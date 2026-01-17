NBA: Νίκες για Λ.Α. Κλίπερς και Ρόκετς με… λαμπερούς Χάρντεν και Ντουράντ – Τα αποτελέσματα (17/01)

Η ομάδα του Λ.Α. τα βρήκε… σκούρα στο Τορόντο, αλλά στο τέλος λύγισε στην παράταση τους Ράπτορς με 121-117 (109-109κ.α.).

Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Τζέιμς Χάρντεν, ο οποίος πέτυχε τους 16 από τους 31 πόντους του σε τέταρτη περίοδο και έξτρα πεντάλεπτο. Μάλιστα, ήταν αυτός που με 2/2 βολές ισοφάρισε σε 109-109, στέλνοντας το ματς στην παράταση. Εκεί, σκόραρε τους 8 από τους 12 πόντους των Κλίπερς, οι οποίοι έφτασαν τις πέντε διαδοχικές νίκες και τις 10 στα τελευταία 12 ματς.

Ο Κέβιν Ντουράντ περνάει μια δεύτερη… νιότη στα 37 του στο Χιούστον, πραγματοποιώντας πολύ καλή εμφάνιση. Ο «KD» σημείωσε 39 πόντους κι οι Ρόκετς επικράτησαν 110-105 των Τίμπεργουλφς.

Ο Τζέιλον Τάισον πέτυχε 39 πόντους κι έδωσε την ασίστ στον Έβαν Μόμπλεϊ για το νικητήριο καλάθι στο 117-115 των Καβαλίερς επί των Σίξερς του Τζόελ Εμπίντ (33π.) στη Φιλαδέλφεια.

Τέλος, στο Μπρούκλιν, ο Μάικλ Πόρτερ Τζούνιορ (26 πόντοι, 7 ριμπάουντ) οδήγησε τους Νετς στη νίκη (112-109) επί των Μπουλς (112-109).

Τα αποτελέσματα του NBA που έγινα τα ξημερώματα του Σαββάτου (17/01):

Χιούστον - Μινεσότα 110-105

Τορόντο - Λ.Α. Κλίπερς 117-121 (109-109κ.α.)

Σακραμέντο - Ουάσινγκτον 128-115

Μπρούκλιν - Σικάγο 112-109

Ιντιάνα - Νέα Ορλεάνη 127-119

Φιλαδέλφεια - Κλίβελαντ 115-117

Οι βαθμολογίες

-----------

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

====================

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ

Βοστώνη 25-15 Νέα Υόρκη 25-16 Τορόντο 25-18 Φιλαδέλφεια 22-18 Μπρούκλιν 12-27

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Ντιτρόιτ 29-10 Κλίβελαντ 24-19 Σικάγο 19-22 Μιλγουόκι 17-24 Ιντιάνα 10-32

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Ορλάντο 23-18 Μαϊάμι 21-20 Ατλάντα 20-23 Σάρλοτ 15-26 Ουάσινγκτον 10-30

ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

=================

ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Οκλαχόμα Σίτι 35-7 Ντένβερ 28-13 Μινεσότα 27-15 Πόρτλαντ 20-22 Γιούτα 14-27

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ

Λ.Α. Λέικερς 24-15 Φίνιξ 24-17 Γκόλντεν Στέιτ 23-19 Λ.Α. Κλίπερς 18-23 Σακραμέντο 12-30

ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Σαν Αντόνιο 28-13 Χιούστον 24-17 Μέμφις 17-23 Ντάλας 16-26 Νέα Ορλεάνη 10-34

