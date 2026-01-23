Μιχαλακοπούλου: «Πληρώθηκα για τη βόμβα» - Τα πρώτα λόγια των δύο αδερφών για την έκρηξη στο κλαμπ

Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. τα αδέρφια που κρύβονται πίσω από την έκρηξη αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού έξω από κλαμπ στη Μιχαλακοπούλου, η οποία είχε προκαλέσει πανικό, υλικές ζημιές και τον ελαφρύ τραυματισμό ενός άνδρα.

Πώς έδρασαν οι δράστες

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, τα δύο αδέρφια μετέβησαν στο σημείο με όχημα που τους είχε παραχωρηθεί από γυναίκα συνεργό τους. Ο ένας εξ αυτών προσέγγισε πεζός το κατάστημα, τοποθέτησε και ενεργοποίησε τον αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό και στη συνέχεια διέφυγε, επιβιβαζόμενος ξανά στο όχημα όπου τον ανέμενε ο συνεργός του.

Η έκρηξη που ακολούθησε προκάλεσε τρόμο στην περιοχή, με τους κατοίκους και τους περαστικούς να βγαίνουν έντρομοι στους δρόμους.

Συντονισμένη επιχείρηση – Συλλήψεις στο Κερατσίνι

Ύστερα από αξιοποίηση προανακριτικού υλικού, αναλύσεις και διασταυρώσεις στοιχείων, οι Αρχές ταυτοποίησαν τους δράστες και προχώρησαν σε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση στην περιοχή του Κερατσινίου.

Οι δύο βασικοί κατηγορούμενοι και η γυναίκα που φέρεται να παρείχε συνδρομή στην εγκληματική ενέργεια εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, ένας εκ των δραστών επιχείρησε να διαφύγει, κρυπτόμενος σε ακάλυπτο χώρο, ενώ προέβαλε σθεναρή αντίσταση στους αστυνομικούς, πριν τελικά ακινητοποιηθεί.

Όπλα, κινητά και ρουχισμός στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ.

Σε έρευνες που ακολούθησαν στις οικίες των κατηγορουμένων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, αναδιπλούμενο μαχαίρι, συσκευή τηλεχειρισμού, τετράδια με σημειώσεις, έξι κινητά τηλέφωνα και ρουχισμός που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε κατά την τέλεση της επίθεσης. Παράλληλα, κατασχέθηκε και το όχημα που χρησιμοποιήθηκε ως μέσο διαφυγής.

«Πληρώθηκα για τη βόμβα»

Κατά την απολογία τους, οι δύο φυσικοί αυτουργοί φέρονται να αποδέχθηκαν πλήρως τις πράξεις τους. Ο ένας εξ αυτών ανέφερε ότι έλαβε χρηματική αμοιβή για την τοποθέτηση του εκρηκτικού μηχανισμού, χωρίς ωστόσο να κατονομάσει τους εντολείς, επικαλούμενος φόβο για τη ζωή του.

Η υπόθεση έχει πλέον πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να φτάσουν στους ηθικούς αυτουργούς της επίθεσης.

