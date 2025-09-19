Απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου
Στα πελάγη πνέουν θυελλώδεις βοριάδες με τις ριπές του ανέμου να πλησιάζουν ακόμα και τα 90 χλμ./ώρα.
Το Λιμενικό ανακοίνωσε πριν από λίγη ώρα απαγορευτικό απόπλου για τα πλοία που επρόκειτο να αναχωρήσουν από τα λιμάνια του Πειραιά, του Λαυρίου και της Ραφήνας, εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων που επικρατούν στο Αιγαίο.
Το μέτρο θα ισχύσει τουλάχιστον έως τις 10:00 το πρωί, οπότε και θα γίνει νέα εκτίμηση των μετεωρολογικών συνθηκών.
Από το απαγορευτικό εξαιρούνται τα δρομολόγια προς τα νησιά του Αργοσαρωνικού και το Μαρμάρι.
