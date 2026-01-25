Συντάξεις Φεβρουαρίου: Πότε θα δουν χρήματα οι δικαιούχοι

Αλλαγές στο πρόγραμμα καταβολής των συντάξεων τον Φεβρουάριο - Οι ημερομηνίες πληρωμών για όλα τα Ταμεία

Newsbomb

Συντάξεις Φεβρουαρίου: Πότε θα δουν χρήματα οι δικαιούχοι
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Την επόμενη εβδομάδα θα ξεκινήσει η καταβολή των συντάξεων Φεβρουαρίου στους λογαριασμούς των δικαιούχων.

Πριν λίγες ημέρες ο e-ΕΦΚΑ ανακοίνωσε μικρές αλλαγές στο πρόγραμμα καταβολής, στο πλαίσιο της ομαλής ροής των πληρωμών και της καλύτερης εξυπηρέτησης των συνταξιούχων.

Η καταβολή θα πραγματοποιηθεί, όπως προβλέπεται, σε δύο κύρια κύματα, με βάση τον διαχωρισμό μεταξύ Μισθωτών και Μη Μισθωτών.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν σε δύο δόσεις:

  • Την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των πρώην ταμείων μη μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ), οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν μετά τη σύσταση του ΕΦΚΑ με τον Ν. 4387/2016, καθώς και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα, τόσο μισθωτών όσο και μη μισθωτών.
  • Την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των πρώην ταμείων μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, Ταμεία Τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ κ.ά.), καθώς και οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.
  • Όσον αφορά τις προσωρινές συντάξεις, αυτές για τις Ένοπλες Δυνάμεις, τα Σώματα Ασφαλείας και το Πυροσβεστικό Σώμα θα καταβληθούν με το ίδιο χρονοδιάγραμμα που ισχύει για το Δημόσιο.

Όπως κάθε μήνα, τα ποσά θα εμφανιστούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των συνταξιούχων από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης, δηλαδή την Τρίτη 27 και την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου αντίστοιχα.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
04:22ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: 130.000 νοικοκυριά χωρίς ρεύμα λόγω της κακοκαιρίας που σαρώνει τη χώρα

03:50ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Φεβρουαρίου: Πότε θα δουν χρήματα οι δικαιούχοι

03:25ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Ανακοίνωσε την ίδρυση ενός «βρετανικού FBI»

03:00ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Κατέλαβε οικισμό στην Βορειοανατολική Ουκρανία

02:35ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Χιλιάδες πτήσεις ακυρώθηκαν ενόψει του σφοδρού κύματος κακοκαιρίας

02:10ΚΟΣΜΟΣ

ΠΟΥ: Εξέφρασε την θλίχη του για την αποχώρηση των ΗΠΑ από τον οργανισμό

01:45ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: «Συμφωνίες με την αντιπολίτευση» θα επιδιώξει η πρόεδρος Ροντρίγκες

01:20ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Επίθεση ουκρανικών πυραύλων και drones στο Μπελγκοροντ

00:50ΚΟΣΜΟΣ

Συρία: Οι αρχές απελευθέρωσαν 126 ανήλικους από φυλακές όπου κρατούνταν τζιχαντιστές

00:24ΕΛΛΑΔΑ

Σπάνια καταγραφή φάλαινας στον Παγασητικό Κόλπο - Κολυμπούσε σε απόσταση αναπνοής

23:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ποιοι βρέθηκαν στη «μάζωξη» του Κύκλου Ιδεών του Βενιζέλου - «Βαριές» παρουσίες με βαθύ πολιτικό νόημα

23:55ΕΛΛΑΔΑ

Το Ρέθυμνο του χθες και του σήμερα: Μια φωτογραφία από το παρελθόν της παλιάς πόλης

23:44ΚΟΣΜΟΣ

Αλβανία: Συγκρούσεις αστυνομικών με διαδηλωτές - Ζητούν την παραίτηση του Ράμα

23:43ΚΟΣΜΟΣ

Ο Σι Τζινπίνγκ «ξηλώνει» τον ισχυρότερο στρατηγό του

23:31ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: «Τιμοκατάλογος» ναρκωτικών με γκράφιτι σε τοίχο σχολικού συγκροτήματος

23:27ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Τροχαίο δυστύχημα στην Παραλία - Δύο νεκροί νεαρής ηλικίας

23:20ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στο Ρέθυμνο για ναρκωτικά

23:08ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΑΣ: Κρίσεις Ταξιάρχων Ελληνικής Αστυνομίας - Όλα τα ονόματα

23:04ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Νίκολιτς: «Θα έχουμε πάρει αμυντικό χαφ, πριν το ΑΕΚ – Ολυμπιακός» - Οι δηλώσεις του Σέρβου τεχνικού

22:57ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΑΣ: Τοποθετήθηκαν οι Υποστράτηγοι της Ελληνικής Αστυνομίας - Όλα τα ονόματα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:53ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ολική αλλαγή από Κυριακή – Διαδοχικές κακοκαιρίες προ των πυλών

00:24ΕΛΛΑΔΑ

Σπάνια καταγραφή φάλαινας στον Παγασητικό Κόλπο - Κολυμπούσε σε απόσταση αναπνοής

08:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο χειμώνας δείχνει τα... δόντια του - Καταρρέει ο πολικός στρόβιλος και φέρνει ψύχος

21:26LIFESTYLE

Σταμάτης Γονίδης: «Έχω δει παιδί που ήταν σε κώμα, να του τραγουδώ και να σηκώνεται πάνω»

19:30ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Απάντηση Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως σε Βελόπουλο για τις πωλήσεις σπιτιών σε Βούλγαρους και Τούρκους

23:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ποιοι βρέθηκαν στη «μάζωξη» του Κύκλου Ιδεών του Βενιζέλου - «Βαριές» παρουσίες με βαθύ πολιτικό νόημα

22:57ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΑΣ: Τοποθετήθηκαν οι Υποστράτηγοι της Ελληνικής Αστυνομίας - Όλα τα ονόματα

21:56ΚΟΣΜΟΣ

«Bράζει» η Μινεάπολη: Ομοσπονδιακός πράκτορας πυροβόλησε και σκότωσε εν ψυχρώ 37χρονο - Τραμπ: Υποκινούν εξέγερση

23:44ΚΟΣΜΟΣ

Αλβανία: Συγκρούσεις αστυνομικών με διαδηλωτές - Ζητούν την παραίτηση του Ράμα

03:50ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Φεβρουαρίου: Πότε θα δουν χρήματα οι δικαιούχοι

23:27ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Τροχαίο δυστύχημα στην Παραλία - Δύο νεκροί νεαρής ηλικίας

14:33ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η Αναστασία Αθήνη: Ήταν η γυναίκα που είχε χαστουκίσει τη Δήμητρα Λιάνη

19:37ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: «Η γυναίκα μου έχει ψυχολογικά προβλήματα, το περίμενα», λέει ο σύζυγος της καθηγήτριας που φίμωσε μαθητή

22:25ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 25 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

16:55ΕΛΛΑΔΑ

Jacky.O: Η στιγμή που ο δράστης αφήνει τη σακούλα με τη βόμβα στην είσοδο της ντισκοτέκ - Βίντεο

18:19ΚΟΣΜΟΣ

Δημητρακόπουλος για δίκη Τούνη: «Εάν δεχθεί δικαστής αυτά τα γελοία επιχειρήματα, θα φύγω από τη χώρα»

19:04LIFESTYLE

Δύσκολες ώρες για τη Σία Κοσιώνη - Νοσηλεύεται με πνευμονία στη ΜΕΘ

11:24WHAT THE FACT

Ούτε στους 19 ούτε στους 21 βαθμούς Κελσίου: Η ιδανική θερμοκρασία για το σπίτι σας

23:08ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΑΣ: Κρίσεις Ταξιάρχων Ελληνικής Αστυνομίας - Όλα τα ονόματα

10:02ΕΛΛΑΔΑ

Πάταξη της εισιτηριοδιαφυγής στα Μέσα Μεταφοράς: Νέα πρόστιμα και ιδιώτες ελεγκτές στα σκαριά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ