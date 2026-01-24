Αστέρας AKTOR – ΑΕΚ 0-1: Έπαιξε με τη «φωτιά», αλλά Γιόβιτς και Στρακόσα την έστειλαν στην κορυφή!

Ο «καυτός» Σέρβος βρήκε και πάλι δίχτυα, ο Αλβανός τερματοφύλακας έκανε τρομερή επέμβαση στις καθυστερήσεις κι η «Ένωση» απέδρασε με το «διπλό» από την Τρίπολη.

Ο Γιόβιτς έδειξε ξανά την κλάση του και με πανέμορφο σουτ, έπειτα από ασίστ του Βάργκα, στο 38ο λεπτό πέτυχε το «χρυσό» γκολ, με το οποίο η ΑΕΚ επέστρεψε στην κορυφή, αφήνοντας πίσω της Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ, έχοντας ματς λιγότερο.

Για να έρθει αυτό το σημαντικό «διπλό», μια εβδομάδα πριν υποδεχθεί η «Ένωση» τους «ερυθρόλευκους» στην «OPAP Arena», χρειάστηκε η κομβική επέμβαση του Θωμά Στρακόσα στις καθυστερήσεις.

Όσον αφορά στον Αστέρα, ο οποίος είχε για πρώτη φορά τον Μίλαν Ράσταβατς στην τρίτη θητεία του, έδειξε άκρως ανταγωνιστικό πρόσωπο, είχε 70% κατοχή στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά δεν μπόρεσε να βρει γκολ.

Η εξέλιξη του Αστέρας AKTOR – ΑΕΚ

Η ΑΕΚ μπήκε δυνατά και πίεσε ψηλά, δημιουργώντας κάποιες καλές προϋποθέσεις στο πρώτο πεντάλεπτο της αναμέτρησης.

Στη συνέχεια, όμως, ο Αστέρα ισορρόπησε την κατάσταση και στο 7ο λεπτό βγήκε σε αντεπίθεση με πολύ καλές προϋποθέσεις, αλλά το τελείωμα του Καλτσά ήταν πολύ κακό.

Οι γηπεδούχοι προχώρησαν σε αναγκαστική αλλαγή στο 15ο λεπτό, καθώς ο Μακέντα δεν μπορούσε να συνεχίσει, με αποτέλεσμα ο Τζοακίνι να πάρει τη θέση του.

Η ΑΕΚ είχε την κατοχή της μπάλας και προσπαθούσε να βρει τρόπο να «πατήσει» στην αντίπαλη περιοχή, την ώρα που ο Αστέρας περίμενε, ψάχνοντας την ευκαιρία να «χτυπήσει» στο τρανζίσιον, εκμεταλλευόμενος τις κακές επιστροφές των φιλοξενούμενων.

Ο Παπαδόπουλος έδιωξε με το πόδι το δυνατό πλάγιο σουτ του Κοϊτά μέσα από την περιοχή στο 26’, ενώ τρία λεπτά αργότερα η κεφαλιά του Τριανταφυλλόπουλου πέρασε πάνω από την εστία του Στρακόσα.

Στο 38ο λεπτό, η ΑΕΚ βρήκε γκολ, έπειτα από εξαιρετική αντεπίθεση! Ο Πήλιος «κουβάλησε» την μπάλα, ο Βάργκα, έπειτα από τρομερή κίνηση έδωσε την πάσα στον Γιόβιτς, ο οποίος με τρομερό τελείωμα έστειλε την μπάλα στα δίχτυα!

Στις καθυστερήσεις, οι «κιτρινόμαυροι» πλησίασαν σε δεύτερο τέρμα, αλλά ο αφύλακτος Βάργκα πήρε την κεφαλιά, αλλά έστειλε την μπάλα δίπλα από το δεξί δοκάρι.

Μετά την ανάπαυλα, ο Αστέρας ήταν αυτός που μπήκε καλύτερα στο ματς και κέρδισε συνεχόμενα κόρνερ. Σε ένα από αυτά ο Στρακόσα έκανε λανθασμένη έξοδο, με τον Τζοακίνι να παίρνει την κεφαλιά, αλλά η μπάλα πέρασε άουτ.

Οι «κιτρινόμαυροι» ήταν πολύ κακοί αδυνατούσαν να κρατήσουν μπάλα κι έβλεπαν τους γηπεδούχους να τους ασκούν πίεση για την ισοφάριση. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Αστέρας είχε 70% κατοχή και 5-0 τελικές!

Στο 76’ οι Αρκάδες βρέθηκαν μια… ανάσα από το 1-1, αλλά το τελείωμα του Μπαρτόλο πέρασε δίπλα από το δοκάρι! Η πρώτη τελική της ΑΕΚ στο δεύτερο μέρος ήρθε τρία λεπτά αργότερα, με τον Μουκουντί να αστοχεί γυριστή κεφαλιά, έπειτα από πολύ όμορφη σέντρα του Ελίασον.

Η εικόνα του αγώνα δεν άλλαξε, με τον Αστέρα να πιέζει και να βρίσκεται συνεχώς γύρω από την περιοχή του Στρακόσα. Οι γηπεδούχοι είχαν την μεγάλη στιγμή τους στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων, με τον Αλβανό τερματοφύλακα να κάνει εντυπωσιακή απόκρουση στην κεφαλιά του Κετού.