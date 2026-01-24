Άμπου Ντάμπι: Έληξε η δεύτερη ημέρα συνομιλιών Ουκρανίας-Ρωσίας υπο την αιγίδα των ΗΠΑ
Η δεύτερη ημέρα συνομιλιών διήρκεσε περίπου τρεις ώρες
Η δεύτερη ημέρα των συνομιλιών μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας, που διεξάγονται υπό την αιγίδα των ΗΠΑ στο Αμπού Ντάμπι, ολοκληρώθηκε, έγινε σήμερα γνωστό από πηγή στις συνομιλίες, αλλά και από την εκπρόσωπο του διαπραγματευτή του Κιέβου.
«Ναι», είπε η Ντιάνια Νταβιτιάν, εκπρόσωπος του ουκρανού διαπραγματευτή Ρουστέμ Ουμέροφ, απαντώντας σε ερώτηση για το αν η συνάντηση τελείωσε.
Τα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων μετέδωσαν επίσης ότι η ρωσική αντιπροσωπεία επέστρεψε στο ξενοδοχείο της στο Αμπού Ντάμπι.
Η δεύτερη ημέρα συνομιλιών διήρκεσε περίπου τρεις ώρες.
