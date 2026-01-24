Το Ρέθυμνο του χθες και του σήμερα: Μια φωτογραφία από το παρελθόν της παλιάς πόλης
Η φωτογραφία του Ρεθύμνου από τη δεκαετία του 70΄
Ένας τόπος όπως είναι το Ρέθυμνο έχει να αναδείξει πολλά πράγματα με το πέρασμα των χρόνων, αφού πολλά από τα στοιχεία που διαθέτει, παραμένουν τα ίδια, ενώ κάποια άλλα ακόμη κιαν έχουν αλλάξει, όταν τα βλέπουν αυτοί που τα έζησαν είναι λες και είναι ακόμη εκεί.
