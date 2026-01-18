Τραγωδία: Φωτιά σε σπίτι στην Ιεράπετρα – Νεκρός ένας άντρας

Τραγικό τέλος βρήκε ένας άνδρας στην Κρήτη, ο οποίος έχασε τη ζωή του έπειτα από φωτιά που ξέσπασε στο σπίτι του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, το περιστατικό σημειώθηκε σήμερα λίγο μετά τις 04:30 τα ξημερώματα, σε οικία στην Ιεράπετρα.

Στο σημείο κλήθηκε η πυροσβεστική, η οποία έσπευσε με δύο οχήματα και τέσσερις άνδρες, ωστόσο η φωτιά είχε ήδη σβήσει από γείτονες. Οι πυροσβέστες, μόλις εισήλθαν στο σπίτι, εντόπισαν τον 70χρονο άνδρα και τον μετέφεραν έξω, διαπιστώνοντας δυστυχώς ότι είχε αφήσει ήδη την τελευταία του πνοή.

Το Ανακριτικό της Πυροσβεστικής διερευνά τα αίτια που οδήγησαν στην εκδήλωση της φωτιάς.