ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός: Με σύνθεση ανάγκης το «τριφύλλι», εκτός κι ο Ρογκαβόπουλος

Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος παρέμεινε κλινήρης στην Αθήνα λόγω πυρετού, ενώ εκτός έμεινε και ο Φαρίντ, γεγονός που, σε συνδυασμό με τις απουσίες των Κέντρικ Ναν και Ντίνου Μήτογλου, μειώνει δραστικά τις επιλογές του Εργκίν Αταμάν.

Η αποστολή των «πρασίνων» γίνεται ακόμη δυσκολότερη, καθώς ο Ναν, πρώτος σκόρερ της ομάδας, και ο Ρογκαβόπουλος, σταθερή επιθετική λύση στο ελληνικό πρωτάθλημα, δεν θα δώσουν το «παρών». Παράλληλα, ο Μάριους Γκριγκόνις βρίσκεται εκτός ελληνικής λίστας, ενώ ο Φαρίντ δεν συμπεριλήφθηκε στην εξάδα των ξένων.

Ο Παναθηναϊκός θα αγωνιστεί με μόλις 10 διαθέσιμους παίκτες: έξι ξένους (Σορτς, Γκραντ, Όσμαν, Χουάντσο, Χολμς, Γιούρτσεβεν) και τέσσερις Έλληνες (Σλούκας, Καλαϊτζάκης, Τολιόπουλος, Σαμοντούροφ), σε μια αναμέτρηση υψηλού βαθμού δυσκολίας μέσα σε ένα κατάμεστο γήπεδο.

Απρόοπτο με Άλεν στον ΠΑΟΚ

Απρόοπτο προέκυψε για τον ΠΑΟΚ λίγες ώρες πριν από το τζάμπολ, καθώς ο Τίμι Άλεν τέθηκε εκτός αγώνα. Ο Αμερικανός φόργουορντ αισθάνθηκε ενοχλήσεις στο αριστερό του πόδι κατά τη διάρκεια της τελευταίας προπόνησης.

Το Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ θα διεξαχθεί το απόγευμα της Κυριακής (18/01). Συγκεκριμένα, θα ξεκινήσει στις 16:00 και θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

