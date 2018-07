Ελλάδα 2018 - Ετήσια Έρευνα Έλλειψης Ταλέντου της ManpowerGroup

6 στους 10 εργοδότες στην Ελλάδα δυσκολεύονται να καλύψουν θέσεις εργασίας, σύμφωνα με τα ευρήματα της Ετήσιας Διεθνούς Έρευνας Έλλειψης Ταλέντου της ManpowerGroup για το 2018. Το ποσοστό αυτό (61%) αποτελεί το υψηλότερο ποσοστό που καταγράφεται στην Ελλάδα τα τελευταία 10 χρόνια διεξαγωγής της έρευνας στη χώρα μας, ενώ βρίσκεται 16 μονάδες πάνω από τον παγκόσμιο μέσο όρο (45%).

Η έλλειψη απαιτούμενης εμπειρίας (27%), τεχνικών δεξιοτήτων (25%), διαθέσιμων υποψηφίων (17%), η προσδοκία υψηλότερης αμοιβής σε σχέση με την προσφερόμενη (12%) και η έλλειψη προσωπικών δεξιοτήτων (7%) καταγράφονται ως οι κύριοι λόγοι δυσκολίας κάλυψης θέσεων εργασίας.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, το 45% των εργοδοτών αντιμετωπίζει δυσκολία στην εύρεση εργαζομένων με τα απαιτούμενα προσόντα, ποσοστό, αφενός, αυξημένο κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες συγκριτικά με το 2016, αφετέρου, το μεγαλύτερο που έχει καταγραφεί παγκοσμίως από το 2007, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι η έλλειψη ταλέντων δεν εμφανίζει σημάδια υποχώρησης. Οι εργοδότες στην Ιαπωνία εξακολουθούν να καταγράφουν τη μεγαλύτερη δυσκολία εύρεσης ταλέντου (89%), ενώ την πρώτη πεντάδα με τα υψηλότερα ποσοστά δυσκολίας συμπληρώνουν οι ακόλουθες χώρες: Ρουμανία (81%), Ταϊβάν (78%), Χονγκ Κονγκ (76%) και Βουλγαρία (68%). Η Ελλάδα, με ποσοστό 61%, καταλαμβάνει την 7η θέση στην παγκόσμια κατάταξη ― μετακίνηση κατά μία θέση συγκριτικά με την 8η θέση που κατείχε το 2016. Αντιθέτως, ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Ολλανδία (24%), η Κίνα (13%), η Ιρλανδία (18%) και το Ηνωμένο Βασίλειο (17%), δεν φαίνεται να αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα προσέλκυσης ταλέντων.

Πίνακας 1: Η Έλλειψη Ταλέντου στην Ελλάδα και παγκοσμίως, 2008 – 2018 (Πηγή: ManpowerGroup)

Οι 10 θέσεις εργασίας με τη μεγαλύτερη δυσκολία κάλυψης για το 2018

Για ένατη συνεχή χρονιά οι εργοδότες στην Ελλάδα αντιμετωπίζουν τη μεγαλύτερη δυσκολία στην κάλυψη θέσεων στον τομέα των «Επαγγελματιών Πωλητών», ενώ ακολουθεί η ειδικότητα των «Τεχνικών», η οποία βρισκόταν στην 6η θέση της κατάταξης το 2016. Την 3η θέση καταλαμβάνουν οι «Εξειδικευμένοι Τεχνίτες», ειδικότητα που βρισκόταν στην 3η θέση της κατάταξης το 2016. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ειδικότητα των «Επαγγελματιών Υγείας» καθώς και οι Εξειδικευμένοι Υπάλληλοι Γραφείου εισέρχονται για πρώτη φορά στη λίστα των 10 θέσεων εργασίας με τη μεγαλύτερη δυσκολία κάλυψης στην Ελλάδα. Συγκριτικά με τη λίστα των 10 θέσεων του 2016, εκτός κατάταξης βρίσκεται η ειδικότητα που αφορά στο «Προσωπικό για τον χώρο Εστίασης και Ξενοδοχείων», καταλαμβάνοντας την 8η θέση για το 2016.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, στην κορυφή των θέσεων που οι εργοδότες δυσκολεύονται περισσότερο να καλύψουν, βρίσκονται οι «Εξειδικευμένοι Τεχνίτες». Οι «Επαγγελματίες Πωλητές» παραμένουν δυσεύρετοι, καταλαμβάνοντας φέτος τη 2η θέση, ενώ στην 3η θέση της παγκόσμιας κατάταξης εμφανίζονται οι «Πτυχιούχοι Μηχανικοί».

Πίνακας 2. Το Top-10 των θέσεων εργασίας με τη μεγαλύτερη δυσκολία κάλυψης για την Ελλάδα, 2016-2018

(Πηγή: ManpowerGroup)

«Στον ταχέως μεταβαλλόμενο κόσμο της εργασίας, η ανάγκη για τις επιχειρήσεις να προσαρμοστούν καθίσταται πλέον επιτακτική. Η δυσκολία των εργοδοτών να βρουν τα κατάλληλα ταλέντα που θα ενταχθούν και θα συνεισφέρουν στην επιτυχημένη πορεία της επιχείρησής τους, απειλεί την ανταγωνιστικότητά τους.

Με το πρόβλημα της έλλειψης ταλέντου να διευρύνεται τόσο σε παγκόσμιο όσο και σε εγχώριο επίπεδο, οι εργοδότες οφείλουν να επικεντρωθούν σε άλλες στρατηγικές που θα τους βοηθήσουν να δημιουργήσουν και να αναπτύξουν τα ταλέντα που αναζητούν. Όταν στην Ελλάδα, 6 στους 10 εργοδότες δυσκολεύονται να βρουν το ταλέντο που θα προσδώσει αξία στην επιχείρησή τους, είναι φανερό πως οι εταιρίες που θα εγκαταλείψουν τις προγενέστερες πρακτικές προσέγγισης ταλέντων και χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα εργαλεία θα βοηθήσουν τους ανθρώπους να αποκτήσουν νέες δεξιότητες και να εξελιχθούν στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία μακροχρόνια, θα γίνουν πιο ανταγωνιστικές στο μέλλον.

Στην Ελλάδα, για ένατη συνεχόμενη χρονιά, οι εργοδότες αντιμετωπίζουν τη μεγαλύτερη δυσκολία στην κάλυψη θέσεων «Επαγγελματιών Πωλητών». Με ένα οργανωμένο πλάνο στρατηγικών και δημιουργώντας μια κουλτούρα εργασιακής ευμάρειας, ώστε να εξοπλιστούν με τις κατάλληλες δεξιότητες οι εργαζόμενοι, οι εργοδότες θα λύσουν το πρόβλημα της έλλειψης ταλέντου και θα βελτιώσουν την απόδοση των οργανισμών τους» όπως αναφέρει ο κος Μπάμπης Καζαντζίδης, Γενικός Εμπορικός Διευθυντής της ManpowerGroup Ελλάδας.

Στρατηγικές αντιμετώπισης της έλλειψης ταλέντου

Σύμφωνα με το 64% των εργοδοτών στην Ελλάδα, η σημαντικότερη στρατηγική αντιμετώπισης της έλλειψης ταλέντου είναι η παροχή επιπρόσθετης εκπαίδευσης και ανάπτυξης στο υπάρχον προσωπικό. Αυτή η προσέγγιση εμφανίζεται πρώτη στη σειρά των στρατηγικών και σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς το 53% των εργοδοτών αναζητά τρόπους ανάπτυξης των δεξιοτήτων του υπάρχοντος εργατικού δυναμικού. Δεύτερη στρατηγική για το 49% των Ελλήνων εργοδοτών είναι η προσαρμογή των απαιτήσεων των ρόλων στην επαγγελματική εκπαίδευση και εμπειρία των υποψηφίων, ενώ τρίτη σε σειρά με ποσοστό 33% αποτελεί η ανεύρεση εναλλακτικών μοντέλων εργασίας.

Πίνακας 3: Στρατηγικές αντιμετώπισης της έλλειψης ταλέντου στην Ελλάδα και παγκοσμίως 2018 (Πηγή: ΜanpowerGroup)

Η Ταυτότητα της Έρευνας

Περίπου 40.000 εργοδότες σε 43 χώρες συμμετείχαν στην ετήσια Έρευνα Έλλειψης Ταλέντου της ManpowerGroup. Η έρευνα διεξήχθη το Δ΄ Τρίμηνο του 2017, για δωδέκατη συνεχή χρονιά, με στόχο να προσδιοριστούν οι θέσεις εργασίας οι οποίες είναι δύσκολο να καλυφτούν, οι λόγοι για τους οποίους οι εργοδότες αντιμετωπίζουν την έλλειψη ταλέντου και οι στρατηγικές αντιμετώπισης αυτής της πρόκλησης. Η Ελλάδα συμμετείχε στην Έρευνα για δέκατη συνεχόμενη χρονιά, με αντιπροσωπευτικό δείγμα 752 εργοδοτών.

Σχετικά με τη ManpowerGroup™

Η ManpowerGroup®, η κορυφαία διεθνώς εταιρία παροχής λύσεων ανθρώπινου δυναμικού, βοηθά τους οργανισμούς να εξελίσσονται και να ξεχωρίζουν σε έναν κόσμο που αλλάζει γρήγορα παρέχοντας υπηρεσίες όπως η εύρεση, η αξιολόγηση, η ανάπτυξη και η διαχείριση ταλέντων. Αναπτύσσουμε καινοτόμες λύσεις για εκατοντάδες χιλιάδες οργανισμούς κάθε χρόνο, παρέχοντάς τους εξειδικευμένα ταλέντα, ενώ, παράλληλα, βρίσκουμε ουσιαστικές θέσεις εργασίας για εκατομμύρια ανθρώπους από ένα ευρύ φάσμα κλάδων και δεξιοτήτων. Η εξειδικευμένη οικογένεια των “brands” μας - Manpower®, Experis®, Right Management® και ManpowerGroup® Solutions - δημιουργεί ουσιώδη αξία για τους υποψηφίους και πελάτες σε 80 χώρες εδώ και 70 χρόνια. Το 2018, η ManpowerGroup βραβεύτηκε ως “World’s Most Ethical Companies” για 9η συνεχή χρονιά και αναδείχτηκε ως “Fortune’s Most Admired Companies”, για 16ο συνεχόμενο έτος, επιβεβαιώνοντας τη θέση της ως την πιο αξιόπιστη και αξιόλογη εταιρία στον κλάδο. Δείτε πώς η ManpowerGroup ενδυναμώνει το μέλλον της εργασίας: www.manpowergroup.com

Ο όμιλος ManpowerGroup στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα, ο όμιλος ManpowerGroup ιδρύθηκε το 1998. Μέσα από το δίκτυο 3 υποκαταστημάτων στην Αττική, Θεσσαλονίκη και Κύπρο εντοπίζουμε, αξιολογούμε, αναπτύσσουμε και διαχειριζόμαστε ταλέντα σε όλο το φάσμα βασικών κλάδων της οικονομίας. Πιστοποιημένη σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ποιότητας ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού καθώς και υπηρεσιών προσωρινής απασχόλησης σε όλο το δίκτυο των υποκαταστημάτων της.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη ManpowerGroup Ελλάδας, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: www.manpowergroup.gr