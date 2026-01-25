ΗΠΑ: 130.000 νοικοκυριά χωρίς ρεύμα λόγω της κακοκαιρίας που σαρώνει τη χώρα

Τα προβλήματα ηλεκτροδότησης διογκώνονται, καθώς πάνω από 130.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, κυρίως στο Τέξας και στη Λουιζιάνα,

Newsbomb

ΗΠΑ: 130.000 νοικοκυριά χωρίς ρεύμα λόγω της κακοκαιρίας που σαρώνει τη χώρα
The sun begins to set behind powerlines and a power station, Wednesday, Jan. 21, 2026, in Richardson, Texas. (AP Photo/Tony Gutierrez)
AP
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Περισσότερες από 4.000 πτήσεις ακυρώθηκαν χθες Σάββατο στις ΗΠΑ ενόψει του σφοδρού κύματος κακοκαιρίας που προβλέπεται να σαρώσει μεγάλο τμήμα της χώρας, απειλώντας να παραλύσει τις ανατολικές πολιτείες με έντονες χιονοπτώσεις και προκαλώντας ήδη διακοπές ηλεκτροδότησης δυτικότερα, κυρίως στο Τέξας και στη Λουιζιάνα.

Μετεωρολόγοι προβλέπουν ότι χιόνι, χιονόνερο, βροχή και παγετός θα σαρώσουν τα 2/3 των ανατολικών πολιτειών από σήμερα μέχρι τα μέσα της επόμενης εβδομάδας.

Κάνοντας λόγο για «ιστορικό» κύμα κακοκαιρίας, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ενέκρινε την κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης σε Νότια Καρολίνα, Βιρτζίνια, Τενεσί, Τζόρτζια, Βόρεια Καρολίνα, Μέριλαντ, Άρκανσο, Κεντάκι, Λουιζιάνα, Μισισίπι, Ιντιάνα και Δυτική Βιρτζίνια. «Θα εξακολουθήσουμε να παρακολουθούμε και θα παραμείνουμε σε επαφή με (τις αρχές σε) όλες τις πολιτείες που βρίσκονται στην πορεία αυτής της καταιγίδας. Μείνετε ασφαλείς, μείνετε στα ζεστά», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.

Τα προβλήματα ηλεκτροδότησης διογκώνονται, καθώς πάνω από 130.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, κυρίως στο Τέξας και στη Λουιζιάνα, σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο PowerOutage.com.

«Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι στις πληγείσες περιοχές του νότου έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Συνεργεία εργάζονται για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης το συντομότερο δυνατόν», δήλωσε η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ. Στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, κάλεσε τους Αμερικανούς να λάβουν μέτρα προφύλαξης: «Θα κάνει πολύ, πολύ κρύο! Παροτρύνουμε τους πάντες να εφοδιαστούν με καύσιμα και τρόφιμα… και θα το ξεπεράσουμε».

Η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία (NHS) προειδοποίησε για μια ασυνήθιστα εκτεταμένη και μακράς διάρκειας χειμερινή καταιγίδα, η οποία θα φέρει εκτενή και έντονη συσσώρευση πάγου στις νοτιοανατολικές ΗΠΑ, με δυνητικά «καταστροφικές επιπτώσεις». Προβλέπει ρεκόρ χαμηλών θερμοκρασιών και ψυχρούς ανέμους που θα φτάσουν μέχρι την περιοχή των Μεγάλων Πεδιάδων.

Σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο FlightAware, έχουν ακυρωθεί περισσότερες από 4.000 πτήσεις που είχαν προγραμματιστεί για χθες Σάββατο και άλλες 9.000 πτήσεις που ήταν προγραμματισμένες για σήμερα.

Πολλές αμερικανικές αεροπορικές εταιρείες έχουν εκδώσει προειδοποιήσεις, καλώντας τους ταξιδιώτες να παραμείνουν σε εγρήγορση και να ενημερώνονται για τις πτήσεις τους.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
04:22ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: 130.000 νοικοκυριά χωρίς ρεύμα λόγω της κακοκαιρίας που σαρώνει τη χώρα

03:50ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Φεβρουαρίου: Πότε θα δουν χρήματα οι δικαιούχοι

03:25ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Ανακοίνωσε την ίδρυση ενός «βρετανικού FBI»

03:00ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Κατέλαβε οικισμό στην Βορειοανατολική Ουκρανία

02:35ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Χιλιάδες πτήσεις ακυρώθηκαν ενόψει του σφοδρού κύματος κακοκαιρίας

02:10ΚΟΣΜΟΣ

ΠΟΥ: Εξέφρασε την θλίχη του για την αποχώρηση των ΗΠΑ από τον οργανισμό

01:45ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: «Συμφωνίες με την αντιπολίτευση» θα επιδιώξει η πρόεδρος Ροντρίγκες

01:20ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Επίθεση ουκρανικών πυραύλων και drones στο Μπελγκοροντ

00:50ΚΟΣΜΟΣ

Συρία: Οι αρχές απελευθέρωσαν 126 ανήλικους από φυλακές όπου κρατούνταν τζιχαντιστές

00:24ΕΛΛΑΔΑ

Σπάνια καταγραφή φάλαινας στον Παγασητικό Κόλπο - Κολυμπούσε σε απόσταση αναπνοής

23:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ποιοι βρέθηκαν στη «μάζωξη» του Κύκλου Ιδεών του Βενιζέλου - «Βαριές» παρουσίες με βαθύ πολιτικό νόημα

23:55ΕΛΛΑΔΑ

Το Ρέθυμνο του χθες και του σήμερα: Μια φωτογραφία από το παρελθόν της παλιάς πόλης

23:44ΚΟΣΜΟΣ

Αλβανία: Συγκρούσεις αστυνομικών με διαδηλωτές - Ζητούν την παραίτηση του Ράμα

23:43ΚΟΣΜΟΣ

Ο Σι Τζινπίνγκ «ξηλώνει» τον ισχυρότερο στρατηγό του

23:31ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: «Τιμοκατάλογος» ναρκωτικών με γκράφιτι σε τοίχο σχολικού συγκροτήματος

23:27ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Τροχαίο δυστύχημα στην Παραλία - Δύο νεκροί νεαρής ηλικίας

23:20ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στο Ρέθυμνο για ναρκωτικά

23:08ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΑΣ: Κρίσεις Ταξιάρχων Ελληνικής Αστυνομίας - Όλα τα ονόματα

23:04ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Νίκολιτς: «Θα έχουμε πάρει αμυντικό χαφ, πριν το ΑΕΚ – Ολυμπιακός» - Οι δηλώσεις του Σέρβου τεχνικού

22:57ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΑΣ: Τοποθετήθηκαν οι Υποστράτηγοι της Ελληνικής Αστυνομίας - Όλα τα ονόματα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:53ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ολική αλλαγή από Κυριακή – Διαδοχικές κακοκαιρίες προ των πυλών

00:24ΕΛΛΑΔΑ

Σπάνια καταγραφή φάλαινας στον Παγασητικό Κόλπο - Κολυμπούσε σε απόσταση αναπνοής

08:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο χειμώνας δείχνει τα... δόντια του - Καταρρέει ο πολικός στρόβιλος και φέρνει ψύχος

21:26LIFESTYLE

Σταμάτης Γονίδης: «Έχω δει παιδί που ήταν σε κώμα, να του τραγουδώ και να σηκώνεται πάνω»

19:30ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Απάντηση Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως σε Βελόπουλο για τις πωλήσεις σπιτιών σε Βούλγαρους και Τούρκους

23:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ποιοι βρέθηκαν στη «μάζωξη» του Κύκλου Ιδεών του Βενιζέλου - «Βαριές» παρουσίες με βαθύ πολιτικό νόημα

22:57ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΑΣ: Τοποθετήθηκαν οι Υποστράτηγοι της Ελληνικής Αστυνομίας - Όλα τα ονόματα

21:56ΚΟΣΜΟΣ

«Bράζει» η Μινεάπολη: Ομοσπονδιακός πράκτορας πυροβόλησε και σκότωσε εν ψυχρώ 37χρονο - Τραμπ: Υποκινούν εξέγερση

23:44ΚΟΣΜΟΣ

Αλβανία: Συγκρούσεις αστυνομικών με διαδηλωτές - Ζητούν την παραίτηση του Ράμα

03:50ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Φεβρουαρίου: Πότε θα δουν χρήματα οι δικαιούχοι

23:27ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Τροχαίο δυστύχημα στην Παραλία - Δύο νεκροί νεαρής ηλικίας

14:33ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η Αναστασία Αθήνη: Ήταν η γυναίκα που είχε χαστουκίσει τη Δήμητρα Λιάνη

19:37ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: «Η γυναίκα μου έχει ψυχολογικά προβλήματα, το περίμενα», λέει ο σύζυγος της καθηγήτριας που φίμωσε μαθητή

22:25ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 25 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

16:55ΕΛΛΑΔΑ

Jacky.O: Η στιγμή που ο δράστης αφήνει τη σακούλα με τη βόμβα στην είσοδο της ντισκοτέκ - Βίντεο

18:19ΚΟΣΜΟΣ

Δημητρακόπουλος για δίκη Τούνη: «Εάν δεχθεί δικαστής αυτά τα γελοία επιχειρήματα, θα φύγω από τη χώρα»

19:04LIFESTYLE

Δύσκολες ώρες για τη Σία Κοσιώνη - Νοσηλεύεται με πνευμονία στη ΜΕΘ

11:24WHAT THE FACT

Ούτε στους 19 ούτε στους 21 βαθμούς Κελσίου: Η ιδανική θερμοκρασία για το σπίτι σας

23:08ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΑΣ: Κρίσεις Ταξιάρχων Ελληνικής Αστυνομίας - Όλα τα ονόματα

10:02ΕΛΛΑΔΑ

Πάταξη της εισιτηριοδιαφυγής στα Μέσα Μεταφοράς: Νέα πρόστιμα και ιδιώτες ελεγκτές στα σκαριά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ