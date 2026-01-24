ΕΛΑΣ: Κρίσεις Ταξιάρχων Ελληνικής Αστυνομίας - Όλα τα ονόματα

Οι κρίσεις θα συνεχιστούν με την κρίση των Αστυνομικών Διευθυντών.

Μετά την κρίση των Υποστρατήγων συνεχίστηκαν οι κρίσεις των Ταξιάρχων της Ελληνικής Αστυνομίας από το Ανώτατο Συμβούλιο του Σώματος , υπό την Προεδρία του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγου Δημήτριου Μάλλιου και τη συμμετοχή των Αντιστρατήγων του Σώματος Γεώργιου Παπαδόπουλου και Νικόλαου Σπυριδάκη:

