Σπάνια καταγραφή φάλαινας στον Παγασητικό Κόλπο - Κολυμπούσε σε απόσταση αναπνοής
Αυθεντικό βίντεο κατέγραψε από κοντά την παρουσία του σπάνιου ζώου στα νερά της περιοχής
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Στον Παγασητικό Κόλπο καταγράφηκε σπάνια εμφάνιση φάλαινας, σε ένα θέαμα που σπάνια συναντάται στα ελληνικά νερά. Όσοι βρίσκονταν εκείνη την ώρα στη θάλασσα αντίκρισαν το μεγάλο θαλάσσιο θηλαστικό να κινείται κοντά τους.
Το υλικό που τράβηξαν είναι γνήσιο και δείχνει καθαρά το ζώο σε απόσταση αναπνοής.
Τέτοιες εμφανίσεις φαλαινών στον Παγασητικό θεωρούνται εξαιρετικά σπάνιες. Η παρουσία τους υπενθυμίζει πόσο πλούσια και απρόβλεπτη παραμένει η ελληνική θάλασσα, ακόμα και σε περιοχές κοντά στην ξηρά.
Η θάλασσα συνεχίζει να κρύβει εκπλήξεις και να δείχνει τη μοναδικότητα της φύσης μας.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:43 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Ο Σι Τζινπίνγκ «ξηλώνει» τον ισχυρότερο στρατηγό του
23:20 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στο Ρέθυμνο για ναρκωτικά
22:38 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Τροχαίο στην Χαλκίδα: Μηχανή παρέσυρε πεζό - Δύο τραυματίες
19:04 ∙ LIFESTYLE