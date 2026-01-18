NBA: Οι Χιτ έριξαν στο… καναβάτσο τους Πρωταθλητές Θάντερ! – Όλα τα αποτελέσματα
Οι Χιτ, παρά τις απουσίες, έκαναν την έκπληξη, κερδίζοντας 122-120 τους Θάντερ – Όλα τα αποτελέσματα των αγώνα που έγιναν τα ξημερώματα της Κυριακής (18/01) στο NBA.
Το Μαϊάμι είχε σε τρομερή κατάσταση τον Μπαμ Αντεμπάγιο, ο οποίος σημείωσε 30 πόντους με έξι τρίποντα (ρεκόρ καριέρας). Για να φτάσει στη νίκη, βέβαια, και τον clutch Άντριου Ουίγκινς, ο οποίος πέτυχε «μεγάλο» τρίποντο, στα 31’’ πριν το φινάλε.
Από την άλλη, ο Γκίλτζιους – Αλεξάντερ συνέχισε το εντυπωσιακό σερί του, σκοράροντας 39 πόντους, αλλά αυτή τη φορά δεν έφτανε. Μάλιστα, είναι κι η πρώτη φορά που οι Θάντερ πέτυχαν 120 πόντους και δεν πήραν τη νίκη.
Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα αναδείχθηκε νικητής στη συγκλονιστική μονομαχία του με τον Άντονι Έντουαρντς. Ο «Γουέμπι» οδήγησε τους Σπερς στη νίκη (126-123) επί των Τίμπεργουλβς, μετρώντας 39 πόντους, 9 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 2 τάπες. Από την άλλη, ο Έντουαρντς σκόραρε 55 πόντους με 9/16 τρίποντα, αλλά στο τέλος έφυγε με σκυμμένο το κεφάλι.
Οι Σέλτικς έκαναν «περίπατο» στην Ατλάντα, επικρατώντας 132-106 των Χοκς, έχοντας πρωταγωνιστή τον Τζέιλεν Μπράουν, ο οποίος σκόραρε 41 πόντους.
Τα αποτελέσματα των αγώνων που έγιναν τα ξημερώματα της Κυριακής (18/01):
- Μαϊάμι - Οκλαχόμα Σίτι 122-120
- Ατλάντα - Βοστώνη 106-132
- Ντιτρόιτ - Ιντιάνα 121-78
- Νέα Υόρκη - Φίνιξ 99-106
- Πόρτλαντ - Λ.Α. Λέικερς 132-116
- Ντένβερ - Ουάσιγκτον 121-115
- Σαν Αντόνιο - Μινεσότα 126-123
- Γκόλντεν Στέιτ - Σάρλοτ 136-116
- Ντάλας - Γιούτα 138-120
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ
-----------
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
====================
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ
- Βοστώνη 26-15
- Νέα Υόρκη 25-17
- Τορόντο 25-18
- Φιλαδέλφεια 22-18
- Μπρούκλιν 12-27
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
- Ντιτρόιτ 30-10
- Κλίβελαντ 24-19
- Σικάγο 19-22
- Μιλγουόκι 17-24
- Ιντιάνα 10-33
ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
- Ορλάντο 23-18
- Μαϊάμι 22-20
- Ατλάντα 20-24
- Σάρλοτ 15-27
- Ουάσινγκτον 10-31
ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
=================
ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
- Οκλαχόμα Σίτι 35-8
- Ντένβερ 29-13
- Μινεσότα 27-16
- Πόρτλαντ 21-22
- Γιούτα 14-28
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ
- Φίνιξ 25-17
- Λ.Α. Λέικερς 24-16
- Γκόλντεν Στέιτ 24-19
- Λ.Α. Κλίπερς 18-23
- Σακραμέντο 12-30
ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
- Σαν Αντόνιο 29-13
- Χιούστον 24-17
- Μέμφις 17-23
- Ντάλας 17-26
- Νέα Ορλεάνη 10-34