Πέθανε η Αναστασία Αθήνη: Ήταν η γυναίκα που είχε χαστουκίσει τη Δήμητρα Λιάνη

Η –47 ετών τότε– Αναστασία Αθήνη – Τσούνη, όπως ήταν το πλήρες όνομά της, περίμενε υπομονετικά στην ουρά μέχρι να πλησιάσει τη Δήμητρα Λιάνη και να της δώσει ένα χαστούκι, προκαλώντας σοκ στο κοινό και τα Μέσα ενημέρωσης

Πέθανε σε ηλικία 77 ετών η Αναστασία Αθήνη, η οποία έμεινε στην ιστορία για το χαστούκι που έδωσε στη Δήμητρα Λιάνη – Παπανδρέου στη Στοά του Βιβλίου, τη 10η Οκτωβρίου 1997.

Η κηδεία της Αναστασίας Αθήνη θα τελεστεί αύριο (25/01) στις 11:00 το πρωί, στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη στο Μοναστηράκι της Βόνιτσας, όπου είχε γεννηθεί.

Η Αναστασία Αθήνη σπούδασε Νομικά, συμμετέχοντας ενεργά στη φοιτητική ζωή της εποχής και βιώνοντας τα γεγονότα της Νομικής το 1973. Υπήρξε μέλος διαφόρων συλλόγων και οργανώσεων που δραστηριοποιούνταν σε ζητήματα δικαιωμάτων και διαφάνειας.

Μετά το περιστατικό με το χαστούκι που έδωσε δημόσια στη Δήμητρα Λιάνη, η Αθήνη επιχείρησε να ασχοληθεί με την πολιτική, συμμετέχοντας σε αυτοδιοικητικές εκλογές και αργότερα ως υποψήφια με το κόμμα «ΛΑ.Ο.Σ.», χωρίς ωστόσο να καταφέρει να εκλεγεί.

Η πολιτική της πορεία συνοδεύτηκε από έντονες αντιπαραθέσεις και δημόσιες καταγγελίες.

Καταδίκη για το χαστούκι στη Λιάνη

Η –47 ετών τότε– Αναστασία Αθήνη – Τσούνη, όπως ήταν το πλήρες όνομά της, περίμενε υπομονετικά στην ουρά μέχρι να πλησιάσει τη Δήμητρα Λιάνη και να της δώσει ένα χαστούκι, προκαλώντας σοκ στο κοινό και τα Μέσα ενημέρωσης που κάλυπταν τη δημόσια εκδήλωση στη Στοά του Βιβλίου.

Η γυναίκα είπε πριν από την πράξη της ότι δεν καταδέχεται να παραλάβει το βιβλίο. Αμέσως μετά το επεισόδιο, η γυναίκα απομακρύνθηκε από άνδρες της ασφάλειας και οδηγήθηκε στο υπόγειο του βιβλιοπωλείου μέχρι να φτάσει περιπολικό.

Σύμφωνα με τις δικές της αφηγήσεις, εκεί τη συνάντησε η Δήμητρα Λιάνη, η οποία τη ρώτησε για τους λόγους της πράξης της, με την Αθηνή να απαντά ότι είχε φορτιστεί από όσα άκουγε για εκείνη στα Μέσα ενημέρωσης.

Η Αναστασία Αθήνη οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και το 1999 καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 7 μηνών για απρόκλητη έμπρακτη εξύβριση.

Η κατηγορούμενη άσκησε έφεση και τελικά η δίωξη έπαυσε, ενώ τής επεβλήθη πειθαρχική ποινή που αφορούσε την υπηρεσιακή της εξέλιξη στο ΣΔΟΕ, όπου εργαζόταν.

