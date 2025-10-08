Jacky.O.: Η στιγμή που ο βομβιστής αφήνει τον εκρηκτικό μηχανισμό έξω από τη ντισκοτέκ – Βίντεο

Στους ανθρώπους της νύχτας που «πουλούν» προστασία, στρέφονται οι έρευνες της αστυνομίας για τη χθεσινή (07/10) βομβιστική επίθεση στη διάσημη ντισκοτέκ Jacky.O., στην οδό Μιχαλακοπούλου.

Βίντεο ντοκουμέντο του MEGA καταγράφει τον μαυροντυμένο βομβιστή της ντισκοτέκ στα Ιλίσια, να μεταφέρει ανενόχλητος, σε χάρτινη σακούλα, τον εκρηκτικό μηχανισμό.

Όλα αυτά εκτυλίχθηκαν στην «καρδιά» της Αθήνας, με πολύ κόσμο στο δρόμο, δίπλα επιχειρήσεις και γεμάτα ξενοδοχεία.

Από την έκρηξη προκλήθηκαν υλικές ζημιές στην είσοδο του καταστήματος και σε ένα αυτοκίνητο που ήταν σταθμευμένο μπροστά από την ντισκοτέκ. Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης ανέφερε ότι δεν δεχόταν απειλές.

«Φαίνεται ένας (στο βίντεο) που φοράει μάσκα και κουκούλα και αφήνει μία χαρτοσακούλα ακριβώς στην πόρτα, τρία λεπτά πριν από τις 22:00 και 22:00 η ώρα γίνεται η έκρηξη. Με ρώτησε και η αστυνομία εάν είχα τίποτα προηγούμενα με κάποιους… Τίποτα», είπε ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης.

Αμέσως μετά την έκρηξη, άνδρες της Ελληνικής Αστυνομίας απέκλεισαν τον χώρο.

Το χτύπημα προήλθε από μικρή ποσότητα εκρηκτικής ύλης, η οποία ωστόσο προκάλεσε έκρηξη δυνατής ισχύος.

Ο αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός περιείχε δυναμίτιδα, βραδύκαυστο φυτίλι και πυροκροτητή και φαίνεται να ενεργοποιήθηκε από τον βομβιστή, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των Αρχών, ο επιχειρηματίας, που απέκτησε το νυχτερινό κατάστημα τον τελευταίο χρόνο, φέρεται να βρέθηκε στο «στόχαστρο» κυκλωμάτων της νύχτας, που ήθελαν να στείλουν προειδοποιητικό μήνυμα. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο που την προανάκριση ανέλαβε το Τμήμα Εκβιαστών.

Διαβάστε επίσης