Ρωσία - Ουκρανία: Ο επόμενος γύρος συνομιλιών την επόμενη Κυριακή, στο Αμπού Ντάμπι

Ο επόμενος γύρος συνομιλιών, με μεσολαβητές τις ΗΠΑ, μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, θα πραγματοποιηθεί την επόμενη Κυριακή στο Αμπού Ντάμπι, δήλωσε το Σάββατο Αμερικανός αξιωματούχος, επισημαίνοντας την πρόοδο των δύο τελευταίων ημερών συζητήσεων, παρά το γεγονός ότι ολοκληρώθηκαν το Σάββατο χωρίς συμφωνία.

«Είδαμε πολύ σεβασμό στην αίθουσα μεταξύ των πλευρών, επειδή πραγματικά προσπαθούσαν να βρουν λύσεις», είπε ο αξιωματούχος στους δημοσιογράφους μετά τις συνομιλίες, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας.

«Πήγαμε σε πολύ λεπτομερή ζητήματα, και την επόμενη Κυριακή θα είναι, εάν ο Θεός θέλει, ακόμη μια συνάντηση όπου θα προωθήσουμε αυτή τη συμφωνία για την τελική της ολοκλήρωση».

