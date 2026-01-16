NBA: Παραπέουν οι Μπακς, αρνητική επίδοση για Γιάννη - Τα αποτελέσματα και τα highlights

Τρίτη σερί ήττα και δεύτερη με μεγάλη διαφορά γνώρισαν οι Μπακς, που ηττήθηκαν με 119-101 από τους Σπερς στο Σαν Αντόνιο και με 17-24 παραμένουν ενδέκατοι στη βαθμολογία της Ανατολής και σταθερά μακριά από τα play in.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είχε 21 πόντους με 6/9 βολές, 6/11 δίποντα και 1/1 τρίποντο, καθώς επίσης 5 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 2 κλεψίματα και 3 λάθη σε 22 λεπτά. Ωστόσο το -31 για την ομάδα του στο χρόνο που ήταν στο παρκέ συνιστά τη δεύτερη χειρότερη επίδοση στην καριέρα του. Ο Κάιλ Κούζμα ήταν δεύτερος σκόρερ για το Μιλγουόκι με 18 πόντους, αλλά μόλις 7/18 σουτ. Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο έπαιξε στο τελευταίο τετράλεπτο έχοντας 2 πόντους (1/1 δίποντο), 1 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 λάθος.

Οι Σπερς, που έκλεισαν με 106-69 το τρίτο δωδεκάλεπτο και απλώς στο τέλος χαλάρωσαν επιτρέποντας στα «ελάφια» να μειώσουν, είχαν κορυφαίο τον Βίκτορ Γουεμπανιαμά με 22 πόντους, 10 ριμπάουντ και 2 τάπες, ενώ ο Στεφόν Καστλ και ο ΝτιΆαρον Φοξ ακολούθησαν με 19 και 18 πόντους αντίστοιχα. Το Σαν Αντόνιο είναι δεύτερο στη Δύση με 28-13.

Οι Θάντερ επιβεβαίωσαν την υπεροχή τους συντρίβοντας με 111-91 τους Ρόκετς στο Χιούστον και με 35-7 είναι πρώτοι σε όλο το ΝΒΑ. Ο Σέι Γκίλτζους Αλεξάντερ είχε 20 και ο Τσετ Χόλμγκρεν 18 πόντους για τους πρωταθλητές, που «καθάρισαν» το ματς με επί μέρους 34-16 στην τελευταία περίοδο. Ο Κέβιν Ντουράντ είχε 19 πόντους αλλά με 7/23 σουτ, ενώ ο Αλπερέν Σενγκούν πρόσφερε 14 πόντους, 13 ριμπάουντ και 5 ασίστ για τους ηττημένους, που με 23-15 είναι έκτοι στη Δύση.

Οι Λέικερς συνέχισαν τις προβληματικές εμφανίσεις γνωρίζοντας βαριά ήττα με 135-117 από τους Χόρνετς στο LA. Ο Λούκα Ντόντσιτς είχε 39 και ο Λεμπρόν Τζέιμς 29 πόντους, ωστόσο η άμυνα των γηπεδούχων έγινε… σμπαράλια από τον ΛαΜέλο Μπολ που είχε 30 πόντους με 9/17 τρίποντα και 11 ασίστ, ενώ ο Μπράντον Μίλερ και ο Μάιλς Μπρίτζες πρόσθεσαν 26 και 25 πόντους αντίστοιχα.

Οι Γουόριορς επιβλήθηκαν 126-113 των Νικς που έπαιζαν χωρίς τον τραυματία Τζέιλεν Μπράνσον και με 23-19 είναι όγδοοι στη Δύση. Η ομάδα του Στιβ Κερ είχε 20/45 τρίποντα, με τον Τζίμι Μπάτλερ να έχει 32 και τον Στεφ Κάρι 27 πόντους.

Οι Πίστονς παραμένουν πρώτοι στην Ανατολή (29-10), καθώς επικράτησαν 108-105 των Σανς, με 19 πόντους του Ντάνκαν Ρόμπινσον και με τον Τζέιλεν Ντούρεν να έχει 16 πόντους και 18 ριμπάουντ. Ο Ντέβιν Μπούκερ απουσίαζε λόγω τραυματισμού στον αστράγαλο.

Στη δεύτερη θέση της Ανατολής (25-15) ανέβηκαν οι Σέλτικς, που πέρασαν με 119-114 από το Μαϊάμι, με 39 πόντους του Άνφερνι Σάιμονς και 27 του Τζέιλεν Μπράουν.

Παρά την απουσία του Κούπερ Φλαγκ, οι Μάβερικς επικράτησαν 144-122 των Τζαζ με τον Κλέι Τόμπσον να έχει 26 πόντους με έξι τρίποντα και να ανεβαίνει τέταρτος στη λίστα όλων των εποχών (2.809) ξεπερνώντας τον Ντέμιαν Λίλαρντ (2.804).

Αναλυτικά τα αποτελέσματα:

Πίστονς-Σανς 108-105

Χιτ-Σέλτικς 114-119

Ρόκετς-Θάντερ 91-111

Σπερς-Μπακς 119-101

Μάβερικς-Τζαζ 144-122

Μπλέιζερς-Χοκς 117-101

Γουόριορς-Νικς 126-113

Λέικερς-Χόρνετς 117-135