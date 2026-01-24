Νίκολιτς: «Θα έχουμε πάρει αμυντικό χαφ, πριν το ΑΕΚ – Ολυμπιακός» - Οι δηλώσεις του Σέρβου τεχνικού

Στη μεταγραφή μέσου αναφέρθηκε ο Σέρβος τεχνικός στη συνέντευξη Τύπου, μετά τη νίκη της ΑΕΚ επί του Αστέρα AKTOR στην Τρίπολη.

«Πριν τον αγώνα με τον Ολυμπιακό πιστεύω ότι θα έχουμε πάρει αμυντικό χαφ», ήταν η ατάκα του Νίκολιτς, ο οποίος πρόσθεσε στη συνέχεια ότι: «Υπάρχουν δυο δρόμοι. Είτε θα πάρουμε έναν παίκτη game changer που να κάνει τη διαφορά ή έναν παίκτη με μέλλον. Έναν θα πάρουμε τώρα και έναν το καλοκαίρι. Πιστεύω ότι μέσα στην εβδομάδα θα έχω ακόμα έναν παίκτη στη διάθεση μου».

Επίσης, ο Νίκολιτς μίλησε...

Για την εικόνα του αγώνα είπε: «Πολλά συγχαρητήρια στους παίκτες μου. Ήταν τρεις πολύτιμοι βαθμοί αυτοί που πήραμε. Η ΑΕΚ έχει δυσκολευτεί σε αυτό το γήπεδο. Έχει κάνει και ήττες εδώ. Να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στους φιλάθλους μας. Γέμισαν τις τρεις από τις τέσσερις εξέδρες του γηπέδου, νιώσαμε ότι είναι… δική μας έδρα. Και στο ξενοδοχείο ήταν εδώ. Γυναίκες, παιδιά όλοι εδώ. Μας γεμίζει αυτό. Στην αρχή του αγώνα ήμασταν στην επίθεση. Δημιουργούσαμε συνθήκες, αλλά μας έλλειψε τελική πάσα. Αυτή την ισορροπία τη διέκοψε το φανταστικό γκολ του Γιόβιτς. Είχαμε μετά κι άλλες ευκαιρίες. Στο δεύτερο ημίχρονο είχαμε τις εξαιρετικές επεμβάσεις του Θωμά. Είμαι περίεργος να δω πόσο μεγάλες δυσκολίες θα αντιμετωπίσουν οι άλλες ομάδες που θα έρθουν σε αυτό το γήπεδο. Θα τους δημιουργήσουν πολλά - πολλά προβλήματα».

Για το δίδυμο του Γιόβιτς με τον Βάργκα στην επίθεση: «Μη ξεχνάμε ότι έχουμε Ζίνι και Πιερό. Το δίδυμο Βάργκα – Γιόβιτς προσαρμόζεται. Δεν ειμαι ικανοποιημένος από τη γενική εικόνα της ομάδας. Είμαι χαρούμενος με τη μεταγραφή του Βάργκα».

Διαβάστε επίσης