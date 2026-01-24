Ερωτευμένη ξανά η Dakota Johnson: Το τρυφερό ραντεβού με τον σύντροφό της, Role Model - Φωτογραφίες

Η Dakota Johnson και ο Role Model «επιβεβαίωσαν» τη σχέση τους με ένα τρυφερό ραντεβού.

Η 36χρονη ηθοποιός και ο 28χρονος τραγουδιστής εντοπίστηκαν την Πέμπτη (22/1) σε γνωστό στέκι του Λος Άντζελες, όπου δείπνησαν μαζί με έναν φίλο.

Καθώς αποχωρούσαν από το εστιατόριο, οι φωτογράφοι τους απαθανάτισαν να χαμογελούν ο ένας στον άλλο, σε μια στιγμή που μόνο… φιλική δεν έμοιαζε.

Dakota Johnson and Role Model confirm relationship as they hold hands in cozy LA date https://t.co/baDpKe1L2w pic.twitter.com/ACw4Cs0M8Y — Page Six (@PageSix) January 24, 2026

Για τη βραδινή έξοδο, η 36χρονη ηθοποιός επέλεξε ένα μαύρο, δαντελένιο τοπ, μαύρο παντελόνι και μια τσάντα με animal print σε μοτίβο τσιτάχ, ολοκληρώνοντας το look με ένα μαύρο trench coat. Ο 28χρονος τραγουδιστής επέλεξε ένα πιο casual chic look, φορώντας ένα σκούρο γκρι πλεκτό, μαύρο τζιν και μαύρο κασκόλ.

Οι φήμες για το ειδύλλιο Johnson-Model είχαν ξεκινήσει ήδη από τον Δεκέμβριο του 2025, όταν οι δυο τους είχαν φωτογραφηθεί σε δείπνο με φίλους.

Ο Role Model (αριστερά), η Dakota Johnson (δεξιά) / Πηγή: TMZ

Ο Role Model, κατά κόσμον Τάκερ Πίλσμπερι, φαίνεται πως έχει «κλέψει» την καρδιά της πρωταγωνίστριας του «Fifty Shades of Grey».

Η νέα αυτή σχέση έρχεται περίπου έξι μήνες μετά τον χωρισμό της Johnson από τον Chris Martin. Το ζευγάρι ήταν μαζί σχεδόν οκτώ χρόνια, πριν ακολουθήσει χωριστούς δρόμους τον Ιούνιο του 2025.

Η Dakota Johnson (αριστερά), ο Chris Martin (δεξιά)

Αν και κανείς από τους δύο δεν έχει μιλήσει δημόσια για τον χωρισμό, σύμφωνα με δημοσίευμα της «US Sun» καθοριστικοί παράγοντες στάθηκαν τόσο η ηλικιακή διαφορά όσο και η επιθυμία της ηθοποιού να δημιουργήσει δική της οικογένεια, εν αντιθέσει με τον frontman των Coldplay, για τον οποίο είχε κλείσει οριστικά αυτό το κεφάλαιο.

