Βαθμολογία Super League: Στην κορυφή η ΑΕΚ, ακολουθούν με ματς λιγότερο Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ
Δείτε πώς έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία της Super League, μετά τις νίκες της ΑΕΚ και του Ολυμπιακού, στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής.
Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 18ης αγωνιστικής
Σάββατο 24 Ιανουαρίου
- Ολυμπιακός – Βόλος 1-0
- Αστέρας AKTOR – ΑΕΚ 0-1
- ΑΕΛ – Πανσερραϊκός 1-0
Κυριακή 25 Ιανουαρίου
- 16:00 Άρης – Λεβαδειακός
- 17:30 ΟΦΗ – Παναιτωλικός
- 19:30 Ατρόμητος – Παναθηναϊκός
*Το Κηφισιά – ΠΑΟΚ, που ήταν προγραμματισμένο για τις 25 Ιανουαρίου, αναβλήθηκε
Η βαθμολογία (σε 17 αγώνες)
- ΑΕΚ 44 -18αγ.
- Ολυμπιακός 42
- ΠΑΟΚ 41
- Λεβαδειακός 34
- Παναθηναϊκός 25 -16αγ.
- Βόλος 25 -18αγ.
- Άρης 21
- Κηφισιά 19
- Ατρόμητος 16
- ΑΕΛ 16 -18αγ.
- Παναιτωλικός 15
- ΟΦΗ 15 -16αγ.
- Αστέρας Τρίπολης 13
- Πανσερραϊκός 8 -18αγ.
