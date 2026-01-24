Σταμάτης Γονίδης: «Έχω δει παιδί που ήταν σε κώμα, να του τραγουδώ και να σηκώνεται πάνω»

Για την πίστη του στον Θεό και το θαύμα που βίωσε όταν είδε ένα παιδί που ήταν σε κώμα να ξυπνά ακούγοντας το τραγούδι του, μίλησε ο Σταμάτης Γονίδης σε συνέντευξή του στον Alpha.

«Ο Χριστός ετάφη. Δεν τον κάψανε. Πιστεύω ότι το σώμα πρέπει να ταφεί, γιατί ένα λουλούδι όταν θα ρίξεις τον καρπό ας πούμε μέσα στο χώμα, στη γη, θα φυτρώσει ένα λουλούδι. Άμα τον κάψεις, δεν θα βγει τίποτα. Δε θα υπήρχαν άγιοι αν τους καίγανε», ανέφερε ο τραγουδιστής.

«Η πίστη κάνει θαύματα. Όταν πιστέψεις, γίνεται το θαύμα. Έχω δει παιδί που είναι σε κώμα μήνες, να του λέω ένα τραγούδι δικό μου στο αυτί και να σηκώνεται απάνω και να με κοιτάζει στα μάτια. Μου είχε πει η μητέρα του ότι αυτό είναι το αγαπημένο του τραγούδι. Μπορείτε να του το πείτε μήπως γίνει ένα θαύμα; Όταν του τραγούδησα, από κει που ήταν ακίνητος μήνες, ξαφνικά σηκώνεται, γυρνάει και με κοιτάζει στα μάτια», πρόσθεσε ο Σταμάτης Γονίδης.

«Αυτό που γνωρίζω εγώ για τον Γιώργο είναι πως είναι πολύ καλός καλλιτέχνης και είναι καλό παιδί. Από κει και πέρα, το τι συμβαίνει στον χώρο του, ή πώς κινείται και αυτά δεν τα γνωρίζω εγώ», κατέληξε ο τραγουδιστής.

Διαβάστε επίσης