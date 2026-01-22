Εξιχνιάστηκε η υπόθεση της έκρηξης σε ντισκοτέκ στη Μιχαλακοπούλου

Τρία άτομα πήγαν στην ασφάλεια για την έκρηξη σε ντισκοτέκ στη Μιχαλακοπούλου τον περασμένο Οκτώβρη.

Πρόκειται για δύο αδέλφια αλβανικής υπηκοότητας και μία γυναίκα.

Υπενθυμίζεται ότι η έκρηξη σημειώθηκε στις 22:00 το βράδυ της Τρίτης (7/10) σε γνωστό κέντρο διασκέδασης στην οδό Μιχαλακοπούλου στα Ιλίσια. Η έκρηξη είχε σημειωθεί έξω από το κτήριο.

Το Newsbomb ήταν εκεί και είχε καταγράψει από τα πρώτα λεπτά μαζί με τον φωτορεπόρτερ Χάρη Γκίκα τις εξελίξεις της υπόθεσης. Η ντισκοτέκ την ώρα της έκρηξης ήταν κλειστή, ενώ δεν υπήρξαν αναφορές για τραυματισμούς παρά μόνο υλικές ζημίες στην επιχείρηση και σε σταθμευμένα οχήματα.

Μαρτυρίες έκαναν λόγο για εκρηκτικό μηχανισμό μικρής ισχύος. Σύμφωνα με περίοικους, τρία με τέσσερα άτομα πέρασαν τρέχοντας και το σημείο και πέταξαν ένα αντικείμενο.

Άνδρες των ΤΕΕΜ πραγματοποίησαν εκτεταμένο έλεγχο στην περιοχή, αναζητώντας ευρήματα που θα μπορούσαν να ρίξουν φως στην υπόθεση. Τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν μεταφέρθηκαν στα εγκληματολογικά εργαστήρια για περαιτέρω ανάλυση και αξιολόγηση.

Τι ανέφεραν αυτόπτες μάρτυρες στο Νewsbomb και τον Χάρη Γκίκα:

«Kάτοικος της περιοχής δήλωσε πως «ακούστηκε ένας δυνατός θόρυβος. Τραντάχτηκε το σπίτι. Κατέβηκα κάτω να δω, γιατί έχω παρκαρισμένο το αυτοκίνητό μου απέναντι».

«Ακούσαμε έναν εκκωφαντικό θόρυβο. Σαν δυνατός κεραυνός. Μετά βγήκαμε από το σπίτι και είδαμε τα πυροσβεστικά οχήματα που έρχονταν. Φοβηθήκαμε πάρα πολύ», αναφέρει άλλη κάτοικος για την έκρηξη.

Δείτε εικόνες από το σημείο:

