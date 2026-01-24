Βαθμολογία Super League: Στην κορυφή η ΑΕΚ, ακολουθούν με ματς λιγότερο Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ

Δείτε πώς έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία της Super League, μετά τις νίκες της ΑΕΚ και του Ολυμπιακού, στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής.

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 18ης αγωνιστικής

Σάββατο 24 Ιανουαρίου

  • Ολυμπιακός – Βόλος 1-0
  • Αστέρας AKTOR – ΑΕΚ 0-1
  • ΑΕΛ – Πανσερραϊκός 1-0

Κυριακή 25 Ιανουαρίου

  • 16:00 Άρης – Λεβαδειακός
  • 17:30 ΟΦΗ – Παναιτωλικός
  • 19:30 Ατρόμητος – Παναθηναϊκός

*Το Κηφισιά – ΠΑΟΚ, που ήταν προγραμματισμένο για τις 25 Ιανουαρίου, αναβλήθηκε

Η βαθμολογία (σε 17 αγώνες)

  1. ΑΕΚ 44 -18αγ.
  2. Ολυμπιακός 42
  3. ΠΑΟΚ 41
  4. Λεβαδειακός 34
  5. Παναθηναϊκός 25 -16αγ.
  6. Βόλος 25 -18αγ.
  7. Άρης 21
  8. Κηφισιά 19
  9. Ατρόμητος 16
  10. ΑΕΛ 16 -18αγ.
  11. Παναιτωλικός 15
  12. ΟΦΗ 15 -16αγ.
  13. Αστέρας Τρίπολης 13
  14. Πανσερραϊκός 8 -18αγ.
