Repositioning Greece part 2: Digital Transformation

Αμφότεροι οι Οργανισμοί και οι εκλεκτοί καλεσμένοι τους είχαν την τιμή να υποδεχθούν τον Καθηγητή του MIT Nicholas Negroponte ως εξέχοντα ομιλητή, έναν από τους πρώτους «ψηφιακούς προφήτες» της εποχής μας, ιδρυτή του MIT Media Lab και του φιλανθρωπικού οργανισμού One Laptop per Child, καθώς και συγγραφέα του εμβληματικού και προφητικού βιβλίου «Being Digital» (1995).

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της Ελλάδας αποτελεί μοναδική ευκαιρία ανάπτυξης για τη χώρα. Tο Digital Transformation Gala, κάτω από την Ομπρέλα του concept Repositioning Greece, έχει σαν στόχο και σε θέματα ψηφιακής εποχής, την από κοινού συνύπαρξη της επιχειρηματικής κοινότητας, την οποία η ΕΚΑΛΗ ΑΕ και το Ecali Club έχει αγκαλιάσει επί σειρά ετών, με στόχο την διαμόρφωση και την ενδυνάμωση κάθε δυνατής ενημέρωσης σε θέματα και προοπτικές που αφορούν το επιχειρηματικό γίγνεσθαι.

Η εκδήλωση έγινε με την εξειδικευμένη υποστήριξη σε θέματα περιεχομένου του ThinkDigital Group και του Οδυσσέα Ντότσικα, Ιδρυτή και Διευθύνοντα Συμβούλου του.

Περισσότεροι από 500 καλεσμένοι, παρακολούθησαν ένα ξεχωριστό Business Gala υψηλών απαιτήσεων στο Ecali Club, το πρώτο Country Club της Ελλάδας, το οποίο ως Brand επί μισό και πλέον αιώνα είναι συνώνυμο της ποιότητας και της εκλεκτής φιλοξενίας στον Κοινωνικό και Επιχειρηματικό Στίβο.

Η διαδρομή του Repositioning Greece έχει σαν βασικό προορισμό να εξασφαλίσει, σε όλους τους παρευρισκόμενους στα Business Gala, την δυνατότητα αποκόμισης κάθε δυνατού οφέλους για την επιχείρηση ή τον τομέα δράσης τους, μέσα από την μεθοδική και τεκμηριωμένη ανάλυση Ομιλητών με εξειδίκευση και τεχνογνωσία.

To Business Gala «Digital Transformation» διεξήχθη με εκλεκτούς Ομιλητές, που είναι Υψηλόβαθμα Στελέχη Μεγάλων Οργανισμών και Επιχειρήσεων.

Τους Ομιλητές, των οποίων τα Brands κατέχουν εξέχουσα θέση στον κλάδο που δραστηριοποιούνται, προλόγισαν ο CEO της ΕΚΑΛΗ ΑΕ κύριος Γιάννης Γεωργακάκης και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κύριοι Αλέξανδρος Αθανασούλας, Αλέξανδρος Δημακόπουλος και Ράλλης Σπανδωνίδης.

Ο κύριος Γιάννης Γεωργακάκης μίλησε για τις sustainable ενέργειες του Ecali Club και ήταν ιδιαίτερα ευχαριστημένος από την ανταπόκριση της επιχειρηματικής κοινότητας στο νέο concept του Ecali Club «Repositioning Greece».

Ευχαρίστησε τους καλεσμένους για την μεγάλη ανταπόκριση στο Business Gala της 28ης Ιουνίου με θέμα «Digital Transformation» και τους Ομιλητές για την συμβολή τους σε αυτή την σημαντική προσπάθεια. Οι εκλεκτοί Ομιλητές μίλησαν για :



· “Digital Society” : Νίκολας Νεγροπόντε, Founder and Chairman Emeritus of the MIT Media Lab & Founder of the One Laptop per Child Association

· “The Greek Crisis”? What crisis?”: Οδυσσέας Ντότσικας, Founder & Managing Partner at ThinkDigital Group

· “Opportunities outweigh threats”: Νέλλη Τζάκου – Λαμπροπούλου, General Manager of Retail Banking at National Bank of Greece

· “Rehabiltitation”: Νίκος Μωραιτάκης, Founder and CEO at Workable

· “A framework for digitally-enabled change”: Ηλίας Βυζάς, Partner, Central & Southeast Europe Advisory Innovation Leader at EY

· “ A Technopolis not a Technopoly”: Αντώνης Κόχειλας, Managing Director, Strategy at Ogilvy Worldwide



Από τα βασικά σημεία της παρουσίασης του διακεκριμένου Καθηγητή Νίκολας Νεγροπόντε, ήταν :

Mission versus Market,

Crementalism is the enemy of creativity,

Telecommunications as like alcohol and tobacco,

Where the creative users are the inventors,

Are start-ups a brain drain,

Children are our most precious natural resource,

Internet Connectivity as a Human Right

Στην διαδρομή του concept Repositioning Greece, η υποστήριξη Brands με επίσης εξέχουσα θέση στην αγορά, είναι καθοριστική και καταδεικνύει ότι κάθε προσπάθεια πρέπει να είναι συλλογική για να ενισχυθούν τα επιχειρηματικά δρώμενα και να αναδειχθεί κάθε προοπτική γύρω από αυτά.

Στο «Repositioning Greece- Digital Transformation» Business Gala , παρουσία είχαν οι Business Partners του Ecali Club ΕΚΟ, EY, BMW Financials Services και Interamerican.

Η ΕΚΟ συμμετέχει και στηρίζει ενεργά δράσεις που προάγουν την προσαρμογή της ελληνικής επιχειρηματικότητας στις σύγχρονες παγκόσμιες τεχνολογικές τάσεις. Στην ΕΚΟ, έχει υιοθετηθεί ένα πλαίσιο δράσεων μέσα από το οποίο στοχεύεται η ψηφιακή μετεξέλιξη του οργανισμού, ώστε να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητά του, να προσαρμοστεί στις σύγχρονες απαιτήσεις των καταναλωτών και να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις προκλήσεις της νέας εποχής.

Στο πλαίσιο μάλιστα της εκδήλωσης, ο Ηλίας Βυζάς, εταίρος στο συμβουλευτικό τμήμα της EY, παρουσίασε στο Business Gala ένα πλαίσιο συνολικού ψηφιακού μετασχηματισμού με τρία επίπεδα: στρατηγικό, λειτουργικό, και υποστηρικτικό. Το στρατηγικό επίπεδο, όπως ανέφερε, απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή, γιατί εξαρτάται από τις πρωταρχικές δυνάμεις (τεχνολογία, παγκοσμιοποίηση, δημογραφικές αλλαγές) και τις 10 τάσεις που οι δυνάμεις αυτές εγείρουν. Η Ελλάδα θα επηρεαστεί πολλαπλώς από τις αλλαγές αυτές, και μόνο αν βρίσκεται σε εγρήγορση και δρα εγκαίρως θα μπορέσει να βγει κερδισμένη.

H BMW Financial Services Hellas, με ιδιαίτερη χαρά επίσης υποστηρίξε ως χορηγός το Business Gala Event του Ecali Club, «Digital Transformation», αναγνωρίζοντας την σημασία του ψηφιακού μετασχηματισμού της λειτουργίας των επιχειρήσεων στην Ελλάδα και διεθνώς.

Η ίδια η Τράπεζα του BMW Group, κάνει πράξη το Digital Transformation, μέσα από νέα συστήματα και διαδικασίες όπως E-signature, αυτοματοποίηση αιτήσεων χρηματοδότησης, omni-channel communication, paperless office κα.

Η ψηφιοποίηση και το πελατοκεντρικό μοντέλο λειτουργίας της BMW Financial Services αποτελούν βασικούς παράγοντες της στρατηγικής της που εγγυάται μία εξαιρετική εμπειρία πελάτη και έχει οδηγήσει τα τελευταία χρόνια σε διακρίσεις από το Ελληνικό Ινστιτούτο Εξυπηρέτησης Πελατών.

Η INTERAMERICAN για μια ακόμη φορά στο πλαίσιο της συνεργασίας του με το ECALI CLUB, υποστήριξε χορηγικά το «Repositioning Greece- Digital Transformation» Business Gala, επιβεβαιώνοντας ότι είναι δίπλα τις πρωτοπόρες ενέργειές του.

Επίσης παρουσία είχαν οι NETWORK PARTNERS του Ecali Club, AMERICAN-HELLENIC CHAMBER OF COMMERCE , CEO CLUBS GREECE, GLOBAL SUSTAIN, STIRIXIS GROUP , καθώς και οι MEDIA PARTNERS, Capital.gr, Forbes, HUFFPOST.

Τόσο οι πρώτοι, όσο και οι δεύτεροι σε σταθερή βάση, μέσα από στρατηγικές συνεργασίες, ενισχύουν κάθε προσπάθεια του Ecali Club που αφορά στο Business Community.

Σημαντική επίσης η συνεισφορά των SUPPORTING PARTNERS:

α) ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑΣ, η οποία με το Somersby! Την ιδανική επιλογή ανθρακούχου μηλίτη , που με τη φυσική και φρουτώδη γεύση του , τις χαρακτηριστικές φυσαλίδες και τον ιδιαίτερο τρόπο σερβιρίσματος του με πάγο , αποτελεί την πλέον δροσιστική και αναζωογονητική επιλογή! Προσφέρθηκε στους καλεσμένους και στις 2 μοναδικές γεύσεις Μήλο και Καρπούζι, που εξέπληξαν ευχάριστα από την πρώτη γουλιά όσους τα δοκίμασαν!

β) PROELECTRO, η οποία επιμελήθηκε την άριστη παραγωγή της βραδιάς, αντάξια των υψηλών απαιτήσεων διοργανώσεων του Ecali Club.

γ) MARINE TOURS, η οποία φρόντισε με την άριστη παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών, τις μετακινήσεις των Ομιλητών. Οι ταξιδιωτικές υπηρεσίες και οι δραστηριότητες της Marine Tours, οι οποίες εκτείνονται σε όλους τους τομείς της ταξιδιωτικής βιομηχανίας, τόσο σε εγχώριο όσο και σε διεθνές επίπεδο, χρησιμοποιώντας την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, με δυναμική και δημιουργική διαχείριση, τεχνογνωσία και μακρά παρουσία στην βιομηχανία. Οι έμπειρες ομάδες των ειδικών που συνθέτουν το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας εγγυώνται την ικανοποίηση όλων των ταξιδιωτικών αναγκών με ακρίβεια και συνέπεια.

Δ) ΠΑΤSΕΑS, Master of Jewellery & Watches, για μια ακόμη φορά με τα εξαιρετικής αισθητικής προιόντα του, έδωσε το «παρών».

Ε) NJV Athens Plaza, το πολυτελές ξενοδοχείο, στη καρδιά της Αθήνας, μπροστά στην ιστορική πλατεία Συντάγματος και πολύ κοντά στην παγκοσμίου φήμης, Ακρόπολη. Με λαμπρή και μακρά πορεία, άνω των 30 ετών, το NJV Athens Plaza καλωσόρισε τους επισκέπτες από όλο τον κόσμο για να τους γνωρίσει την φημισμένη Ελληνική φιλοξενία.