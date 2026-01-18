Δήμαρχος Περάματος στο Newsbomb: «Oι φλόγες έφτασαν τα 20 μέτρα, ανοίξαμε πρώτη φορά το ναύσταθμο»

Συναγερμός σήμανε λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Κυριακής στο Πέραμα, όταν μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε στην περιοχή Καζάνια, πάνω από τον Όρμο Κερατσινίου, στο ύψος της Λεωφόρου Δημοκρατίας, σε απόσταση αναπνοής από εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίμων.

«Φλόγες 20 μέτρων υψώνονταν εκατέρωθεν της κεντρικής και μοναδικής λεωφόρου του Περάματος», δήλωσε στο Newsbomb ο δήμαρχος Περάματος Γιάννης Λαγουδάκος, περιγράφοντας το μέγεθος της απειλής. Όπως τόνισε, «400 στρέμματα εύφλεκτων εγκαταστάσεων απείλησαν να κάψουν τεράστιες εκτάσεις σε ολόκληρο το Λεκανοπέδιο Αττικής», επισημαίνοντας ότι στην περιοχή βρίσκονται δεξαμενές υγρών καυσίμων και υπάρχει μόνο μία είσοδος και έξοδος, η Λεωφόρος Δημοκρατίας.

Χάρης Γκίκας - Newsbomb

Σε απόσταση περίπου 500 μέτρων βρίσκονταν κατοικίες, ενώ 28 πυροσβέστες με 10 οχήματα έδιναν μάχη όλη τη νύχτα για να περιορίσουν το πύρινο μέτωπο. Παράλληλα, εστάλη μήνυμα από το 112, καλώντας τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους λόγω του αποπνικτικού καπνού.

Ο δήμαρχος περιέγραψε τις κρίσιμες αποφάσεις που ελήφθησαν για την ασφάλεια των πολιτών: «Συντονίσαμε την έξοδο προς τον Σκαραμαγκά μέσω του ναυστάθμου του Πολεμικού Ναυτικού, ώστε ο κόσμος να διαφύγει από εκεί και να βγει στη Λεωφόρο Σχιστού. Περίπου 100 οχήματα πέρασαν από τη διαδρομή αυτή». Παράλληλα, διακόπηκε προσωρινά η ακτοπλοϊκή σύνδεση από τη Σαλαμίνα προς το Πέραμα, επιτρέποντας μόνο τη μετακίνηση από Πέραμα προς Σαλαμίνα.

Χάρης Γκίκας - Newsbomb

«Αν το περιστατικό είχε συμβεί μεσημέρι, ίσως η τροπή να ήταν διαφορετική», πρόσθεσε, υπενθυμίζοντας ότι, βάσει της ευρωπαϊκής Οδηγίας Seveso, προβλέπονται αυστηρές προϋποθέσεις ασφάλειας και απομάκρυνσης εγκαταστάσεων με εύφλεκτες ουσίες από κατοικημένες περιοχές.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο, οι μεγάλες δεξαμενές απομονώθηκαν έγκαιρα και η φωτιά περιορίστηκε κυρίως στις σωληνώσεις. «Η Λεωφόρος Δημοκρατίας παρέμεινε αποκλειστικά για την Πυροσβεστική, καθώς ήταν η μοναδική είσοδος και έξοδος», ανέφερε.

Φωτιά στα Καζάνια στο Πέραμα Χάρης Γκίκας - Newsbomb

«Πήγαμε στον άλλο κόσμο και ευτυχώς γυρίσαμε. Οι σωληνώσεις ξεκινούν από τον Ασπρόπυργο, περνούν από το Θριάσιο και φτάνουν στο Πέραμα. Αν δεν είχαν κλείσει, θα βλέπαμε τη φωτιά να φτάνει μέχρι την Εθνική Οδό», προειδοποίησε χαρακτηριστικά.

Η φωτιά έγινε αντιληπτή λίγο πριν τις 00:00, με κατοίκους να περιγράφουν σκηνές ασφυξίας από τον πυκνό μαύρο καπνό. «Δεν έβλεπες τίποτα, ο καπνός κάλυπτε τα πάντα μέχρι το Κερατσίνι», ανέφερε χαρακτηριστικά μάρτυρας στο Newsbomb και τον Χάρη Γκίκα, τονίζοντας ότι η πυρκαγιά πιθανότατα είχε ξεσπάσει νωρίτερα χωρίς να γίνει άμεσα αντιληπτή.

Πιθανά αίτια και αποκατάσταση της κυκλοφορίας

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η πυρκαγιά πιθανότατα προκλήθηκε από διαρροή καυσίμου σε σωλήνες που βρίσκονταν κοντά σε εύφλεκτα υλικά, οδηγώντας σε ταχεία εξάπλωση της φωτιάς. Οι έρευνες συνεχίζονται για να αποσαφηνιστούν πλήρως τα ακριβή αίτια.

Στις 4:50 τα ξημερώματα η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο, ενώ σταδιακά αποκαταστάθηκε και η κυκλοφορία στην περιοχή.

Διαβάστε επίσης