Ξεκίνησαν και πάλι οι συνομιλίες για τον πόλεμο στην Ουκρανία στο Άμπου Ντάμπι

Ξεκίνησαν και πάλι σήμερα στο Αμπού Ντάμπι οι συνομιλίες μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας, με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, δήλωσε στο Reuters πηγή με γνώση της κατάστασης.

Οι τριμερείς συνομιλίες για τον τερματισμό του σχεδόν τετραετούς πολέμου ξεκίνησαν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα την Παρασκευή (23/01).

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι υψηλόβαθμοι εκπρόσωποι από τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις και την υπηρεσία πληροφοριών του στρατού θα συμμετάσχουν σήμερα στις συνομιλίες.

Οι συνομιλίες που ξεκίνησαν την Παρασκευή είναι η πρώτη φορά που οι απεσταλμένοι της Ουκρανίας και της Ρωσίας και οι μεσολαβητές των ΗΠΑ συναντώνται μετά από σχεδόν τέσσερα χρόνια πολέμου.

Παρά το γεγονός ότι η Ουάσιγκτον ισχυρίζεται ότι οι συνομιλίες έχουν αποδειχθεί «παραγωγικές» μέχρι στιγμής, δεν υπήρχαν σημάδια συμβιβασμού σήμερα το πρωί, καθώς οι ρωσικές αεροπορικές επιδρομές συνέχιζαν να πλήττουν την Ουκρανία.

«Το πιο σημαντικό είναι ότι η Ρωσία πρέπει να είναι έτοιμη να τερματίσει αυτόν τον πόλεμο, τον οποίο ξεκίνησε», δήλωσε χθες ο Ζελένσκι.

«Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν οι συνομιλίες αύριο και ποιο θα είναι το αποτέλεσμα».

*Με πληροφορίες από Sky News, ΑΠΕ-ΜΠΕ

