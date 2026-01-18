Reuters: Τουλάχιστον 5.000 οι επιβεβαιωμένοι νεκροί στις διαδηλώσεις στο Ιράν, λέει αξιωματούχος

Τουλάχιστον 5.000 είναι οι επιβεβαιωμένοι νεκροί στις διαδηλώσεις στο Ιράν, συμπεριλαμβανομένων 500 μελών των υπηρεσιών ασφάλειας, όπως ανέφερε Ιρανός αξιωματούχoς στο Reuters. Ο αξιωματούχος, ο οποίος ζήτησε να μην κατονομαστεί εξαιτίας της ευαίσθητης φύσης του ζητήματος, κατηγόρησε «τους τρομοκράτες και τους ένοπλους ταραχοποιούς» για το θάνατο «αθώων Ιρανών».

Σύμφωνα με τον ίδιο, μερικές από τις χειρότερες συγκρούσεις με το μεγαλύτερο αριθμό θανάτων έγιναν στις κουρδικές περιοχές του βορειοδυτικού Ιράν, μία περιοχή, όπου οι Κούρδοι αποσχιστές είναι ενεργοί και όπου οι διαμαρτυρίες ήταν πιο βίαιες σε προηγούμενες περιόδους αποσταθεροποίησης.

«Ο τελικός απολογισμός των νεκρών δεν αναμένεται ότι θα αυξηθεί δραματικά», δήλωσε ο ίδιος αξιωματούχος, προσθέτοντας ότι «το Ισραήλ και οι ξένες ένοπλες δυνάμεις» υποστήριξαν και εξόπλισαν αυτούς που βγήκαν στους δρόμους.

Οι ιρανικές Αρχές αποδίδουν συχνά τις βίαιες ταραχές σε ξένους εχθρούς, συμπεριλαμβανομένου του Ισραήλ, βασικού εχθρού της Ισλαμικής Δημοκρατίας, το οποίο εξαπέλυσε στρατιωτικά πλήγματα εναντίον του Ιράν τον Ιούνιο.

Η αμερικανική οργάνωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα HRANA ανακοίνωσε το Σάββατο ότι ο αριθμός των νεκρών έχει φτάσει τους 3.308, ενώ άλλες 4.382 περιπτώσεις βρίσκονται υπό εξέταση. Η οργάνωση δήλωσε ότι έχει επιβεβαιώσει περισσότερες από 24.000 συλλήψεις.

Η κουρδική οργάνωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα Hengaw, με έδρα τη Νορβηγία, δήλωσε ότι μερικές από τις σφοδρότερες συγκρούσεις κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων σημειώθηκαν σε κουρδικές περιοχές στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας.

Διαβάστε επίσης