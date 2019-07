11άδα με βραβεία για την Κωτσόβολος

Η Κωτσόβολος ετοίμασε 11άδα βραβείων! 11 βραβεία επιπλέον στη συλλογή της σε τρεις θεσμούς, που ανεβάζουν τον πήχη για ακόμα πιο σημαντικές ενέργειες για τους καταναλωτές. Η εταιρεία διακρίθηκε για να μεγάλα της projects στα Marketing Excellence Awards της ΕΕΔΕ, στα Event Awards της Boussias Communications, ενώ παράλληλα αναδείχθηκε ως Corporate Superbrand.

Αναλυτικά, στα Marketing Excellence Awards 2019, του Ελληνικού Ινστιτούτου Μάρκετινγκ (ΕΙΜ) της Ελληνικής Εταιρείας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ), η Κωτσόβολος απέσπασε πέντε βραβεία, καθώς αναδείχθηκε νικήτρια στις παρακάτω κατηγορίες:

· Gold Βραβείο στην κατηγορία Lοng Term Marketing Experience για την «Έκθεση Τεχνολογίας - Thanks to tech – Version3»

· Gold Βραβείο στην κατηγορία B2B Marketing Communications για το project «Το Ξενοδοχείο του Μέλλοντος»

· Gold Βραβείο στην κατηγορία Building Distribution Networks «Distribution of insurance through retailers» για το προϊόν «Ασφάλιση Περιεχομένου Σπιτιού Anytime – ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ»

· Silver Βραβείο στην κατηγορία Customer Experience Marketing για τη σειρά ενεργειών «Food Stories - Ιστορίες γεύσης»

· Bronze Βραβείο στην κατηγορία Cause Related Marketing Communications για το «Πρόγραμμα Υιοθεσίας Σκύλων – Pedigree»

Στα Event Awards 2019 της Boussias Communication, η Κωτσόβολος διακρίθηκε με πέντε βραβεία, πιο συγκεκριμένα:

· Platinum και Gold βραβείο, στην κατηγορία Marketing & Communication - Καμπάνια Integrated Marketing για την καμπάνια «Είχες και στο χωριό σου Black Friday, Vol II»

· Gold βραβείο στην κατηγορία Brand & Experiences - Καμπάνια Retail / In-Store για την καμπάνια «Είχες και στο χωριό σου Black Friday, Vol II»

· Silver Βραβείο στην κατηγορία Best Brand & Experiences - Εκθέσεις / Trade Shows / Road Shows για την «Έκθεση Τεχνολογίας Thanks to Tech Version3»

· Silver Βραβείο στην κατηγορία Best Brand & Experiences - Pop-Up για το project «Περίπτερο Κωτσόβολος - Street Food Festival 2018».

Τέλος, η Κωτσόβολος αναδείχθηκε ως Corporate Superbrand 2018-2019 στην κατηγορία Ηλεκτρικά, Ηέκτρονικά Είδη / Φωτισμός ανάμεσα στις Κορυφαίες Εταιρικές Επωνυμίες στην Ελλάδα για το 2018-19 στα πλαίσια του παγκόσμιου θεσμού των Superbrands, που πραγματοποιείται στη χώρα μας για έκτη φορά. Η διάκριση αυτή είναι πολύ σημαντική, καθώς επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη και την αναγνώριση της μάρκας από το ευρύ κοινό.

Μετά από 11 συνολικά διακρίσεις, η εταιρεία δεν εφησυχάζει και ετοιμάζεται για περισσότερα «βραβεία» και εμπειρίες, εκπλήσσοντας ευχάριστα τους καταναλωτές με συνεχώς καλύτερες ενέργειες και υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης πελατών.