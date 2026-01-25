Σπάνια καταγραφή φάλαινας στον Παγασητικό Κόλπο - Κολυμπούσε σε απόσταση αναπνοής

Στον Παγασητικό Κόλπο καταγράφηκε σπάνια εμφάνιση φάλαινας, σε ένα θέαμα που σπάνια συναντάται στα ελληνικά νερά. Όσοι βρίσκονταν εκείνη την ώρα στη θάλασσα αντίκρισαν το μεγάλο θαλάσσιο θηλαστικό να κινείται κοντά τους.

Το υλικό που τράβηξαν είναι γνήσιο και δείχνει καθαρά το ζώο σε απόσταση αναπνοής.



Τέτοιες εμφανίσεις φαλαινών στον Παγασητικό θεωρούνται εξαιρετικά σπάνιες. Η παρουσία τους υπενθυμίζει πόσο πλούσια και απρόβλεπτη παραμένει η ελληνική θάλασσα, ακόμα και σε περιοχές κοντά στην ξηρά.

Η θάλασσα συνεχίζει να κρύβει εκπλήξεις και να δείχνει τη μοναδικότητα της φύσης μας.