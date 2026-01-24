Jacky.O: Η στιγμή που ο δράστης αφήνει τη σακούλα με τη βόμβα στην είσοδο της ντισκοτέκ - Βίντεο

Δύο νέα βίντεο από την τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στην είσοδο της ντισκοτέκ Jacky O στην περιοχή του Χίλτον ήρθαν στο φως της δημοσιότητας.

Στο πρώτο φαίνεται ο δράστης να αφήνει τη σακούλα έξω από την πόρτα, την ώρα που ήταν κλειστή η ντισκοτέκ και το άλλο καταγράφει την έκρηξη όπως αποτυπώθηκε από κάμερα γειτονικού καταστήματος.

Υπενθυμίζεται πως η έκρηξη σημειώθηκε περί ώρα 21:58 της 7ης Οκτωβρίου 2025 στην είσοδο κλαμπ επί της οδού Μιχαλακοπούλου, πίσω από το Χίλτον. Από το ωστικό κύμα τραυματίστηκε ελαφρά αλλοδαπός υπήκοος Ρουμανίας, ένοικος παρακείμενου ξενοδοχείου, ενώ προκλήθηκαν εκτεταμένες υλικές ζημιές στην πρόσοψη του καταστήματος, σε υαλοπίνακα γειτονικού ξενοδοχείου, καθώς και σε τουλάχιστον ένα σταθμευμένο όχημα.

Έπειτα από πολύμηνη και ενδελεχή προανακριτική έρευνα, οι Αρχές ταυτοποίησαν ως φυσικούς αυτουργούς δύο αλλοδαπούς άνδρες, ηλικίας 40 και 31 ετών, οι οποίοι φέρονται να δρούσαν ως μέλη εγκληματικής ομάδας. Οι δύο άνδρες συνελήφθησαν τις πρωινές ώρες της 22ας Ιανουαρίου 2026 στην περιοχή του Κερατσινίου, στο πλαίσιο συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης με τη συνδρομή ειδικής επιχειρησιακής ομάδας και παρουσία εισαγγελικού λειτουργού.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι δράστες μετέβησαν στο σημείο χρησιμοποιώντας Ι.Χ. επιβατικό όχημα, το οποίο είχαν στη διάθεσή τους μέσω 43χρονης ημεδαπής γυναίκας, συγκατηγορούμενης για απλή συνέργεια.

Αφού στάθμευσαν το όχημα κοντά στο κατάστημα, ο 31χρονος προσέγγισε πεζός την είσοδο, τοποθέτησε και ενεργοποίησε τον αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό και στη συνέχεια επιβιβάστηκε εκ νέου στο όχημα, όπου τον ανέμενε ο 40χρονος συνεργός του, και διέφυγαν.

Κατά την αστυνομική επιχείρηση σύλληψης, ο 40χρονος, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για σοβαρά αδικήματα, εντοπίστηκε να κρύβεται σε εξωτερικό ακάλυπτο χώρο οικίας. Κατά την προσπάθεια ακινητοποίησής του αντιστάθηκε σθεναρά, χτυπώντας τους αστυνομικούς με χέρια και πόδια, ωστόσο τελικώς συνελήφθη.

