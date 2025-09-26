Ντακότα Τζόνσον: Διέγειρε την φαντασία των ανδρών με το διάφανο Gucci φόρεμά της - Εικόνες

Η Ντακότα Τζόνσον στην πρεμιέρα του «Splitsville» στο Λος Άντζελες

Η Ντακότα Τζόνσον έκλεψε την παράσταση την Πέμπτη (25/9) στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ζυρίχης, φορώντας μια εντυπωσιακή, διάφανη δαντελένια δημιουργία του οίκου Gucci.

Η 35 χρονη πρωταγωνίστρια του «50 Shades of Grey» εμφανίστηκε με ένα custom μπλε φόρεμα που συνδύαζε ψηλό λαιμό, μακριά μανίκια, χαμηλή μέση τύπου basque και ένα θεαματικό τούλινο maxi τελείωμα.

Το στυλ της επιμελήθηκε η μόνιμη συνεργάτιδά της, Κέιτ Γιανγκ, ενώ η ηθοποιός ολοκλήρωσε το look της με κοσμήματα Roberto Coin — διαμαντένια και ζαφειρένια σκουλαρίκια, καθώς και δαχτυλίδια με σμαράγδια και διαμάντια.

Η Τζόνσον τιμήθηκε στο φεστιβάλ με το βραβείο «Golden Eye» για το σύνολο της καριέρας της.

Η πρωταγωνίστρια του «Madame Web» φαίνεται να έχει αδυναμία στις διάφανες δημιουργίες, αφού κανείς δεν μπορεί να ξεχάσει την πρόσφατη εμφάνισή της στη Νέα Υόρκη, στο πλαίσιο εκδήλωσης του Kering Foundation, όπου επέλεξε και πάλι δημιουργία του οίκου Gucci.

Εκείνη τη φορά η 35χρονη ηθοποιός εμφανίστηκε με ένα κεντημένο φόρεμα γεμάτο περίτεχνα λουλούδια, συνδυασμένο με εσώρουχα Fleur du Mal και κοσμήματα Jessica McCormack.

Η Ντακότα Τζόνσον / AP

Τον Ιούνιο, λίγο μετά τον χωρισμό της από τον τραγουδιστή των Coldplay, Κρις Μάρτιν, τράβηξε τα φλας με ακόμη μία τολμηρή εμφάνιση, φορώντας κορμάκι και τούλινη midi φούστα Nensi Dojaka, ενώ έβγαινε από το ξενοδοχείο Greenwich στη Νέα Υόρκη.

