Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στο Ρέθυμνο για ναρκωτικά
Η δράση των αρχών επικεντρώθηκε σε 31χρονο κάτοικο του Μυλοποτάμου, ο οποίος εντοπίστηκε να μεταφέρει σημαντικές ποσότητες ναρκωτικών ουσιών
Μια μεγάλη επιχείρηση εξελίχθηκε από τη Δίωξη Ναρκωτικών όπου προχώρησαν σε συλλήψεις δύο ατόμων.
Στο πλαίσιο μιας ευρείας αστυνομικής επιχείρησης, το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ηρακλείου πραγματοποίησε στοχευμένους ελέγχους στα Ζωνιανά και το Γάζι.
daynight.gr
