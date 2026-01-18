Super League 2: Στο Άργος η πρωτοπόρος Καλαμάτα, εντός έδρας ο Πανιώνιος – Το πρόγραμμα

Με τους αγώνες του Β’ ομίλου συνεχίζεται η 17η αγωνιστική της Super League 2.

Η Καλαμάτα, μετά το 2-0 επί του Πανιώνιου, έγινε το ακλόνητο φαβορί για την άνοδο. Η «Μαύρη Θύελλα» συμπλήρωσε διψήφιο αριθμό συνεχόμενων επιτυχιών και αύξησε στους πέντε βαθμούς τη διαφορά της από τους «κυανέρυθρους».

Η ομάδα του Αλέκου Βοσνιάδη έχει τον πρώτο και τελευταίο λόγο για τη νίκη μέσα στο ΔΑΚ Άργους, στο ντέρμπι της Πελοποννήσου, μιας και ο ουραγός Παναργειακός ακόμη δεν έχει καταφέρει να γευτεί τη χαρά της νίκης. Οι γηπεδούχοι, πάντως, πήραν ισοπαλία με 1-1 στο «Ελ Πάσο», τονώνοντας την ψυχολογία του ενόψει των Playouts.

Στον Πανιώνιο καλούνται να μαζέψουν τα… κομμάτια τους και να συνεχίσουν την καταδίωξη της Καλαμάτας. Οι «κυανέρυθροι» περιμένουν στη Νέα Σμύρνη την Ελλάδα Σύρου που έχει βλέψεις για τετράδα, ειδικά μετά την εκτός έδρας νίκη με 2-0 επί του Αιγάλεω στα Ψαχνά.

Το πρόγραμμα της 17ης αγωνιστικής στον Β’ όμιλο της Super League 2

15:00 Παναργειακός – Καλαμάτα ΠΣ

15:00 Ηλιούπολη – Ολυμπιακός Β’ (Mega news)

15:00 Χανιά – Αιγάλεω

15:00 ΓΣ Μαρκό – Athens Kallithea FC

15:00 Πανιώνιος – Ελλάς Σύρου (ACTION 24)

Η βαθμολογία (σε 16 αγώνες)

Καλαμάτα ΠΣ 44 (40-9) Πανιώνιος 39 (25-8) ΓΣ Μαρκό 28 (20-12) Ολυμπιακός Β’ 24 (21-24) Ελλάς Σύρου 23 (24-16) Athens Kallithea FC 22 (19-16) Αιγάλεω 14 (10-19) Χανιά 12 (10-22) Ηλιούπολη 11 (12-28) Παναργειακός 5 (8-35)

