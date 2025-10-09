Jacky.O.: Αυτός είναι ο βομβιστής της ντισκοτέκ στα Ιλίσια

Ο νεαρός άνδρας κρατά το κινητό του και στο δεξί του χέρι έχει τη χάρτινη σακούλα, που αφήνει έξω από την είσοδο της ντισκοτέκ Jacky.O.

Τον λεπτό άνδρα που φορά μαύρη φόρμα, γκρι φούτερ, χειρουργική μάσκα στο πρόσωπο για να καλύψει τα χαρακτηριστικά του προσώπου του και κρατά μια χάρτινη σακούλα αναζητούν οι αστυνομικοί που ερευνούν την υπόθεση της έκρηξης έξω από τη ντισκοτέκ Jacky.O.

Σύμφωνα με απόλυτα ασφαλείς πληροφορίες του Newsbomb.gr, ο εν λόγω άνδρας είναι νεαρός, περίπου 35 με 40 ετών, μετρίου αναστήματος (περίπου 1,7). Όπως φαίνεται από τις φωτογραφίες που εξασφάλισε το Newsbomb.gr, ο νεαρός άνδρας κρατά στο αριστερό του χέρι το κινητό του τηλέφωνο και στο δεξί την χάρτινη σακούλα με τον εκρηκτικό μηχανισμό. Περπατά και κοιτά το κινητό του τηλέφωνο, σαν να παίζει ή κάτι να πληκτρολογεί.

01 04 Ο νεαρός άντρας κρατά στο αριστερό του χέρι το κινητό του τηλέφωνο και στο δεξί τη χάρτινη σακούλα με τον εκρηκτικό μηχανισμό Πηγή: Newsbomb.gr 02 04 Ο νεαρός άνδρας κοιτά το κινητό του τηλέφωνο ενώ περπατά προς τη ντισκοτέκ Jacky.O. Πηγή: Newsbomb.gr 03 04 Ο νεαρός άνδρας δεν θέλει να κινήσει υποψίες και κάνει ό,τι κοιτά το κινητό του τηλέφωνο Πηγή: Newsbomb.gr 04 04 Ο νεαρός άνδρας πλησιάζει τη ντισκοτέκ Jacky.O. για να αφήσει τη χάρτινη σακούλα, που περιέχει τον εκρηκτικό μηχανισμό Πηγή: Newsbomb.gr

Φτάνει έξω από την είσοδο της ντισκοτέκ Jacky.O. και αφήνει την χάρτινη σακούλα ακριβώς στις 21:57 το βράδυ της Τρίτης, 7 Οκτωβρίου. Τρία λεπτά αργότερα και συγκεκριμένα στις 22:00 ακριβώς γίνεται η έκρηξη, που σήκωσε στο πόδι τη γειτονιά των Ιλισίων, προκαλώντας φθορές στην είσοδο της ντισκοτέκ και σε σταθμευμένo αυτοκίνητo.

«Ακούσαμε έναν εκκωφαντικό θόρυβο. Σαν δυνατός κεραυνός. Μετά βγήκαμε από το σπίτι και είδαμε τα πυροσβεστικά οχήματα που έρχονταν. Φοβηθήκαμε πάρα πολύ», ανέφερε λεπτά μετά την έκρηξη κάτοικος της περιοχής στο Newsbomb.gr.

Το χτύπημα προήλθε από μικρή ποσότητα εκρηκτικής ύλης, η οποία ωστόσο προκάλεσε έκρηξη δυνατής ισχύος.

Ο αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός περιείχε δυναμίτιδα, βραδύκαυστο φυτίλι και πυροκροτητή και φαίνεται να ενεργοποιήθηκε από τον βομβιστή, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές.

«Θα ανοίξουμε κανονικά τη ντισκοτέκ»

Ο επιχειρηματίας, που απέκτησε το νυχτερινό κατάστημα τον τελευταίο χρόνο, κατέθεσε στους αστυνομικούς μετά την έκρηξη ότι δεν είχε δεχθεί απειλές από κανέναν, ενώ - μιλώντας στο Newsbomb - αναφέρει: «Θα ανοίξουμε κανονικά το Jacky.O. την Παρασκευή. Η έκρηξη που έγινε προκάλεσε φθορές μόνο στην πόρτα και την επισκευάσαμε. Δεν είχαμε δεχθεί ποτέ απειλές».

Οι αστυνομικοί, πάντως, που χειρίζονται την υπόθεση εκτιμούν ότι θα βρεθεί στο στόχαστρο κυκλωμάτων της νύχτας, που ήθελαν να του στείλουν προειδοποιητικό μήνυμα. Γι' αυτό άλλωστε και την προανάκριση της υπόθεσης έχει αναλάβει το Τμήμα Εκβιαστών.

Στο μικροσκόπιο έχουν βάλει τα βίντεο από τις κάμερες της περιοχής για να φτάσουν στα ίχνη του μαυροντυμένου άντρα αλλά και αυτόν που έδωσαν την εντολή για το χτύπημα. Μάλιστα, ελπίζουν πως από το σήμα του τηλεφώνου του νεαρού θα φτάσουν στην ταυτότητά του και στην εξιχνίαση της υπόθεσης.

Διαβάστε επίσης