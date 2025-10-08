Jacky.O.: Ο μαυροντυμένος άνδρας με τη σακούλα στο μικροσκόπιο των Αρχών

Τα βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας εξετάζουν εξονυχιστικά οι αστυνομικοί μετά την έκρηξη βόμβας που έγινε στη θρυλική ντισκοτέκ Jacky.O. στην οδό Μιχαλακοπούλου το βράδυ της Τρίτης, 7 Οκτωβρίου.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν τις κινήσεις που έκαναν τέσσερα άτομα που κινούνταν έξω από τη ντισκοτέκ, δευτερόλεπτα πριν την έκρηξη. Στο κάδρο των ερευνών έχει μπει και ένας μαυροντυμένος άνδρας που είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο συγκεκριμένος άνδρας πέταξε μία χάρτινη σακούλα στην είσοδο της ντισκοτέκ.

Οι αστυνομικοί συλλέγουν τα υπολείμματα του εκρηκτικού μηχανισμού, ελπίζοντας να τους δώσουν στοιχεία για τους δράστες ενώ την ίδια στιγμή στο μικροσκόπιο έχει μπει και το παρελθόν του ιδιοκτήτη της επιχείρησης, που ανέλαβε τη ντισκοτέκ, μετά τη χρυσή εποχή της.

Στοχευμένη εμπρηστική επίθεση στη ντισκοτέκ Jacky.O.

Για την έκρηξη βόμβας στη ντισκοτέκ δεν έγινε προειδοποιητικό τηλεφώνημα, κάτι που δείχνει ότι ήταν στοχευμένη η εμπρηστική επίθεση. Το χτύπημα βέβαια έγινε όταν η ντισκοτέκ ήταν κλειστή, κάτι που δείχνει ότι ο δράστης ή οι δράστες δεν ήθελαν να υπάρξουν θύματα. Από θαύμα όμως δεν τραυματίστηκαν πεζοί.

«Ακούστηκε ένας δυνατός θόρυβος. Τραντάχτηκε το σπίτι. Κατέβηκα κάτω να δω, γιατί έχω παρκαρισμένο το αυτοκίνητό μου απέναντι», αναφέρει κάτοικος της περιοχής στο Newsbomb.