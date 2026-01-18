Νέα Υόρκη: Νεκρή σε τροχαίο η ηθοποιός του Nickelodeon, Kianna Underwood

H Kianna Underwood κατά τη διάρκεια της πρεμιέρας του Hairspray στο Λος Άντζελες, Καλιφόρνια, Ηνωμένες Πολιτείες.

Θλίψη έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου της ηθοποιού Kianna Underwood, η οποία έγινε γνωστή από το Nickelodeon. Η 33χρονη έχασε την ζωή της στην Νέα Υόρκη, όταν δύο οχήματα την παρέσυραν και την εγκατέλειψαν.

Σύμφωνα με το Αστυνομικό Τμήμα της Νέας Υόρκης, η Underwood διέσχιζε μια διασταύρωση στη γειτονιά Brownsville του Μπρούκλιν όταν ένα μαύρο SUV την χτύπησε, το πρωί του Σαββάτου.

«Στη συνέχεια, ενώ βρισκόταν αιμόφυρτη στο έδαφος, χτυπήθηκε από ένα άλλο όχημα», ανέφερε το Αστυνομικό Τμήμα της Νέας Υόρκης σε δήλωσή του. Η Underwood κηρύχθηκε νεκρή στο σημείο του δυστυχήματος.

Η αστυνομία αναφέρει ότι και οι δύο οδηγοί εγκατέλειψαν το σημείο του δυστυχήματος και δεν έχουν ακόμη ταυτοποιηθεί με την έρευνα να βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ποια ήταν η Kianna Underwood

Η Kianna Underwood έγινε γνωστή από τον ρόλο της στη δημοφιλή παιδική κωμική σειρά του Nickelodeon, «All That», στην οποία πρωταγωνίστησε σε επτά επεισόδια το 2005. Μεταξύ του 1999 και του 2004, η Underwood δάνεισε τη φωνή της στον φανταστικό χαρακτήρα Fuschia Glover στην εκπομπή του Nick Jr. «Little Bill».

Επίσης, έπαιξε την Little Inez για ένα χρόνο στην πρώτη εθνική περιοδεία του μιούζικαλ «Hairspray».

Το «All That» βοήθησε πολλούς γνωστούς ηθοποιούς και κωμικούς να ξεκινήσουν τις καριέρες τους, όπως αυτές των Nick Cannon, Kenan Thompson και Amanda Bynes.