NBA: Νίκες για Λ.Α. Κλίπερς και Ρόκετς με… λαμπερούς Χάρντεν και Ντουράντ – Τα αποτελέσματα (17/01)

Με νίκες συνέχισαν Λ.Α. Κλίπερς και Ρόκετς, έχοντας πρωταγωνιστές τους Τζέιμς Χάρντεν και Κέβιν Ντουράντ, αντίστοιχα – Όλα τα αποτελέσματα των αγώνων που έγιναν τα ξημερώματα του Σαββάτου (17/01).

Newsbomb

Τζέιμς Χάρντεν Λ.Α. Κλίπερς
AP Photo/Kyusung Gong
ΜΠΑΣΚΕΤ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η ομάδα του Λ.Α. τα βρήκε… σκούρα στο Τορόντο, αλλά στο τέλος λύγισε στην παράταση τους Ράπτορς με 121-117 (109-109κ.α.).

Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Τζέιμς Χάρντεν, ο οποίος πέτυχε τους 16 από τους 31 πόντους του σε τέταρτη περίοδο και έξτρα πεντάλεπτο. Μάλιστα, ήταν αυτός που με 2/2 βολές ισοφάρισε σε 109-109, στέλνοντας το ματς στην παράταση. Εκεί, σκόραρε τους 8 από τους 12 πόντους των Κλίπερς, οι οποίοι έφτασαν τις πέντε διαδοχικές νίκες και τις 10 στα τελευταία 12 ματς.

Ο Κέβιν Ντουράντ περνάει μια δεύτερη… νιότη στα 37 του στο Χιούστον, πραγματοποιώντας πολύ καλή εμφάνιση. Ο «KD» σημείωσε 39 πόντους κι οι Ρόκετς επικράτησαν 110-105 των Τίμπεργουλφς.

Ο Τζέιλον Τάισον πέτυχε 39 πόντους κι έδωσε την ασίστ στον Έβαν Μόμπλεϊ για το νικητήριο καλάθι στο 117-115 των Καβαλίερς επί των Σίξερς του Τζόελ Εμπίντ (33π.) στη Φιλαδέλφεια.

Τέλος, στο Μπρούκλιν, ο Μάικλ Πόρτερ Τζούνιορ (26 πόντοι, 7 ριμπάουντ) οδήγησε τους Νετς στη νίκη (112-109) επί των Μπουλς (112-109).

Τα αποτελέσματα του NBA που έγινα τα ξημερώματα του Σαββάτου (17/01):

  • Χιούστον - Μινεσότα 110-105
  • Τορόντο - Λ.Α. Κλίπερς 117-121 (109-109κ.α.)
  • Σακραμέντο - Ουάσινγκτον 128-115
  • Μπρούκλιν - Σικάγο 112-109
  • Ιντιάνα - Νέα Ορλεάνη 127-119
  • Φιλαδέλφεια - Κλίβελαντ 115-117

Οι βαθμολογίες

-----------

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

====================

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ

  1. Βοστώνη 25-15
  2. Νέα Υόρκη 25-16
  3. Τορόντο 25-18
  4. Φιλαδέλφεια 22-18
  5. Μπρούκλιν 12-27

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

  1. Ντιτρόιτ 29-10
  2. Κλίβελαντ 24-19
  3. Σικάγο 19-22
  4. Μιλγουόκι 17-24
  5. Ιντιάνα 10-32

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

  1. Ορλάντο 23-18
  2. Μαϊάμι 21-20
  3. Ατλάντα 20-23
  4. Σάρλοτ 15-26
  5. Ουάσινγκτον 10-30

ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

=================

ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

  1. Οκλαχόμα Σίτι 35-7
  2. Ντένβερ 28-13
  3. Μινεσότα 27-15
  4. Πόρτλαντ 20-22
  5. Γιούτα 14-27

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ

  1. Λ.Α. Λέικερς 24-15
  2. Φίνιξ 24-17
  3. Γκόλντεν Στέιτ 23-19
  4. Λ.Α. Κλίπερς 18-23
  5. Σακραμέντο 12-30

ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

  1. Σαν Αντόνιο 28-13
  2. Χιούστον 24-17
  3. Μέμφις 17-23
  4. Ντάλας 16-26
  5. Νέα Ορλεάνη 10-34

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:43ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Νίκες για Λ.Α. Κλίπερς και Ρόκετς με… λαμπερούς Χάρντεν και Ντουράντ – Τα αποτελέσματα (17/01)

09:35ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: «Μεγάλος αδελφός» για το ίντερνετ - Διαδηλώσεις και επεισόδια στο Λονδίνο

09:28ΚΟΣΜΟΣ

Πόσο αξίζει η Γροιλανδία; Δύο εμπόδια στο σενάριο προσάρτησης από τις ΗΠΑ

09:26ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Δημοκρατία: Θλίψη για την απώλεια του πρώην υπουργού Αλέξανδρου Παπαδόγγονα

09:19ΕΛΛΑΔΑ

Πατρινό Καρναβάλι 2026: Σήμερα η μεγάλη έναρξη

09:09ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League, Πανσερραϊκός - Κηφισιά: «Τελικός» επιβίωσης και νέα αρχή | Η ώρα και το κανάλι

08:55ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Ελλάδα στο «μικροσκόπιο» των διεθνών οίκων μετά την επιτυχημένη έξοδο στις αγορές

08:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πληρωμές μέσω IRIS: Ποιοι χρησιμοποιούν το σύστημα - Ποιες συναλλαγές μπορούμε να κάνουμε - Τι ισχύει για τις επιχειρήσεις

08:35ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Premier League: Επανέναρξη με ντέρμπι του Μάντσεστερ! – Όλες οι μεταδόσεις της ημέρας (17/01)

08:30ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Δέκα μήνες φυλάκιση με αναστολή σε γιατρό για θάνατο ασθενούς από αμέλεια

08:30ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Αυτόνομα βαν κατακλύζουν τις πόλεις της Κίνας και προκαλούν πανικό

08:29ΕΛΛΑΔΑ

Αρχιεπίσκοπος για «Καποδίστρια»: «Είναι συναισθηματικό εμβόλιο» - Συνάντηση με Σμαραγδή

08:24WHAT THE FACT

Γέλιο μέχρι δακρύων: Τα πιο αστεία ευτράπελα της τελευταίας εβδομάδας - Δείτε βίντεο

08:17ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Ντύθηκαν Στίβεν Χόκινγκ για να τιμήσουν τον γνωστό φυσικό

08:14ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σαββατοκύριακο με ρεμπέτικο, jazz και θεατρικές πρεμιέρες

08:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση GPO: Για πρώτη φορά οι περισσότεροι κρίνουν αρνητικά την Καρυστιανού - Σταθερά μπροστά η ΝΔ

08:05ΕΛΛΑΔΑ

Η διακριτική και αθόρυβη ζωή της πριγκίπισσας Ειρήνης - Το άγνωστο ταξίδι της με τον Χρήστο Ζαμπούνη στη Βέροια για την ενίσχυση άπορων γονέων

08:00ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το Geely EX5 σε ιδιαίτερα συμφέρουσα τιμή – Πόσο κοστίζει

07:50ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: «Ελαφριά» επιστροφή του διαδικτύου - Παραμένει στο 2% του συνήθους η συνδεσιμότητα

07:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΝΦΙΑ: Οι 20 κινήσεις για την έκπτωση έως και 20% για τις ασφαλισμένες κατοικίες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:38ΕΛΛΑΔΑ

Μετά τους μετεωρολόγους και νέα κόντρα σεισμολόγων - Τσελέντης: Δεν είναι μπακάληδες και δεν γράφουν τα βερεσέ χρωστούμενα Ρίχτερ

10:20ΚΟΣΜΟΣ

Γροιλανδία: Το μεγαλύτερο νησί του κόσμου «ζει» από τις επιδοτήσεις, τις γαρίδες και έχει... μόλις 160 χλμ ασφαλτοστρωμένου δρόμου

08:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση GPO: Για πρώτη φορά οι περισσότεροι κρίνουν αρνητικά την Καρυστιανού - Σταθερά μπροστά η ΝΔ

19:30ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες - Αναταράξεις στο μπλόκο της Νίκαιας: Παραιτήθηκε ο Ιορδάνης Ιωαννίδης με βαριές καταγγελίες

06:56ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του Rafale λύθηκε: Τελικά μπορούν να χαθούν σε μάχη; Οριστική απάντηση μέσω Ινδίας και Πακιστάν

09:07ΕΘΝΙΚΑ

Ο «Κίμων»… πίκρανε τους Τούρκους – «Βλέπουν» ξανά κλιμάκωση στο Αιγαίο

11:01ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε τετραήμερο ουκρανικό ψύχος» - Η πρόγνωση Τσατραφύλλια

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 17 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σημερα - Η μεγάλη γιορτή για την Ορθοδοξία

19:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Ψυγείο» η χώρα για 4 ημέρες - Πότε έρχεται η νέα ψυχρή εισβολή - Πού θα χιονίσει

08:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πληρωμές μέσω IRIS: Ποιοι χρησιμοποιούν το σύστημα - Ποιες συναλλαγές μπορούμε να κάνουμε - Τι ισχύει για τις επιχειρήσεις

06:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επέλαση ψυχρής εισβολής από Ουκρανία - Η πρόβλεψη Τσατραφύλλια για τετραήμερο στο «ψυγείο» - Τι φέρνουν οι αέριες μάζες από το βορρά

11:00ΚΟΣΜΟΣ

Το θαύμα της μηχανικής: Πώς στηρίζονται οι 7.000 τόνοι του πιο διάσημου rooftop του κόσμου

09:28ΚΟΣΜΟΣ

Πόσο αξίζει η Γροιλανδία; Δύο εμπόδια στο σενάριο προσάρτησης από τις ΗΠΑ

18:08ΚΟΣΜΟΣ

Στο φως η αρχαία πόλη Κούβα: Σημαντική αρχαιολογική ανακάλυψη στον «Δρόμο του Μεταξιού»

08:05ΕΛΛΑΔΑ

Η διακριτική και αθόρυβη ζωή της πριγκίπισσας Ειρήνης - Το άγνωστο ταξίδι της με τον Χρήστο Ζαμπούνη στη Βέροια για την ενίσχυση άπορων γονέων

06:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΜΙΔΑ: Έρχεται η νέα ψηφιακή ταυτότητα των ακινήτων – Τι πρέπει να προσέξουν 7 εκατ. ιδιοκτήτες

12:38ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΥΠΑ: Επίδομα 300 ευρώ σε ανέργους - Ποιοι μπορούν να το λάβουν

07:11ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Αντώνιος: Το συγκλονιστικό θαύμα σε μοναχό που έπασχε από καρκίνο

09:26ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Δημοκρατία: Θλίψη για την απώλεια του πρώην υπουργού Αλέξανδρου Παπαδόγγονα

23:45ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 17 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο - Μεγάλη γιορτή για την Ορθοδοξία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ