ΑΕΛ – Πανσερραϊκός 1-0: «Ανάσα» για τους Λαρισαίους, κυνηγούν θαύμα πλέον οι Σερραίοι

Το ΑΕΛ – Πανσερραϊκός ήταν ντέρμπι της ουράς της βαθμολογίας και ακριβώς αυτό το χαρακτήρα είχε. Οι Λαρισαίοι ήταν αυτοί που κατάφεραν να στείλουν την μπάλα στα δίχτυα κι έτσι επικράτησαν 1-0, πανηγυρίζοντας μια σπουδαίας σημασίας επικράτηση. Η οποία τους φέρνει να ξεφεύγουν απ’ την προτελευταία θέση, ενώ οι Σερραίοι ουσιαστικά κυνηγούν ένα θαύμα για να παραμείνουν στην κατηγορία.

Η ΑΕΛ είναι πλέον στους 16 βαθμούς και ανέβηκε στη 12η θέση προσπερνώντας τον Asteras Aktor. Ο Πανσερραϊκός έμεινε στους 8 και την τελευταία θέση της βαθμολογίας.

Το ματς δεν διεκδικεί δάφνες ποιότητας, παρά μόνο σκληράδας και νεύρων. Ακόμη και το γκολ αρχικά υποδείχθηκε επιθετικό φάουλ, με την απόφαση να αλλάζει τελικά. Όπως σε δύο περιπτώσεις ακυρώθηκαν σωστά ως οφσάιντ τέρματα του Πανσερραϊκού, ενώ ακυρώθηκε και απόφαση για πέναλτι. Στις καθυστερήσεις οι φιλοξενούμενοι έμειναν με δέκα παίκτες λόγω αποβολής του Μπρουκς.

Το φιλμ του αγώνα

14’ Δυνατό δεξί σουτ του Τούπτα από το ύψος της περιοχής, έδιωξε σε κόρνερ ο Τσομπανίδης.

16’ Φάουλ με τον Σαγκάλ για τους γηπεδούχους, έδιωξε αρχικά ο Τσομπανίδης, κεφαλιά του Γκαράτε με την μπάλα να περνά άουτ.

28’ Κακό τελείωμα του Σαγκάλ παρότι βρέθηκε σε καλή θέση εντός περιοχής και χαμένη ευκαιρία.

39’ Σπουδαία φάση για τον Πανσερραϊκό. Ο Δοϊρανλής βρήκε εξαιρετικά τον Ριέρα, όμως αυτός με το αριστερό έστειλε την μπάλα ψηλά από θέση για γκολ.

40’ Κακή έξοδος του Τσομπανίδη, ο Γκαράτε πήρε την κεφαλιά, δίπλα απ’ το δοκάρι η μπάλα.

45+2’ Σπουδαία ευκαιρία για την ΑΕΛ. Ο Παντελάκης μετά από κόρνερ πήρε δυνατή κεφαλιά, ο Τσομπανίδης με εντυπωσιακή απόκρουση κράτησε το μηδέν.

49’ Γκολ 1-0: Στα 35’’ απ’ την έναρξη του δευτέρου μέρους, ο Σαγκάλ πήρε την κεφαλιά, ο Τσομπανίδης απέκρουσε με την μπάλα να μένει μπροστά του, ο παίκτης της ΑΕΛ έκανε την προβολή και την έστειλε στα δίχτυα. Αρχικά το τέρμα ακυρώθηκε για επιθετικό φάουλ, όμως μετά από παρέμβαση του VAR το γκολ μέτρησε κανονικά.

51’ Ο Καρέλης σκόραρε από κοντά, όμως νωρίτερα έχει υποδειχθεί οφσάιντ ο Γκελασβίλι και το γκολ ακυρώθηκε.

59’ Ο διαιτητής Κόκκινος υπέδειξε πέναλτι για χέρι του Όλαφσον. Μετά από παρέμβαση του VAR έκανε έλεγχο της φάσης και ακύρωσε την απόφασή του.

67’ Ο Καρέλης βρέθηκε στο έδαφος στο κέντρο του γηπέδου με το φρύδι του να είναι γεμάτο αίμα. Υπήρξε έντονος εκνευρισμός και «κοκορομαχίες» ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων μετά απ’ αυτό το γεγονός. Ο διαιτητής έβγαλε κόκκινες κάρτες στους πάγκους.

81’ O Τεχέιρα με προβολή από κοντά σκόραρε, όμως το τέρμα ακυρώθηκε ως οφσάιντ. Ο Παντελάκης στην ίδια φάση τραυματίστηκε σοβαρά, από χτύπημα που δέχτηκε από συμπαίκτη του κατά λάθος στο πρόσωπο. Ο αρχηγός της ΑΕΛ αντικαταστάθηκε με το κεφάλι μπαταρισμένο.

90’ Πλασέ του Μούργου, δεν απειλήθηκε ο Τσομπανίδης.

90+6’ Σκληρό μαρκάρισμα του Μπρουκς στον Κοσονού. Ο VAR φώναξε τον διαιτητή για να ελέγξει τη φάση για αποβολή και έτσι έβγαλε την κόκκινη κάρτα στον παίκτη του Πανσερραϊκού.

90+7’ Ο Κοσονού στην κόντρα σούταρε έξω απ’ την περιοχή, η μπάλα έφυγε άουτ.

Διαιτητής: Γεώργιος Κόκκινος (Χαλκιδικής)

Κίτρινες: Σουρλής, Όλαφσον, Ηλιάδης, Γκάρατε, Παντελάκης – Κάλινιν, Ριέρα, Τεϊχέιρα, Λύρατζης.

Κόκκινες: Μπρουκς (90+6’)

ΑΕΛ (Σάββας Παντελίδης): Αναγνωστόπουλος, Μασόν, Όλαφσον, Ηλιάδης, Παντελάκης (86’ Κοσσονού), Φεριγκρά, Σουρλής, Ατανάσοφ (75’ Χατζηστραβός), Σαγκάλ (86’ Πασάς), Γκάρατε (62’ Ναόρ), Τούπτα (86’ Μούργος).

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ (Ζεράρ Σαραγόσα): Τσομπανίδης, Λύρατζης, Γκελασβίλι, Φέλτες, Ντε Μάρκο (79’ Μασκανάκης), Κάλινιν, Ομεονγκά, Δοϊρανλής (69’ Μπεν Σαλάμ), Ριέρα (79’ Μπρουκς), Καρέλης, Ιβάν (54’ Τεϊχέιρα).