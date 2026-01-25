Ρωσία: Επίθεση ουκρανικών πυραύλων και drones στο Μπελγκοροντ

Σε αυτή τη φωτογραφία που παρέχει η Ουκρανική Υπηρεσία Έκτακτης Ανάγκης, το προσωπικό έκτακτης ανάγκης προσπαθεί να σβήσει μια πυρκαγιά στο Σούμι της Ουκρανίας, την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025, μετά από επιθέσεις ρωσικών drones.

Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν χθες Σάββατο «μαζική» επίθεση με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον της ρωσικής περιφέρειας Μπέλγκοροντ, προκαλώντας καταστροφές σε ενεργειακές υποδομές, όπως ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης Βιτσισλάβ Γκλαντκόφ.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram, ο Γκλαντκόφ έκανε λόγο για το σφοδρότερο κύμα επιθέσεων που έχει δεχθεί η ομώνυμη πρωτεύουσα της περιφέρειας Μπέλγκοροντ.

«Ενεργειακές υποδομές έχουν καταστραφεί. Ένα κτίριο τυλίχθηκε στις φλόγες και συνεργείο του υπουργείου Εκτάκτων Καταστάσεων έσπευσε για την κατάσβεση της πυρκαγιάς», δήλωσε ο περιφερειάρχης του Μπέλγκοροντ. «Συντρίμμια καταρριφθέντος drone προκάλεσαν πυρκαγιά σε αυλή σπιτιού», συμπλήρωσε. Ανέφερε επίσης ότι συντρίμμια καταρριφθέντος drone προκάλεσαν ζημιές σε δύο σπίτια στην κοινότητα Ταβρόβα.

Η Ουκρανία εξαπολύει συχνά επιθέσεις εναντίον της ρωσικής περιφέρειας Μπέλγκοροντ από την έναρξη του πολέμου, ο οποίος ξέσπασε τον Φεβρουάριο του 2022 με την εισβολή στρατευμάτων της Μόσχας.

