Πάτρα: Δύο νεαρά άτομα χωρίς αισθήσεις μετά από τροχαίο στην Παραλία
Όχημα εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε κολώνα
Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στην Παραλία της Πάτρας.
Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24 , δύο νεαρά άτομα άφησαν την τελευταία τους πνοή στην άσφαλτο, μετά από μοιραία εκτροπή, στην περιοχή της Παραλίας.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, πρόκειται για έναν άνδρα και ένα κορίτσι.
Το όχημα, για άγνωστη στιγμή λόγο, βγήκε από την πορεία του και προσέκρουσε σε κολώνα.
Στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της Τροχαίας Πατρών, του ΕΚΑΒ και της Πυροσβεστικής, ενώ η περιοχή παραμένει σε κατάσταση έντονης αναστάτωσης.
