, με στόχο να τους φέρει πιο κοντά στην πολιτιστική τους κληρονομιά. Μέσα από την εκπαιδευτική ψυχαγωγική σειρά «Archeostorytime», με παρουσιαστή τον αρχαιολόγο Θοδωρή Παπακώστα (γνωστό ως Archaeostoryteller), αφηγείται συναρπαστικές και λιγότερο γνωστές ιστορίες της ελληνικής αρχαιότητας.

Τα εννέα σύντομα επεισόδια της σειράς προσεγγίζουν το παρελθόν με απλό, κατανοητό και διασκεδαστικό τρόπο, προσαρμοσμένο στο ύφος και τον ρυθμό των social media. Κάθε επεισόδιο σχετίζεται άμεσα με περιοχές και χώρους όπου η COSMOTE TELEKOM έχει υλοποιήσει δράσεις ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς, δημιουργώντας έναν ψηφιακό διάλογο μεταξύ Ιστορίας, τεχνολογίας και νέας γενιάς.

Η διαφύλαξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς δεν είναι εύκολη υπόθεση. Ωστόσο, οφείλει να αποτελεί προτεραιότητα για τη διατήρηση της ιστορικής μας συνέχειας. Η καινοτόμος τεχνολογία και η συνδεσιμότητα προσφέρουν τα εργαλεία για να χτιστεί μια «γέφυρα» ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν, προβάλλοντας την Ιστορία με τρόπο σύγχρονο, βιωματικό και διαδραστικό.

Αυτήν τη δυνατότητα αναδεικνύουν έμπρακτα οι στρατηγικές επενδύσεις της COSMOTE TELEKOM, επιβεβαιώνοντας πως η τεχνολογία μπορεί να λειτουργήσει ως δύναμη πολιτιστικής συνέχειας και συλλογικής μνήμης.