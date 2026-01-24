Αστέρας AKTOR – ΑΕΚ 0-1: Έπαιξε με τη «φωτιά», αλλά Γιόβιτς και Στρακόσα την έστειλαν στην κορυφή!

Η ΑΕΚ νίκησε 1-0 τον Αστέρα AKTOR στην Τρίπολη με «χρυσό» σκόρερ τον Λούκα Γιόβιτς και ήρωα τον Θωμά Στρακόσα, ανεβαίνοντας στην κορυφή της Super League πριν το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.  

Βαγγέλης Πάτας

Λούκα Γιόβιτς ΑΕΚ
INTIME SPORTS
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο «καυτός» Σέρβος βρήκε και πάλι δίχτυα, ο Αλβανός τερματοφύλακας έκανε τρομερή επέμβαση στις καθυστερήσεις κι η «Ένωση» απέδρασε με το «διπλό» από την Τρίπολη.

Ο Γιόβιτς έδειξε ξανά την κλάση του και με πανέμορφο σουτ, έπειτα από ασίστ του Βάργκα, στο 38ο λεπτό πέτυχε το «χρυσό» γκολ, με το οποίο η ΑΕΚ επέστρεψε στην κορυφή, αφήνοντας πίσω της Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ, έχοντας ματς λιγότερο.

Για να έρθει αυτό το σημαντικό «διπλό», μια εβδομάδα πριν υποδεχθεί η «Ένωση» τους «ερυθρόλευκους» στην «OPAP Arena», χρειάστηκε η κομβική επέμβαση του Θωμά Στρακόσα στις καθυστερήσεις.

Όσον αφορά στον Αστέρα, ο οποίος είχε για πρώτη φορά τον Μίλαν Ράσταβατς στην τρίτη θητεία του, έδειξε άκρως ανταγωνιστικό πρόσωπο, είχε 70% κατοχή στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά δεν μπόρεσε να βρει γκολ.

Η εξέλιξη του Αστέρας AKTOR – ΑΕΚ

Η ΑΕΚ μπήκε δυνατά και πίεσε ψηλά, δημιουργώντας κάποιες καλές προϋποθέσεις στο πρώτο πεντάλεπτο της αναμέτρησης.

Στη συνέχεια, όμως, ο Αστέρα ισορρόπησε την κατάσταση και στο 7ο λεπτό βγήκε σε αντεπίθεση με πολύ καλές προϋποθέσεις, αλλά το τελείωμα του Καλτσά ήταν πολύ κακό.

Οι γηπεδούχοι προχώρησαν σε αναγκαστική αλλαγή στο 15ο λεπτό, καθώς ο Μακέντα δεν μπορούσε να συνεχίσει, με αποτέλεσμα ο Τζοακίνι να πάρει τη θέση του.

Η ΑΕΚ είχε την κατοχή της μπάλας και προσπαθούσε να βρει τρόπο να «πατήσει» στην αντίπαλη περιοχή, την ώρα που ο Αστέρας περίμενε, ψάχνοντας την ευκαιρία να «χτυπήσει» στο τρανζίσιον, εκμεταλλευόμενος τις κακές επιστροφές των φιλοξενούμενων.

Ο Παπαδόπουλος έδιωξε με το πόδι το δυνατό πλάγιο σουτ του Κοϊτά μέσα από την περιοχή στο 26’, ενώ τρία λεπτά αργότερα η κεφαλιά του Τριανταφυλλόπουλου πέρασε πάνω από την εστία του Στρακόσα.

Στο 38ο λεπτό, η ΑΕΚ βρήκε γκολ, έπειτα από εξαιρετική αντεπίθεση! Ο Πήλιος «κουβάλησε» την μπάλα, ο Βάργκα, έπειτα από τρομερή κίνηση έδωσε την πάσα στον Γιόβιτς, ο οποίος με τρομερό τελείωμα έστειλε την μπάλα στα δίχτυα!

Στις καθυστερήσεις, οι «κιτρινόμαυροι» πλησίασαν σε δεύτερο τέρμα, αλλά ο αφύλακτος Βάργκα πήρε την κεφαλιά, αλλά έστειλε την μπάλα δίπλα από το δεξί δοκάρι.

Μετά την ανάπαυλα, ο Αστέρας ήταν αυτός που μπήκε καλύτερα στο ματς και κέρδισε συνεχόμενα κόρνερ. Σε ένα από αυτά ο Στρακόσα έκανε λανθασμένη έξοδο, με τον Τζοακίνι να παίρνει την κεφαλιά, αλλά η μπάλα πέρασε άουτ.

Οι «κιτρινόμαυροι» ήταν πολύ κακοί αδυνατούσαν να κρατήσουν μπάλα κι έβλεπαν τους γηπεδούχους να τους ασκούν πίεση για την ισοφάριση. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Αστέρας είχε 70% κατοχή και 5-0 τελικές!

Στο 76’ οι Αρκάδες βρέθηκαν μια… ανάσα από το 1-1, αλλά το τελείωμα του Μπαρτόλο πέρασε δίπλα από το δοκάρι! Η πρώτη τελική της ΑΕΚ στο δεύτερο μέρος ήρθε τρία λεπτά αργότερα, με τον Μουκουντί να αστοχεί γυριστή κεφαλιά, έπειτα από πολύ όμορφη σέντρα του Ελίασον.

Η εικόνα του αγώνα δεν άλλαξε, με τον Αστέρα να πιέζει και να βρίσκεται συνεχώς γύρω από την περιοχή του Στρακόσα. Οι γηπεδούχοι είχαν την μεγάλη στιγμή τους στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων, με τον Αλβανό τερματοφύλακα να κάνει εντυπωσιακή απόκρουση στην κεφαλιά του Κετού.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:25ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 25 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

22:23ΜΠΑΣΚΕΤ

GBL: Θρίαμβος του ΠΑΟΚ στη Γλυφάδα, νίκησε την Καρδίτσα το Περιστέρι – Αποτελέσματα και βαθμολογία

22:19ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΛ – Πανσερραϊκός 1-0: «Ανάσα» για τους Λαρισαίους, κυνηγούν θαύμα πλέον οι Σερραίοι

22:14LIFESTYLE

Ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια Μπέκαμ αναπολούν τις «υπερόχες αναμνήσεις» με τον γιο τους, Μπρούκλιν

22:09ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Βαθμολογία Super League: Στην κορυφή η ΑΕΚ, ακολουθούν με ματς λιγότερο Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ

22:05ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρός τραυματισμός γυναίκας μετά από πτώση από γέφυρα στη Θεσσαλονίκη

21:56ΚΟΣΜΟΣ

«Bράζει» η Μινεάπολη: Ομοσπονδιακός πράκτορας πυροβόλησε και σκότωσε εν ψυχρώ 37χρονο - Τραμπ: Υποκινούν εξέγερση

21:44WHAT THE FACT

Αβοκάντο: Πέντε οφέλη όταν το καταναλώνετε πριν τον ύπνο

21:36ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για τους πυροβολισμούς στη Μινεάπολη: «Ο δήμαρχος και ο κυβερνήτης υποκινούν εξέγερση»

21:35ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αστέρας AKTOR – ΑΕΚ 0-1: Έπαιξε με τη «φωτιά», αλλά Γιόβιτς και Στρακόσα την έστειλαν στην κορυφή!

21:30ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Αστέρας AKTOR – ΑΕΚ 0-1 (τελικό): «Χρυσός» σκόρερ ο Γιόβιτς, ήρωας ο Στρακόσα!

21:26ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Βρέθηκε ακέφαλο πτώμα, τυλιγμένο σε σεντόνι, στην Κωνσταντινούπολη

21:26LIFESTYLE

Σταμάτης Γονίδης: «Έχω δει παιδί που ήταν σε κώμα, να του τραγουδώ και να σηκώνεται πάνω»

21:15ΜΠΑΣΚΕΤ

ΚΑΕ Άρης: «Το χειρουργείο απέτυχε, το μπάσκετ παραμένει αναίσθητο»

21:09ΚΟΣΜΟΣ

Κέιτ Μίντλετον: Κέρδισε τον πρίγκιπα Ουίλιαμ στο κέρλινγκ... φορώντας φούστα

20:57ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στην Αίγινα: Εντοπίστηκε σορός σε προχωρημένη σήψη στη Σουβάλα

20:47ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ λέει ότι οι ΗΠΑ στέλνουν «αρμάδα» προς το Ιράν - Ο Χαμενεΐ μεταφέρθηκε σε υπόγειο καταφύγιο

20:34LIFESTYLE

Ερωτευμένη ξανά η Dakota Johnson: Το τρυφερό ραντεβού με τον σύντροφό της, Role Model - Φωτογραφίες

20:23ΕΛΛΑΔΑ

ΔΕΔΔΗΕ: «Ανυπόστατοι οι ισχυρισμοί που συνδέουν το έργο στον Υμηττό με την τραγωδία στη Γλυφάδα»

20:11ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Εντυπωσιακός Τεντόγλου στο… ποδαρικό του 2026 – Εξασφάλισε τη συμμετοχή στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:53ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ολική αλλαγή από Κυριακή – Διαδοχικές κακοκαιρίες προ των πυλών

08:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο χειμώνας δείχνει τα... δόντια του - Καταρρέει ο πολικός στρόβιλος και φέρνει ψύχος

20:57ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στην Αίγινα: Εντοπίστηκε σορός σε προχωρημένη σήψη στη Σουβάλα

19:04LIFESTYLE

Δύσκολες ώρες για τη Σία Κοσιώνη - Νοσηλεύεται με πνευμονία στη ΜΕΘ

19:37ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: «Η γυναίκα μου έχει ψυχολογικά προβλήματα, το περίμενα», λέει ο σύζυγος της καθηγήτριας που φίμωσε μαθητή

14:33ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η Αναστασία Αθήνη: Ήταν η γυναίκα που είχε χαστουκίσει τη Δήμητρα Λιάνη

19:30ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Απάντηση Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως σε Βελόπουλο για τις πωλήσεις σπιτιών σε Βούλγαρους και Τούρκους

18:56ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με βροχές και καταιγίδες το επόμενο 24ωρο - Πού αναμένονται επικίνδυνα φαινόμενα

21:56ΚΟΣΜΟΣ

«Bράζει» η Μινεάπολη: Ομοσπονδιακός πράκτορας πυροβόλησε και σκότωσε εν ψυχρώ 37χρονο - Τραμπ: Υποκινούν εξέγερση

21:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέος Μεγακυκλώνας πλησιάζει στην Ιταλία - Θα επηρεάσει την Ελλάδα;

20:47ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ λέει ότι οι ΗΠΑ στέλνουν «αρμάδα» προς το Ιράν - Ο Χαμενεΐ μεταφέρθηκε σε υπόγειο καταφύγιο

20:11ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Εντυπωσιακός Τεντόγλου στο… ποδαρικό του 2026 – Εξασφάλισε τη συμμετοχή στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα

21:35ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αστέρας AKTOR – ΑΕΚ 0-1: Έπαιξε με τη «φωτιά», αλλά Γιόβιτς και Στρακόσα την έστειλαν στην κορυφή!

18:26ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Μητσοτάκης: Το χιουμοριστικό βίντεο από τη Στύγα Καλαβρύτων - «Αυτό είναι το καφέ, έχει και σόμπα»

09:19ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λόρα: Το τρίτο πρόσωπο κλειδί που λύνει το μυστήριο - Ποια είναι η «Άννα» που μένει στην Αθήνα

18:19ΚΟΣΜΟΣ

Δημητρακόπουλος για δίκη Τούνη: «Εάν δεχθεί δικαστής αυτά τα γελοία επιχειρήματα, θα φύγω από τη χώρα»

19:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Κεφαλογιάννη επανέρχεται στο θέμα της ρύθμισης για τη συνεπιμέλεια και αισθάνεται δικαιωμένη

22:05ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρός τραυματισμός γυναίκας μετά από πτώση από γέφυρα στη Θεσσαλονίκη

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 24 Ιανουαρίου: Σε ποιούς λέμε χρόνια πολλά σήμερα

21:36ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για τους πυροβολισμούς στη Μινεάπολη: «Ο δήμαρχος και ο κυβερνήτης υποκινούν εξέγερση»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ