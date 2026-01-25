Σύλληψη Λιβανέζου στη Γερμανία για συμμετοχή στη Χαμάς και σχεδιασμό επιθέσεων

Η γερμανική αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη Λιβανέζου υπηκόου ως ύποπτου για συμμετοχή στη Χαμάς και εμπλοκή σε σχέδια επιθέσεων στην Ευρώπη, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές ασφαλείας.

Ο άνδρας, που αναφέρεται με το ψευδώνυμο «Μοχάμεντ Σ», συνελήφθη το βράδυ της Παρασκευής στο αεροδρόμιο του Βερολίνου, λίγο μετά την άφιξή του με πτήση από τη Βηρυτό. Σύμφωνα με τις γερμανικές αρχές, φέρεται να είχε ενεργό ρόλο σε δίκτυο που συνδεόταν με τη Χαμάς.

Σύνδεση με προηγούμενες συλλήψεις

Όπως λένε οι ερευνητές, ο «Μοχάμεντ Σ» φέρεται να συνωμότησε με τον «Αμπέντ Αλ Γ», έναν από τους τρεις υπόπτους που είχαν συλληφθεί τον περασμένο Οκτώβριο στη Γερμανία για σχεδιασμό επιθέσεων σε εβραϊκά και ισραηλινά ιδρύματα. Οι τρεις είχαν εντοπιστεί ενώ συναντιόντουσαν στο Βερολίνο, στο πλαίσιο διαδικασίας παράδοσης όπλων.

Δύο από τους συλληφθέντες εκείνης της υπόθεσης είναι Γερμανοί υπήκοοι, ενώ ο τρίτος προέρχεται από τον Λίβανο. Οι αρχές εξετάζουν τις μεταξύ τους διασυνδέσεις, καθώς και το εύρος της επιχειρησιακής τους δραστηριότητας.

Συνεχιζόμενες έρευνες

Τον Νοέμβριο, οι γερμανικές αρχές είχαν προχωρήσει στη σύλληψη ακόμη ενός φερόμενου ως μέλους της Χαμάς, επίσης Λιβανέζου υπηκόου, κοντά στα σύνορα με την Τσεχική Δημοκρατία. Οι έρευνες συνεχίζονται, με έμφαση στον εντοπισμό δικτύων και πιθανών σχεδίων επιθέσεων εντός ευρωπαϊκού εδάφους.

